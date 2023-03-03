Инцидент в Брянской области показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, - ISW
Инцидент в Брянске вызвал у российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о недовольстве действиями российских властей
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об изменении статуса так называемой "спецоперации". Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин саркастически заметил, что Россия позволила Украине нарушить свои "красные линии" и использовала эту возможность для продвижения наемников.
Российские официальные лица, такие как "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.
Кадыров, например, призвал Кремль атаковать мирных жителей, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Связанные с Кремлем блогеры и бывшие прокси-чиновники призвали Кремль внести в список Вооруженных сил Украины, Российский добровольческий корпус и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнил инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.
Связанный с Кремлем блогер утверждал, что Российский добровольческий корпус несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и другую террористическую деятельность в России. Российские блогеры также призвали Кремль использовать этот инцидент для формирования верховной ставки, принимающей все политические, военные и экономические решения.
Другие блогеры также связывали инцидент с недавними заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ необходимо усилить охрану границ и выступали за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений.
Некоторые блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц против украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.
"Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности Кремля полностью поддержать свою лживую риторику о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", - пишут аналитики.
По их мнению, у Кремля нет возможности удовлетворить все требования этих ультранационалистов.
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Здається, що вже всі, від слабенької антивоєнної опозиції до міцних ммілітаристських кіл, від російських націоналістів до чеченських бандитів, вже всі розуміють, що Великий Вождь робить НЕ ТО.
Ні плану, ні мети, ні поняття як діяти, а найголовніше ні найменшої надії на перемогу. Ще день, ще 500 солдатів, 10 танків і 5 вертольотів мінус, ще 3 мільярди в нікуди... І для чого? Щоб захоплення половини вулиці у селі Верхня Запердяївка видати на ТВ-екрані як величезне військове досягнення.
Ну, і хто стане тим першим, що поставить перед Вождем сакральне питання - Вова, ти че в натурі, творишь?
чи може вирішили що вереску "стріляю бомбу" достатньо для охорони кордону?
ХАЙ ТРИМАЮТЬ ЛЮДЕЙ І ТЕХНІКУ на всіх 1 974 км сухопутного і 321 км морського кордону
бо зовсім знахабніли, таке враження що тут не націоналісти а звичайні мирні люди живуть
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не знаю хто автор, але позитивний ефект у події явно є
На росії вже немає міжнародно визнаних кордонів, бо ті, що записані у їхній Конституції, у світі не визнаються!
Боевые буряты внезапно дохнут уже тысячами...☠️💀👹🦍типа встали с КАЛен...