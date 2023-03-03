РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11681 посетитель онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 279 17

Инцидент в Брянской области показал недовольство действиями Кремля среди российских блогеров, - ISW

окупанти,вагнерівці

Инцидент в Брянске вызвал у российских официальных лиц и ультранационалистических групп слухи о недовольстве действиями российских властей

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос об изменении статуса так называемой "спецоперации". Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин саркастически заметил, что Россия позволила Украине нарушить свои "красные линии" и использовала эту возможность для продвижения наемников.

Российские официальные лица, такие как "глава" оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов и чеченский лидер Рамзан Кадыров, вместе с блогерами призвали Кремль усилить меры безопасности и провести ответные операции.

Кадыров, например, призвал Кремль атаковать мирных жителей, чтобы наказать виновных в этом инциденте, фактически призывая Россию к совершению военных преступлений. Связанные с Кремлем блогеры и бывшие прокси-чиновники призвали Кремль внести в список Вооруженных сил Украины, Российский добровольческий корпус и украинские вооруженные организации как террористические организации и сравнил инцидент с захватом школы в Беслане в Северной Осетии в 2004 году.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о ситуации в Брянской области: Путин получает постоянные доклады

Связанный с Кремлем блогер утверждал, что Российский добровольческий корпус несет ответственность за убийство Дарьи Дугиной и другую террористическую деятельность в России. Российские блогеры также призвали Кремль использовать этот инцидент для формирования верховной ставки, принимающей все политические, военные и экономические решения.

Другие блогеры также связывали инцидент с недавними заявлениями президента РФ Владимира Путина о том, что ФСБ необходимо усилить охрану границ и выступали за выделение дополнительных ресурсов для пограничных подразделений.

Некоторые блогеры призвали Россию сформировать отряды убийц против украинских чиновников и создать зоны отчуждения на границе.

"Эти ответы указывают на то, что ультранационалистическое сообщество в значительной степени недовольно многочисленными аспектами неспособности Кремля полностью поддержать свою лживую риторику о том, что Россия ведет "экзистенциальную войну" в Украине", - пишут аналитики.

По их мнению, у Кремля нет возможности удовлетворить все требования этих ультранационалистов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов, комментируя события в Брянской области, напомнил Путину о "военторгах" в Крыму: Теперь они активно заработают в России

Брянск (117) кремль (729) Песков Дмитрий (1923)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+28
"Яка країна - такі й теракти."
показать весь комментарий
03.03.2023 07:30
+18
Починає до них потихеньку доходити...
Здається, що вже всі, від слабенької антивоєнної опозиції до міцних ммілітаристських кіл, від російських націоналістів до чеченських бандитів, вже всі розуміють, що Великий Вождь робить НЕ ТО.
Ні плану, ні мети, ні поняття як діяти, а найголовніше ні найменшої надії на перемогу. Ще день, ще 500 солдатів, 10 танків і 5 вертольотів мінус, ще 3 мільярди в нікуди... І для чого? Щоб захоплення половини вулиці у селі Верхня Запердяївка видати на ТВ-екрані як величезне військове досягнення.
Ну, і хто стане тим першим, що поставить перед Вождем сакральне питання - Вова, ти че в натурі, творишь?
показать весь комментарий
03.03.2023 07:52
+14
Після того, як дрон сів на антену російського літака в Мачулищах, посидів, розвідав усе, що треба і полетів, а вдруге прилетів уже з гранатою, стає зрозуміло, що у них не дірка в кордоні, а деякі ділянки кордону у великій дірці
показать весь комментарий
03.03.2023 08:04
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Яка країна - такі й теракти."
показать весь комментарий
03.03.2023 07:30 Ответить
Все путем,мать

показать весь комментарий
03.03.2023 07:41 Ответить
Кацапи завжди знаходять привід і катують кацапів...
показать весь комментарий
03.03.2023 07:44 Ответить
Починає до них потихеньку доходити...
Здається, що вже всі, від слабенької антивоєнної опозиції до міцних ммілітаристських кіл, від російських націоналістів до чеченських бандитів, вже всі розуміють, що Великий Вождь робить НЕ ТО.
Ні плану, ні мети, ні поняття як діяти, а найголовніше ні найменшої надії на перемогу. Ще день, ще 500 солдатів, 10 танків і 5 вертольотів мінус, ще 3 мільярди в нікуди... І для чого? Щоб захоплення половини вулиці у селі Верхня Запердяївка видати на ТВ-екрані як величезне військове досягнення.
Ну, і хто стане тим першим, що поставить перед Вождем сакральне питання - Вова, ти че в натурі, творишь?
показать весь комментарий
03.03.2023 07:52 Ответить
ці ултранацисти поставлять таке питання тільки в контексті, що вова творить сцикливо, потрібно закінчувати "сво" і оголошувати війну Україні. ті, хто там проти війни, то або вже звалили з того лепрозорію, або мовчать в тряпочку.
показать весь комментарий
03.03.2023 13:55 Ответить
Піднявся градус шовіністичного угару .
показать весь комментарий
03.03.2023 07:54 Ответить
шо таке? є підозри що замість кордону в них дірка?
показать весь комментарий
03.03.2023 07:59 Ответить
Після того, як дрон сів на антену російського літака в Мачулищах, посидів, розвідав усе, що треба і полетів, а вдруге прилетів уже з гранатою, стає зрозуміло, що у них не дірка в кордоні, а деякі ділянки кордону у великій дірці
показать весь комментарий
03.03.2023 08:04 Ответить
і шо, їх "утапающіє в рокоши" селяни вже не приваблюють нормального бандерівця?
чи може вирішили що вереску "стріляю бомбу" достатньо для охорони кордону?

ХАЙ ТРИМАЮТЬ ЛЮДЕЙ І ТЕХНІКУ на всіх 1 974 км сухопутного і 321 км морського кордону

бо зовсім знахабніли, таке враження що тут не націоналісти а звичайні мирні люди живуть

__________________________________________
не знаю хто автор, але позитивний ефект у події явно є
показать весь комментарий
03.03.2023 08:21 Ответить
eksperty ni pro sho, ochevydno sho ce bula postanovka, alya "ryazanskiy sahar"
показать весь комментарий
03.03.2023 08:08 Ответить
Про які кордони ідеться?

На росії вже немає міжнародно визнаних кордонів, бо ті, що записані у їхній Конституції, у світі не визнаються!
показать весь комментарий
03.03.2023 08:24 Ответить
Агония страны 404 ...... Нет соединения со шлюзом ( планетой)
показать весь комментарий
03.03.2023 08:27 Ответить
А в тюрмі за "військові злочини" та "злочини проти людства" "блогери" сидіть згодні? Юліус Штрейхер був шокований вироком трибуналу: "Я ж нікого не вбивав!"
показать весь комментарий
03.03.2023 09:10 Ответить
кацапи граються у звичні ігри...а чому мовчить вілікій развєдчік буданов? Він же все знає наперед ...
показать весь комментарий
03.03.2023 09:15 Ответить
https://youtu.be/ihQEvcGgk5M ..

Боевые буряты внезапно дохнут уже тысячами...☠️💀👹🦍типа встали с КАЛен...
показать весь комментарий
03.03.2023 09:19 Ответить
Актеров сгоревшего театра одели в камуфляж и выдали видос,якобы о Восстании Емели Пугачева...😁 старый КГБшный трюк..., мавзолейные Обезьяны не меняется в фантазиях...👺👹🦍😝
показать весь комментарий
03.03.2023 09:23 Ответить
А блохери у ті "ескадрони смерті" вступати не збираються?
показать весь комментарий
03.03.2023 09:31 Ответить
 
 