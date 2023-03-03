Общие боевые потери РФ с начала войны – около 151 370 человек (+765 в сутки), 301 самолет, 289 вертолетов, 3405 танков, 2402 артсистемы, 6673 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 3 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 151 370 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 151 370 (+765) человек ликвидировано,
танков - 3405 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,
артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,
РСЗО - 484 (+4) ед,
средства ПВО - 247 (+0) ед,
самолетов - 301 (+1) ед,
вертолетов - 289 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),
крылатые ракеты – 873 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,
специальная техника – 230 (+0).
"Данные уточняются", – говорится в сообщении.
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в тих покидьки взагалі без тормозів
И с каждым дохлым москалем
И день становится длиннее,
И воздух полнится теплом.