Общие боевые потери РФ с начала войны – около 151 370 человек (+765 в сутки), 301 самолет, 289 вертолетов, 3405 танков, 2402 артсистемы, 6673 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 151 370 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 151 370 (+765) человек ликвидировано,

танков - 3405 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,

артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,

РСЗО - 484 (+4) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 301 (+1) ед,

вертолетов - 289 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,

специальная техника – 230 (+0).

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"Данные уточняются", – говорится в сообщении.