РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11609 посетителей онлайн
Новости Война
11 104 25

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 151 370 человек (+765 в сутки), 301 самолет, 289 вертолетов, 3405 танков, 2402 артсистемы, 6673 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 3 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 151 370 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 151 370 (+765) человек ликвидировано,

танков - 3405 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 6673 (+15) ед,

артиллерийских систем - 2402 (+4) ед,

РСЗО - 484 (+4) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 301 (+1) ед,

вертолетов - 289 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2061 (+3),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5281 (+17) ед,

специальная техника – 230 (+0).

Смотрите также: The Sun показало, как украинские дроны подрывают российские танки. ВИДЕО

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 151 370 человек (+765 в сутки), 301 самолет, 289 вертолетов, 3405 танков, 2402 артсистемы, 6673 бронированные машины 01

"Данные уточняются", – говорится в сообщении.

армия РФ (19562) Генштаб ВС (6426) уничтожение (7156) техника (1746) потери (4418)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+24
За цю добу накосили багато, є багато ББМ, танків, навіть ліьак і гелікоптер. Нахрапом у кацапів на цей раз не вийшло, хлопцям і дівчатам дуже важно, але вони стримують цю заразу на рубежі Бахмута, Вугледара, Кремінної. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.03.2023 08:38
+23
48 одиниць техніки, 2 пєпєлаца і майже 800 чумардосів. Видно що тяжко нашим хлопцям вчора було. Слава ЗСУ! Тримаємось.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:31
+21
показать весь комментарий
03.03.2023 08:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.03.2023 08:22 Ответить
Ще 2 бмп чи бтр "РДК" в Стародубському князівстві захерачив.
Не порахували?
показать весь комментарий
03.03.2023 08:27 Ответить
Супер урожай!!!!
показать весь комментарий
03.03.2023 08:38 Ответить
Та то скоріш на своїх мінах з переляку і підірвалися. У прикордонній смузі.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:46 Ответить
48 одиниць техніки, 2 пєпєлаца і майже 800 чумардосів. Видно що тяжко нашим хлопцям вчора було. Слава ЗСУ! Тримаємось.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:31 Ответить
Племінник відео скинув, наші поранені, страшно дивитися, біль, кров, але погляд твердий. Тримаються.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:29 Ответить
Не нужно считать техникой автомобили и цистерны. Для русских это мусор..
показать весь комментарий
03.03.2023 09:33 Ответить
Що таке танк без паливозаправника і боєкомплекту, який підвозиться вантажівками? https://defence-ua.com/army_and_war/skilki_tankiv_v_tankovomu_bataljoni_armiji_rf_inshoji_tehniki_ta_zhivoji_sili-5923.html
показать весь комментарий
03.03.2023 10:10 Ответить
Без логістики армія мертва.
показать весь комментарий
06.03.2023 09:02 Ответить
За цю добу накосили багато, є багато ББМ, танків, навіть ліьак і гелікоптер. Нахрапом у кацапів на цей раз не вийшло, хлопцям і дівчатам дуже важно, але вони стримують цю заразу на рубежі Бахмута, Вугледара, Кремінної. Слава Богу! Слава Україні! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.03.2023 08:38 Ответить
Дуже гарний урожай знищеної ворожоої техніки.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:45 Ответить
Ну от, як перейшли 150 тис дохлих кацапів, то і кацапо-самольоти і кацапо-вертольоти підтягуються.
показать весь комментарий
03.03.2023 08:51 Ответить
100 000 это с тяжёлыми ранеными (безвозвратные потери) Убитых до 40 000. Реальное соотношение по этим этим двум показателям сейчас 1 к 4,5. Но после прихода в Украину нато́вских систем поражения соотношение стало 1 к 7 с пзитивной динамикой в пользу Украины. Чтобы Украина начала побеждать нужно довести это соотношение до 1 : 20. Только тогда эта война начнет катиться на восток и юг.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:30 Ответить
то цифри на кінець осені а зараз вже весна..
показать весь комментарий
03.03.2023 09:55 Ответить
Я читала це уночі, якось цинічно прозвучало. Захисників України потрібно поважати і шукати слова найвищі, найкращі. Але що знає про війну Ставка?
показать весь комментарий
03.03.2023 09:31 Ответить
ви ще хочете знайти повагу в можновладців до наших військових після тих усіх скандалів?
в тих покидьки взагалі без тормозів
показать весь комментарий
03.03.2023 09:57 Ответить
Хороший улов! Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
03.03.2023 08:57 Ответить
«Потерь нет»! канашенков врать не будет.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:20 Ответить
ты свинорус можешь это постить на своих срусосайтиках...
показать весь комментарий
03.03.2023 09:21 Ответить
Подкинь льда в тазик ,Резванчик, не дыми.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:34 Ответить
Щось давно не було рекордів.
показать весь комментарий
03.03.2023 10:24 Ответить
Идет весна, победой веет,
И с каждым дохлым москалем
И день становится длиннее,
И воздух полнится теплом.
показать весь комментарий
03.03.2023 10:25 Ответить
 
 