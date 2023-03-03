Новые переговоры с РФ после разговора Блинкена и Лаврова США не планируют, - Госдеп
США не планируют в ближайшее время новых встреч на высоком уровне с представителями России после встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индии.
Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Мы не ожидаем официального диалога на высоком уровне в ближайшее время", - заявил спикер Госдепартамента США.
По его словам, в то же время американская сторона всегда остается открытой к дипломатии, особенно в напряженные времена. Представитель внешнеполитического ведомства США объяснил это существованием необходимости обсуждать вопросы, имеющие большое значение для Вашингтона и остального мира.
Прайс также отметил, что короткой встречи Блинкена и Лаврова предшествовали контакты с партнерами. В этом контексте представитель Госдепа уточнил, что США постоянно поддерживают эти контакты.
Ранее Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.
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