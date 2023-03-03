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Новые переговоры с РФ после разговора Блинкена и Лаврова США не планируют, - Госдеп

прайс,нед

США не планируют в ближайшее время новых встреч на высоком уровне с представителями России после встречи главы Госдепартамента США Энтони Блинкена и главы МИД РФ Сергея Лаврова на саммите G20 в Индии.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Мы не ожидаем официального диалога на высоком уровне в ближайшее время", - заявил спикер Госдепартамента США.

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По его словам, в то же время американская сторона всегда остается открытой к дипломатии, особенно в напряженные времена. Представитель внешнеполитического ведомства США объяснил это существованием необходимости обсуждать вопросы, имеющие большое значение для Вашингтона и остального мира.

Прайс также отметил, что короткой встречи Блинкена и Лаврова предшествовали контакты с партнерами. В этом контексте представитель Госдепа уточнил, что США постоянно поддерживают эти контакты.

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Ранее Блинкен в кулуарах саммита G20 в Нью-Дели провел первые переговоры с Лавровым с начала полномасштабного вторжения в Украину.

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Про що можна домовлятись з падлюками які постійно брешуть??З цими варварами було підписано сотні домовленостей І ЩО?????І про непорушність кордонів,і про мир,і про "братство".
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03.03.2023 08:53 Ответить
зі скаженими собаками-кацапами нема про що розмовляти
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03.03.2023 08:54 Ответить
США устами Блінкена резюмувала: "Вирок остаточний і оскарженню не підлягає! Виводьте війська і припиняйте військові дії! Інакше "Карфаген повинен буть зруйнований!"
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03.03.2023 08:59 Ответить
Український часопис



В цей день 2022 року в районі Києва у повітряному бою загинув Олександр Бринжала - Герой України (2022, посмертно), майор ЗСУ, льотчик 1 класу 40 БрТА.
В ніч пара українських МіГ-29, вийшла на перехоплення 12 рос.винищувачів. Підбив два ворожі літаки, після чого був збитий.
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03.03.2023 08:59 Ответить
Вічна пам'ять Герою!
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03.03.2023 09:12 Ответить
Грустную лошадь очередной раз отхлестали по роже и обоссали. После чего заявили, мы не извращенцы, в ближайшее время повторять не планируем.
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03.03.2023 11:05 Ответить
 
 