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Новости Агрессия России против Украины
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Россия потеряла на войне с Украиной 5 тысяч единиц бронетехники из-за отсутствия систем защиты, - британская разведка

техніка

Несмотря на войну на Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет британской разведки, опубликованный в Twitter министерства обороны Великобритании.

На недавней выставке был представлен комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-Е", предназначенный для повышения живучести бронетехники. В рекламе говорится, что она устранит угрозы, наиболее опасные для бронетехники: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е".

В британской разведке отмечают, что доказательств установки комплексов "Арена-Е" на собственные машины России в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники, не поступало.

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"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах – проблема, усугубляемая действием международных санкций", – отмечают в Минобороны Британии.

Великобритания (5007) разведка (4190) россия (96018) техника (1746)


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Топ комментарии
+15
Просто оказалось, что система "мангал" не настолько эффективна, как обещали разработчики...
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03.03.2023 09:23
+10
Ванькам вместо Арены и лапти сгодятся обклеить танки)
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03.03.2023 09:19
+8
Мавзолейные обезьяны Металлолом хотят доказать Пентагону и НАТО,что Емеля на Печи всегда варить вонючие Щи...,😁а Иван-Дурак вовсе не Простак ..😁 блоху подковал🐜
Типа наша Лада калина круче Мерседеса Вольво и Тойоты,а Москвич 412 был мировым брэндом...😝
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03.03.2023 09:29
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Ванькам вместо Арены и лапти сгодятся обклеить танки)
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03.03.2023 09:19 Ответить
Просто оказалось, что система "мангал" не настолько эффективна, как обещали разработчики...
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03.03.2023 09:23 Ответить
"Мангал" або "Багажник".
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03.03.2023 10:00 Ответить
Коли приб'ють ***** ?

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03.03.2023 09:23 Ответить
20 жовтня 2011 - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D1%96 Вбивство Муаммара Каддафі
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03.03.2023 09:48 Ответить
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03.03.2023 09:24 Ответить
Мавзолейные обезьяны Металлолом хотят доказать Пентагону и НАТО,что Емеля на Печи всегда варить вонючие Щи...,😁а Иван-Дурак вовсе не Простак ..😁 блоху подковал🐜
Типа наша Лада калина круче Мерседеса Вольво и Тойоты,а Москвич 412 был мировым брэндом...😝
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03.03.2023 09:29 Ответить
Жодного разу не бачив відео, де на руснявій техніці, навіть на новітніх Т-90, була б хоч одна "Арена".
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03.03.2023 09:31 Ответить
Мабуть тому,що "Арена" дорожче самого танка з расєянами.
Їх поголів'я ще 140 мільйонів - найдешевше гарматне м'ясо на планеті.
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03.03.2023 10:05 Ответить
в теорії і "сармат" є. а от на практиці...
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03.03.2023 13:34 Ответить
британці вірять в мультики?
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03.03.2023 13:16 Ответить
 
 