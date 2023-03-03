Россия потеряла на войне с Украиной 5 тысяч единиц бронетехники из-за отсутствия систем защиты, - британская разведка
Несмотря на войну на Украине, российские оборонные предприятия продолжают демонстрировать свою продукцию на крупных международных выставках вооружений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет британской разведки, опубликованный в Twitter министерства обороны Великобритании.
На недавней выставке был представлен комплекс активной защиты (КАЗ) "Арена-Е", предназначенный для повышения живучести бронетехники. В рекламе говорится, что она устранит угрозы, наиболее опасные для бронетехники: "Если вы цените свою броню и экипажи, вам нужна "Арена-Е".
В британской разведке отмечают, что доказательств установки комплексов "Арена-Е" на собственные машины России в Украине, где она потеряла более 5000 единиц бронетехники, не поступало.
"Вероятно, это связано с неспособностью российской промышленности производить высокотехнологичные системы в больших масштабах – проблема, усугубляемая действием международных санкций", – отмечают в Минобороны Британии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Типа наша Лада калина круче Мерседеса Вольво и Тойоты,а Москвич 412 был мировым брэндом...😝
Їх поголів'я ще 140 мільйонів - найдешевше гарматне м'ясо на планеті.