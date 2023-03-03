Китай не будет поставлять оружие РФ, ему это не нужно, - Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов не считает, что Китай будет поставлять оружие России.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Зачем Китай будет становиться на сторону России и снабжать ее оружием? Чтоб получить большие трудности, попасть под те либо другие ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем. Это у России большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние", - объяснил он.
Данилов отметил, что у россияне есть ОДКБ, которое впоследствии "накроется".
"А Россия оказалась слабой и недееспособной страной, которая все больше с каждым днем напоминает какое-то фейковое образование. Когда уже Путин делает заявление о том, что там есть уральцы, московиты и другие нации, это уже чего-то стоит. Благодаря нашим усилиям в том числе.
Поэтому я не вижу сегодня, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", - добавил секретарь СНБО.
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P.s. Год назад мы уже слышали такие "прогнозы". Мы не думали что россияне будут стрелять по домам, мы не думали что РФ будет убивать украинцев...
Не треба тому, що він і так отримає все, що хоче, без жодної війни.
Позавчора на Красноярському економічному форумі Дерипаска заявив:
Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой… Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы»,- сказал господин Дерипаска (цитата по «Тайга.инфо»).
Виходить ясна картина - грошей у Росії не буде вже наступного року. Не буде грошей - не буде Росії. Значить, гроші треба позичати. А зайняти можна лише у Китаю. Але їх рано чи пізно треба й віддавати. І залишається один шлях - йти до Великого Китайського Чоловіка молодшою дружиною