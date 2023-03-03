Китай не будет поставлять оружие РФ, ему это не нужно, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов не считает, что Китай будет поставлять оружие России.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Зачем Китай будет становиться на сторону России и снабжать ее оружием? Чтоб получить большие трудности, попасть под те либо другие ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем. Это у России большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние", - объяснил он.

Данилов отметил, что у россияне есть ОДКБ, которое впоследствии "накроется".

"А Россия оказалась слабой и недееспособной страной, которая все больше с каждым днем напоминает какое-то фейковое образование. Когда уже Путин делает заявление о том, что там есть уральцы, московиты и другие нации, это уже чего-то стоит. Благодаря нашим усилиям в том числе.

Поэтому я не вижу сегодня, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", - добавил секретарь СНБО.

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