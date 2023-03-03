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Новости Война
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Китай не будет поставлять оружие РФ, ему это не нужно, - Данилов

олексій,данілов

Секретарь СНБО Алексей Данилов не считает, что Китай будет поставлять оружие России.

Об этом он заявил в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Зачем Китай будет становиться на сторону России и снабжать ее оружием? Чтоб получить большие трудности, попасть под те либо другие ограничения? Конечно, Китай этого делать не будет, ему это не нужно от слова совсем. Это у России большое желание вовлечь Китай и другие страны, на которые она пытается распространять свое влияние", - объяснил он.

Данилов отметил, что у россияне есть ОДКБ, которое впоследствии "накроется".

"А Россия оказалась слабой и недееспособной страной, которая все больше с каждым днем напоминает какое-то фейковое образование. Когда уже Путин делает заявление о том, что там есть уральцы, московиты и другие нации, это уже чего-то стоит. Благодаря нашим усилиям в том числе.

Поэтому я не вижу сегодня, что Китай имеет большое желание предоставлять России оружие. Нейтральная позиция, которую он занимает, в данном случае абсолютно правильная и взвешенная. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы помощь была на нашей стороне, но надо понимать всю сложность исторических процессов", - добавил секретарь СНБО.

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Китай (3023) оружие (10242) россия (96018)


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Топ комментарии
+13
Откуда Данилов знает,чего нужно ,чего не нужно Китаю ? Абы ляпнуть языком ,чтоб публикация прошла.Мели Емеля твоя неделя.
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03.03.2023 09:27
+10
А ему это, как зоотехнику, корова на ушко шепнула.
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03.03.2023 09:29
+5
Нехилый такой "социальный лифт", от зоотехника до одной из ключевых должностей в стране..И главное, что вопросов о профпригодности персонажа ни у кого не возникло.
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03.03.2023 09:32
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Откуда Данилов знает,чего нужно ,чего не нужно Китаю ? Абы ляпнуть языком ,чтоб публикация прошла.Мели Емеля твоя неделя.
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03.03.2023 09:27 Ответить
А ему это, как зоотехнику, корова на ушко шепнула.
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03.03.2023 09:29 Ответить
А до того були проФФесора? ))
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03.03.2023 09:39 Ответить
Судячи з вашого допису то ви жыветие в россії а я в Україні. Ви за радянський союз щоб все було державне (тобто для тих хто при кормушці), а я за те щоб люди мали власність. На приклад дрібні землеволодільці та орендарі на мою думку повинні мати підтримку від держави а великі не мати її взагалі. І це не я придумав це практика Європейського союзу. Якраз пахати заставляли в радяньскьму союзі. Війна прозпочата росією в 2014 році звичайно зробила свою чорну справу в розгулі інфляції і продовжує це робити. І скільки би ви не намагались звинуватити Українську владу у всіх гріхах (звичайно вона не безгрішна бо корумпована при всіх презедентах без винятку) але поступ до кращої економіки і відповідно до рівня життя на 90% сповільнився через агресію россії проти України. Навіть зараз такі поплічники чи можливо просто росіянські боти намагаються розігнати зраду та зубожіння наприклад на мінімальному податковому зобо'язанні яке по факту зменшує податкове навантаження (звісно якби всі діяли в правовому полі).
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03.03.2023 10:28 Ответить
Пане! Ви що?! Звідки корові знати? Панда нашептала, панда!
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03.03.2023 09:37 Ответить
І без Данілова зрозуміло, що Китаю не потрібні санкції від США та ЄС, тому що Китай на порозі економічної кризи.
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03.03.2023 09:33 Ответить
Санкции играют огромную роль. Но, есть возможность быть главным среди лузеров и стать в азиатском правлении первым с отчуждением кацапской территории. Что выберет Китай никто не знает.Там госинституция должна посчитать и взвесить семь раз, выгодно ли экономически быть первым среди последних или нет.Так что азия дело тонкое.
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03.03.2023 09:40 Ответить
В них дефіцит бюджету більше трильйона USD. Так що думаю, що Сі і компанія вже все зважили. Без грошей Заходу їх чекає колапс та революційні події.
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03.03.2023 09:47 Ответить
А этот зоотехник с кликухой у луганской братвы "Мячик" откуда это знает?
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03.03.2023 09:28 Ответить
Нехилый такой "социальный лифт", от зоотехника до одной из ключевых должностей в стране..И главное, что вопросов о профпригодности персонажа ни у кого не возникло.
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03.03.2023 09:32 Ответить
рашці потрібно -- можуть через заморожених кореиців .
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03.03.2023 09:28 Ответить
Данилов очолює всі РНБО світу, в тому числі і Китаю. Тому він в курсі.
А ви не знали?
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03.03.2023 09:29 Ответить
Це і без Данилова зрозуміло. Ніхто не стане іти на конфронтацію зі світовим лідером та нести трильйони збитків від санкцій, які не заставлять себе чекати заради якогось невдахи, який зараз і те що мав всже все пр0срав
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03.03.2023 09:30 Ответить
Я теж так думаю. Данілов правий. Але то мова йде про Китай, а є ще Північна Корея. Вона може допомогти рашці 3 млн. *********** до арти. Правда більша половина їх буде не придатною. Снаряди 50-х років. Але разом з тим. 1,5 млн. то теж багато.
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03.03.2023 09:30 Ответить
Ви кілометраж бачили? У КНДР настільки висока жага до власної мілітаризації, що вдавиться, аби не поділитися.
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03.03.2023 09:38 Ответить
Хтось дав РФ високоточні снаряди для артилерії. Вчора спілкувався з пацанами під Бахмутом кажуть, що літає Орлан кацапів на висоті 4 тисячі його збити нема можливості та й не видно..., підсвічує лазарем позиції по яким б'є кацапська артилерія дуже точно відхилення не більше метру.. стало дуже все складно...
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03.03.2023 09:32 Ответить
Це йому ''містер сі'' повідомив?
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03.03.2023 09:32 Ответить
Данілов ти що кум товаріща Сі,і знаєш що йому потрібно а що ні???Китайоза підступна комуністична тварина так шо не потрібно тут заспокійливі деферамби розказувати.Ви краще скажіть чого завод по байкактарам не будуєте через взятки???
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03.03.2023 09:35 Ответить
цікаво, а звідки така впевненість? розвідка доповіла? глибока аналітика від буданова? чи баканова? данілов видавався найбільш адекватним займаній посаді серед усієї тупої зеленої наволочі... але, здається, як то кажуть на "іхнєм радном язикє - с кєм поведешься...".
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03.03.2023 09:36 Ответить
Иран вон тоже говорит что дроны не поставляет... А они летают у нас. Китайское оружие может легко оказаться например "беларусским", как креветки были когда то.
P.s. Год назад мы уже слышали такие "прогнозы". Мы не думали что россияне будут стрелять по домам, мы не думали что РФ будет убивать украинцев...
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03.03.2023 09:36 Ответить
Не треба рівняти відбитих на всю голову іранців, які сидять на шиї у Росії та Китаю тому їм нічого витрачати окрім підтримки і цих країн і вони можуть любі злочини собі дозволити, аби їх продовжували годувати. А ось економіка Китаю навпаки цілковито тримається на стосунках с цівілізованим світом і без як Китай швидко скатиться до середньовіччя, щей його потянуть на дно його налебники Іран та Північна Корея
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03.03.2023 09:47 Ответить
Китай має зовсім інші плани відносно сусіда. Постачати зброю, коли є тотальний контроль.... Уряд повинен думати про свою країну, а не про провальну рашку
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03.03.2023 09:37 Ответить
Си необходимо позвонить Данилову и поинтересоваться что нужно Китаю.
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03.03.2023 09:38 Ответить
В принципі, Данилов усе правильно сказав. Китаю не треба залазити у російсько-український конфлікт, ні прямою участю, ні постачанням зброї.
Не треба тому, що він і так отримає все, що хоче, без жодної війни.
Позавчора на Красноярському економічному форумі Дерипаска заявив:
Я с ужасом наблюдаю те ресурсы, которые за прошлый год потрачены, очевидно, впустую. Раньше я думал, что это миллиарды, а сейчас, я смотрю, счет идет уже на триллионы. Только рыночная основа экономики, только вопросы, которые регулируются конкурентной средой… Денег не будет уже в следующем году. Нам нужны будут иностранные инвесторы»,- сказал господин Дерипаска (цитата по «Тайга.инфо»).
Виходить ясна картина - грошей у Росії не буде вже наступного року. Не буде грошей - не буде Росії. Значить, гроші треба позичати. А зайняти можна лише у Китаю. Але їх рано чи пізно треба й віддавати. І залишається один шлях - йти до Великого Китайського Чоловіка молодшою дружиною
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03.03.2023 09:38 Ответить
Забули китайози у Данілова поцікавитись що їм потрібно.
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03.03.2023 09:39 Ответить
Товарооборот США и Китая в год 750 миллиардов долларов...,он может резко упасть ,если товаристч Си поставит кремлёвскому ГАДзилле даже пулемет Максим.. не говоря о сраном Танке Маодзедун...американская разведка все пронюхает ...😝
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03.03.2023 09:46 Ответить
Вот это типичная ваЗЕлиновская Ванга, в черных стрингах, пророк яичек по 17 гр за кг, Пи...бол как и все окружение Оманского Нарика, вот это ЗЕДегенераты ваш выбор...
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03.03.2023 09:48 Ответить
Данілов, а ти звідки знаєш, що потрібно Китаю? Китайоза ****.
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03.03.2023 09:49 Ответить
Не зря же американцы говорят про китайское оружие. Дежавю.
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03.03.2023 10:01 Ответить
Ось відбувається з людиною, після прочитання перепису Енгельса з Каутським...
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03.03.2023 10:01 Ответить
Ще одна спроба "сходити на шашлики" на травневі. Необучаємі!
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03.03.2023 10:11 Ответить
Зеленський: Ніхто не очікував, що від сусіда, від Росії, буде таке. Бажання знищити нас повністю.
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03.03.2023 10:20 Ответить
зоотехнік в політику лізе
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03.03.2023 10:33 Ответить
Експерд данілов а чорну футболку надів, бо інакше не зачот
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03.03.2023 10:33 Ответить
🤡🤡🤡
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03.03.2023 10:36 Ответить
Ти там знаєш, що Китаю потрібно, а що ні.
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03.03.2023 11:17 Ответить
Щодо Данілова,то я його не критикую.Як я можу критикувати людину на посаді секретаря РНБО,в якої зоотехнічна освіта?Це нижче мого рівня.Я не хочу обговорювати його дії взагалі.Продивіться його службовий шлях,продивіться.хто за ним стоїть і Ви все зрозумієте.Завжди шукайте ,не того,хто говорить,а того,хто стоїть за тим,хто говорить. Не коментуватиму його,бо потім будуть звинувачувати мене в тому, що я розхитую ситуацію в країні.(генерал- майор Кривонос.С.Г,)
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03.03.2023 11:31 Ответить
Данілов готує народ до позитивного прийняття результатів переговорів віч-на-віч Зелі та товариша Сі.
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03.03.2023 12:14 Ответить
 
 