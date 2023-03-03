Двое американцев были задержаны в Штатах за то, что нелегально продавали России авиаоборудование. Их могут посадить на 20 лет

В городе Канзас-Сити арестовали двух американцев, подозреваемых в отправке в Россию авиационных технологий.

Об этом сообщило министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно обвинительному акту, 59-летний Кирилл Григорий Буяновский из города Лоренс и 55-летний Дуглас Робертсон из Олейте поставляли в Россию через свою торговую компанию KanRus западную электронику для авиации. Они также оказывали услуги по ремонту оборудования, используемого в самолетах российского производства.

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При этом фигуранты скрывали настоящего заказчика и пункт назначения товаров.

В частности, 28 февраля 2022 г. эти лица пытались экспортировать в РФ электронику для авиации. В США груз был задержан из-за отсутствия соответствующей лицензии.

Сообщается, что в мае, июне и июле 2022 года Буяновский и Робертсон незаконно переправили товары через Армению и Кипр в Россию.

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Таким образом, они обвиняются в заговоре, экспорте подконтрольных товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации, а также в контрабанде товаров. В случае признания виновными мужчинам грозит заключение на срок до 20 лет.

Расследование этого дела ведут ФБР и Офис по контролю за экспортом министерства торговли США, а также межведомственная правоохранительная группа KleptoCapture, занимающаяся обеспечением соблюдения санкций против РФ.

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