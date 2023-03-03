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Новости Санкции против России
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Двое американцев были задержаны в Штатах за то, что нелегально продавали России авиаоборудование. Их могут посадить на 20 лет

тюрьма,арест,сизо,наручники,этап

В городе Канзас-Сити арестовали двух американцев, подозреваемых в отправке в Россию авиационных технологий.

Об этом сообщило министерство юстиции США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Согласно обвинительному акту, 59-летний Кирилл Григорий Буяновский из города Лоренс и 55-летний Дуглас Робертсон из Олейте поставляли в Россию через свою торговую компанию KanRus западную электронику для авиации. Они также оказывали услуги по ремонту оборудования, используемого в самолетах российского производства.

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При этом фигуранты скрывали настоящего заказчика и пункт назначения товаров.

В частности, 28 февраля 2022 г. эти лица пытались экспортировать в РФ электронику для авиации. В США груз был задержан из-за отсутствия соответствующей лицензии.

Сообщается, что в мае, июне и июле 2022 года Буяновский и Робертсон незаконно переправили товары через Армению и Кипр в Россию.

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Таким образом, они обвиняются в заговоре, экспорте подконтрольных товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации, а также в контрабанде товаров. В случае признания виновными мужчинам грозит заключение на срок до 20 лет.

Расследование этого дела ведут ФБР и Офис по контролю за экспортом министерства торговли США, а также межведомственная правоохранительная группа KleptoCapture, занимающаяся обеспечением соблюдения санкций против РФ.

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авиация (2839) арест (10465) россия (96018) санкции (11422) США (27043) экспорт (878)


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Топ комментарии
+13
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03.03.2023 09:35
+13
Колишніх власників російських паспортів в США можливо допускати тільки до роботи під наглядом. Бажано, в наморднику.
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03.03.2023 09:36
+4
исконно посконный стиль, одобренный боярами госдуры.
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03.03.2023 09:38
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Купились на рублі .
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03.03.2023 09:33 Ответить
20 років на електростільцях.
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03.03.2023 09:34 Ответить
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03.03.2023 09:35 Ответить
исконно посконный стиль, одобренный боярами госдуры.
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03.03.2023 09:38 Ответить
Девки в озере купались, х... резиновый нашли...
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03.03.2023 09:45 Ответить
почти как богуслаеву...
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03.03.2023 09:36 Ответить
Колишніх власників російських паспортів в США можливо допускати тільки до роботи під наглядом. Бажано, в наморднику.
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03.03.2023 09:36 Ответить
Будут сидеть, это вам не Украина, где бы вышли под смешной залог.
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03.03.2023 09:46 Ответить
Залог назначають, як альтернативу тримання під вартою під час слідства. Не плутайте хрен з пальцем, тобто арешт з позбавленням волі по вироку.
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03.03.2023 14:40 Ответить
Посадять, у Америці судді хабарів не беруть.
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03.03.2023 09:56 Ответить
В нас би відпустили навіть без застави. Ще не за таке відпускають. А наші терміни коригувальників до 8 років Просто смішні порівняно мінімум 20 років В нас терміни за співучасть в організованому вбивстві в рази менші ніж в США за експорт до московії обладнання. Тоді не зрозуміло хто більше бореться з агресором ми чи США . Просто наша ВРУ не приймає потрібні країні закони під час ВІЙНИ, вона живе як в полу сні, для неї в країні ніби немає війни, дерабанить бюджет, піариться...
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03.03.2023 10:19 Ответить
Закони їхні подобаються.Не розмінюються.Заробив-на тобі двадцятку.
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03.03.2023 09:57 Ответить
Амери мазохисти..нехай депортують всіх на істеричну уРодину..нехай скрєпно живуть - то саме велике покарання. Бо ж краще у тюрязі за кордоном, ніж на волі у гівностані...

Або у Гуантонамо, її як раз для таких вибл@дків будували
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03.03.2023 09:58 Ответить
Дело Теодора Холла живёт, ага. С приговором им ещё повезло. В прошлом могли бы попасть и на тёплый и уютный электрический стул.
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03.03.2023 10:02 Ответить
Це в них в крові. Колись високопоставлений агент Штазі описував обхід торгових санкцій США у сфері торгівлі компами у 70. Вантаж купувався, вантажився в сторону Середземного моря ( арабам) в морі перевантажувався на судна СРСР та НДР і ходу, дві фірми були зареєстровані в Австрії. Продовжувалось довго. Припинилось, коли хтось потопив судно з товаром. І хто це зробив, так і залишилось невідомим. Штазі підозрювала самого власника. І тепер рашка повідкривала підставні кампанії для цих темних справ, он і грузини з вірменами стали ходити з гордо піднятими головами - а нас зараз буде Силіконована долина. Ну що ж , руку набили на торгівлі лавровим листом і квітками та крадіжках, тепер високими технологіями торгують.
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03.03.2023 10:15 Ответить
Ага и у этих американцев по ходу фамилии Иванов или Сидоров,***** ********* гражданство раздавать,русня останется гнилой русней до конца дней
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03.03.2023 10:29 Ответить
Дивна країна! Продав кацапу транзистор і загримів на 20 років. Чи то справа у нас, продав Батьківщину - отримав 5 років, вийшов через 2 роки за добру поведінку. Отримав хабар - у найгіршому випадку сів на 3 роки + заборона на 3 роки обіймати певни посади або взагалі умовний термін. А зараз з'явилося ноухау - угода зі слідством. Спалився на хабарі або шахрайстві - сплачуєш штраф, ділишся зі слідством тобто укладаєш угоду, перераховуєш частину на ЗСУ і вуаля, ти ЧИСТ і можеш далі займатися улюбленою справою, тільки обережніше.
Починаючи з 2014 року, присягаючись на могилах патріотів, які віддали життя за свободу України, жодне депутатське падло не перейнялася посиленням законодавства за дані злочини. Напевно тому, що найчастіше ці злочини скоюють саме вони.
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03.03.2023 10:34 Ответить
У одного имя и фамилия свинособачья. Пора американцам шерстить иммигрантов из параши. Там полно агентуры
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03.03.2023 11:20 Ответить
Треба брати приклад того які закони та покарання.
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03.03.2023 11:38 Ответить
Посадите их еще на 20 бутылок! 🍾
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03.03.2023 13:02 Ответить
І так по всьому світу потрібно робити з тими, хто вирішить допомагати кацапам з обходом санкцій в постачанні зброї, комплектуючих до неї чи технологій.
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03.03.2023 13:48 Ответить
 
 