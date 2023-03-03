Россияне экспериментируют в способах наступления на Кременском направлении, теперь кидают в бой более тяжелую технику, - Гайдай

Атаки малыми группами оказались не эффективными.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На Кременском направлении россияне экспериментируют в способах наступления, атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь рашисты бросают в бой более тяжелую технику, появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущую наши защитники уничтожили)", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Гайдая, на Сватовском направлении спокойнее, минувшей ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике.

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