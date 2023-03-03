Россияне экспериментируют в способах наступления на Кременском направлении, теперь кидают в бой более тяжелую технику, - Гайдай
Атаки малыми группами оказались не эффективными.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.
"На Кременском направлении россияне экспериментируют в способах наступления, атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь рашисты бросают в бой более тяжелую технику, появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущую наши защитники уничтожили)", - говорится в сообщении.
В то же время, по словам Гайдая, на Сватовском направлении спокойнее, минувшей ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике.
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Англо-саксонське "термінатор" - це порушення закону *********!
Головний конструктор і все КБ має бути розстріляне.
"Термінатор" має бути перейменований у "самодвижущийся говномєтатель"...
Либо сообщение чуток запоздало, либо они из "лего" собрали новую "матрёшку".
Один такой тирминатор матрошка нэудачну пукнул всэбя месяц назад. Разобрался на запчасти знатно.