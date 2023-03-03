РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11497 посетителей онлайн
Новости Война
3 590 9

Россияне экспериментируют в способах наступления на Кременском направлении, теперь кидают в бой более тяжелую технику, - Гайдай

окупанти

Атаки малыми группами оказались не эффективными.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"На Кременском направлении россияне экспериментируют в способах наступления, атаки малыми группами оказались не эффективными, теперь рашисты бросают в бой более тяжелую технику, появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущую наши защитники уничтожили)", - говорится в сообщении.

В то же время, по словам Гайдая, на Сватовском направлении спокойнее, минувшей ночью наши воины накрыли вражескую колонну, у врага многочисленные потери, как человеческие, так и в технике.

Читайте: В Кадиевке раздавались взрывы на заводе, где россияне пытались спрятать фуры с боекомплектом, - Гайдай

Гайдай ЛОГА (716) Луганская область (6506)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодцы, как раз Бредли подъедут и терминатору засунуть дуло в очко
показать весь комментарий
03.03.2023 09:43 Ответить
"Терминатор" "Z-армия". Русня в культурному плані так опустилась, що вигадати щось привабливе навіть для війни не може, краде у "загнівающєго Запада".
показать весь комментарий
03.03.2023 09:46 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 09:52 Ответить
Шкода, що не вистачило "дурі" на весь ешелон.
показать весь комментарий
03.03.2023 11:02 Ответить
А шубу дадут или только пельмени
показать весь комментарий
03.03.2023 14:40 Ответить
Невже використовують Т-34?
показать весь комментарий
03.03.2023 09:52 Ответить
Взагалі то держдура прийняла закон, що в ********* заборонено використовувати іноземні слова-запозичення.
Англо-саксонське "термінатор" - це порушення закону *********!
Головний конструктор і все КБ має бути розстріляне.
"Термінатор" має бути перейменований у "самодвижущийся говномєтатель"...
показать весь комментарий
03.03.2023 09:55 Ответить
Бої ідуть в лісах поблизу Кремінна, Макіївка. Біля Сватове ЗСУ не дали просунутися. Бахмут, горловину оркам не вдалося звузити, від траси десантура відкинула орків, ставок, м'ясокомбінат захоплено, південь трохи продавили, важко, арта без передиху, тримаються.
показать весь комментарий
03.03.2023 09:56 Ответить
"...появился уже новый "Терминатор" - боевая машина поддержки танков (предыдущую наши защитники уничтожили)", - говорится в сообщении. Источник:

Либо сообщение чуток запоздало, либо они из "лего" собрали новую "матрёшку".
Один такой тирминатор матрошка нэудачну пукнул всэбя месяц назад. Разобрался на запчасти знатно.
показать весь комментарий
03.03.2023 10:12 Ответить
 
 