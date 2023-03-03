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Ночь на Сумщине: враг нанес удары по двум общинам, повреждены частные дома, магазин и ЛЭП, - ОВА

сумська

В течение ночи и утра россияне совершили обстрелы Зноб-Новгородской и Миропольской громад Сумской области. Зафиксировано 74 прилета из минометов, артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Зноб-Новгородская громада:  с 22:40 по территории громады зафиксировано 27 прилетов, вероятно САУ, и 5 залпов примерно по 5 ракет реактивной системы ГРАД. Обстрел продолжился в 23:20 - 3 прилета, вероятно САУ. взрывов: с 05.30 до 06.00 с территории РФ совершен минометный обстрел по окрестностям Нововасиловки - 4 прилета.
В результате обстрела повреждены частный магазин и частный дом", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня войска РФ обстреляли 10 громад на Сумщине: повреждены частные дома и высоковольтная линия

Также под вражеским огнем оказалась Миропольская община. Ночью враг дважды обстрелял из миномета окрестности с. Мирополье. В результате обстрела повреждены 4 частных дома и оборван ЛЭП.

обстрел (27652) Сумская область (3254)


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