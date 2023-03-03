Более 930 детей в Украине получили ранения в результате войны, - Офис Генпрокурора
В результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ более 1390 детей пострадали в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора Украины.
"По официальной информации ювенальных прокуроров 461 ребенок погиб и более 930 получили ранения разной степени тяжести", - говорится в сообщении.
2 марта в результате обстрела врагом с. Казацкое Херсонской области ранен 16-летний парень.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 445, Харьковской – 272, Киевской – 123, Херсонской – 90, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.
Отмечают, что эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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