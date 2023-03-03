ЕС планирует в течение недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы, - Financial Times
Почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течении нескольких недель.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Financial Times.
По словам одного из них, все страны Евросоюза, кроме Дании, а также Норвегия, присоединились к проекту, предусматривающему совместные закупки амуниции.
"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросах дней, недель, а не месяцев", - добавил источник.
Ранее СМИ сообщали о плане, предусматривающем выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.
После этого оборонное ведомство Евросоюза "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров по ряду ключевых промышленных поставщиков в Европе", отметил европейский чиновник. Производителей снарядов калибра 155 мм на территории блока 12 также есть мощности в Норвегии.
По предварительно согласованному плану, в краткосрочной перспективе государствам ЕС будут возмещены до 90% стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения постепенно будет снижаться до среднего текущего показателя – около 40%.
Кроме того, будет создана совместная рабочая группа ЕС по закупкам, которая будет размещать заказы для замены боеприпасов. Евросоюз также будет помогать производителям вооружений увеличивать производство – в том числе за счет инвестиций в новые заводы.
Ожидается, что министры обороны ЕС доработают план на следующей неделе перед встречей лидеров блока 23-24 марта.
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Ти будеш на полі бою тягать за собою крихкий акумулятор? Постійно контролювать його заряджання? Та навіть "максим" чи "віккерс" на його базі - надійніший - бо вода частіше зустрічається у природі ніж заряджена АКБ Може простіше носить змінний ствол для кулемета? Крім того - не завжди потрібна надто велика скорострільність Модифікація наприклад МГ-42 до моделі МГ-3 полягала в тому числі і у спробах зниження його скорострільності
МГ-42 - "Скорострельность, выстрелов/мин900-1500 (зависит от используемого затвора)"
MG 3 - Скорострельность, выстрелов/мин1200 ± 300
Не буду сперечаться стосовно переваг та недоліків, порівнюючи "мінінан" з тим же "максимом" чи ПК Для цього треба тобі читать цілу лекцію - а я не маю ніякого бажання це робить Мені досить тицьнуть тебе в останню твою тезу - стосовно "перегріву стволу", щоб довести, що ти в питанні озброєння - "дитя в коротких штанцях" Мені цікаво - ти хоч раз бачив "перегрітий" ствол? Справа в тому, що ствол втрачає свої бойові якості і починає "плюваться" кулями перед собою при його тепловому розширенні При цьому кулі не врізаються в нарізи стволу, а вилітають вільно Тому вони летять недалеко і "куди попало" І для цього не треба нагрівать ствол до "біло-червоного" Він просто "синіє" Його колір трохи змінюється і стає не чорним, а набуває легкого синюватого відтінку В Афганістані , наприклад, для АК-74У, це - 120-150 пострілів Для звичайного АК - до 500 Те ж саме - для РПК Ти можеш уявить бій, при якому випускається безперервно з одного ствола ТАКА кількість куль? І ПО ЧОМУ їх випускать? Там же не монгольська орда чи грецька фаланга наступає! Тебе, з тим "білим стволом", "туфтою нагодували" - а ти їси, плямкаєш і мене змушуєш їсти!
Мініган (як і його "предтеча" - авіаційна 20-мм гармата "Вулкан") - це вузькоспеціалізована зброя для бойової платформи, що швидко пересувається по полю бою (вертоліт чи літак) Їх швидкість не дає можливості тривалого утримання цілі на прицілі Саме тому вони повинні видать максимальну кількість пострілів за одиницю часу - щоб мать хоч якусь кучність А для наземного бою воно для чого? Там цілі рухаються відносно повільно Сам кулемет (при такій вазі) повинен стоять стаціонарно, або на транспортному засобі "Хижака" з Шварцнегером "передивився"? Так навіщо там така "байда"? А для відбиття атаки з повітря передбачені автоматичні ЗУ та ЗСУ
Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, Джерело:
Кількість відео рострілів орків різко зросла ,
вони вже були розслабились, коли у нас був снарядний голод і знову пішли колонами, тепер отримують сповна,
напевно щей арта прийшла з ремонту