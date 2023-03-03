ЕС планирует в течение недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы, - Financial Times

Почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течении нескольких недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Financial Times.

По словам одного из них, все страны Евросоюза, кроме Дании, а также Норвегия, присоединились к проекту, предусматривающему совместные закупки амуниции.

"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросах дней, недель, а не месяцев", - добавил источник.

Ранее СМИ сообщали о плане, предусматривающем выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

После этого оборонное ведомство Евросоюза "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров по ряду ключевых промышленных поставщиков в Европе", отметил европейский чиновник. Производителей снарядов калибра 155 мм на территории блока 12 также есть мощности в Норвегии.

По предварительно согласованному плану, в краткосрочной перспективе государствам ЕС будут возмещены до 90% стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения постепенно будет снижаться до среднего текущего показателя – около 40%.

Кроме того, будет создана совместная рабочая группа ЕС по закупкам, которая будет размещать заказы для замены боеприпасов. Евросоюз также будет помогать производителям вооружений увеличивать производство – в том числе за счет инвестиций в новые заводы.

Ожидается, что министры обороны ЕС доработают план на следующей неделе перед встречей лидеров блока 23-24 марта.

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