РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11345 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине Война
2 732 24

ЕС планирует в течение недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы, - Financial Times

боєприпаси

Почти все страны Европейского Союза согласовали разработанный в Брюсселе план быстрого обеспечения Украины дефицитными артиллерийскими боеприпасами, которые могут быть переданы в течении нескольких недель.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом пишет Financial Times.

По словам одного из них, все страны Евросоюза, кроме Дании, а также Норвегия, присоединились к проекту, предусматривающему совместные закупки амуниции.

"Я думаю, что это произойдет быстро, очень быстро. Думаю, что речь идет о вопросах дней, недель, а не месяцев", - добавил источник.

Ранее СМИ сообщали о плане, предусматривающем выделение 1 миллиарда евро из Европейского фонда мира, который используется для возмещения расходов на закупку вооружений.

После этого оборонное ведомство Евросоюза "проведет ускоренную процедуру прямых переговоров по ряду ключевых промышленных поставщиков в Европе", отметил европейский чиновник. Производителей снарядов калибра 155 мм на территории блока 12 также есть мощности в Норвегии.

По предварительно согласованному плану, в краткосрочной перспективе государствам ЕС будут возмещены до 90% стоимости боеприпасов. Затем уровень возмещения постепенно будет снижаться до среднего текущего показателя – около 40%.

Кроме того, будет создана совместная рабочая группа ЕС по закупкам, которая будет размещать заказы для замены боеприпасов. Евросоюз также будет помогать производителям вооружений увеличивать производство – в том числе за счет инвестиций в новые заводы.

Ожидается, что министры обороны ЕС доработают план на следующей неделе перед встречей лидеров блока 23-24 марта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый пакет помощи от США на 400 млн долл. будет содержать боеприпасы для РСЗО HIMARS и БМП Bradley, - Reuters

боеприпасы (2354) Евросоюз (17252)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+3
Виглядає що уже постачають...

Кількість відео рострілів орків різко зросла ,
вони вже були розслабились, коли у нас був снарядний голод і знову пішли колонами, тепер отримують сповна,

напевно щей арта прийшла з ремонту
показать весь комментарий
03.03.2023 10:18
+2
Нічим вже змушувати - майже вся росйська армія зав'язла в Україні. Вусатий тарган вже бортанув Ху#ла, коли йому була вкрай необхідна білоруська армія під час невдалого великого наступу, а зараз і тим паче пошле його, бо нічого йому за це вже не буде і він не бажає, щоб Ху#л його потягнуло у м'ясорубку
показать весь комментарий
03.03.2023 10:30
+2
А ти варіант : Лука "скопопостижно здох" і на його місці - "маріонетка Кремля", не враховуєш?
показать весь комментарий
03.03.2023 10:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://ru.wikipedia.org/wiki/M134_Minigun M134 Minigun почему у ВСУ нет такого пулемёта?
показать весь комментарий
03.03.2023 09:55 Ответить
"Привод поворота блока стволов - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4 электрический . Скорострельность регулируется https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82 реостатом электропривода и варьируется от 3000 до 6000 выстрелов в минуту".
Ти будеш на полі бою тягать за собою крихкий акумулятор? Постійно контролювать його заряджання? Та навіть "максим" чи "віккерс" на його базі - надійніший - бо вода частіше зустрічається у природі ніж заряджена АКБ Може простіше носить змінний ствол для кулемета? Крім того - не завжди потрібна надто велика скорострільність Модифікація наприклад МГ-42 до моделі МГ-3 полягала в тому числі і у спробах зниження його скорострільності
МГ-42 - "Скорострельность, выстрелов/мин900-1500 (зависит от используемого затвора)"
MG 3 - Скорострельность, выстрелов/мин1200 ± 300
показать весь комментарий
03.03.2023 10:21 Ответить
Джавеліни тех живляться такими ж крихкими акумуляторами і треба теж постійно контролювати їх зарядження. Коліматорні приціли, тепловізори на ******** кулеметах та гвинтівках теж живляться від акумулятрів. А велика скорострільність може бути у нагоді для того, щоб збити гелікоптери, літаки, які швидко рухаються у повітрі, автівки тощо і Шахеди, і навіть при великих витратах патронів це буде дешевше за дорогі ракети ППО
показать весь комментарий
03.03.2023 10:36 Ответить
Альтернатива алектроживленню "Джавелінам" чи тепловізорам є? Нема А у кулеметів - є! Звичайна "залізяка", яка іменується "змінний ствол" І не так уже часто "піхоті" треба відбиваться від авіації власноручно - для цього є підрозділи ППО
показать весь комментарий
03.03.2023 10:55 Ответить
Кулемет - така ж альтернатива Мінігану як РПГ чи "Муха" Джавеліну. Можеш хоч смузі нищити танки, але хочеш якусь значну перевагу - будь готовий з електронікою возитися. Альтернатива то альтернатива, але у цій альтернативі але разом з простотою ти втратиш і надможливості і тема з кулеметами не виключення. А змінний ствол тут недоречний, бо зі змінним блоком живленя їх об'єднує лише те, що їх змінюють і все. І знову, хоч не в тему, але перегрів та зміна ствола це не остання за значенням проблема і секунди на зміну ствола можуть коштувати кулеметнику життя. Так ось мініган навіть попри шалену витрату набоїв значно довше розжарюється докрасна, бо чудово охолоджуються його шість стволів і в деяких випадках саме час безпеперервного вогню може відіграти вирішальну роль, як наприклад під час атаки смертнків. Звичайно, спірна перевага, але є таке. І ми бачили недавно фото на Цензорі, як ствол нашого кулемету не те що докрасна розжарили, а до біла і він зігнувся під власною вагою, що його тепер лише викинути
показать весь комментарий
03.03.2023 11:11 Ответить
Зразу видно що людина "все життя - в боях" "на калчакавсих франтах ранєтая" і "з кулеметами в обнімку спала"
Не буду сперечаться стосовно переваг та недоліків, порівнюючи "мінінан" з тим же "максимом" чи ПК Для цього треба тобі читать цілу лекцію - а я не маю ніякого бажання це робить Мені досить тицьнуть тебе в останню твою тезу - стосовно "перегріву стволу", щоб довести, що ти в питанні озброєння - "дитя в коротких штанцях" Мені цікаво - ти хоч раз бачив "перегрітий" ствол? Справа в тому, що ствол втрачає свої бойові якості і починає "плюваться" кулями перед собою при його тепловому розширенні При цьому кулі не врізаються в нарізи стволу, а вилітають вільно Тому вони летять недалеко і "куди попало" І для цього не треба нагрівать ствол до "біло-червоного" Він просто "синіє" Його колір трохи змінюється і стає не чорним, а набуває легкого синюватого відтінку В Афганістані , наприклад, для АК-74У, це - 120-150 пострілів Для звичайного АК - до 500 Те ж саме - для РПК Ти можеш уявить бій, при якому випускається безперервно з одного ствола ТАКА кількість куль? І ПО ЧОМУ їх випускать? Там же не монгольська орда чи грецька фаланга наступає! Тебе, з тим "білим стволом", "туфтою нагодували" - а ти їси, плямкаєш і мене змушуєш їсти!
Мініган (як і його "предтеча" - авіаційна 20-мм гармата "Вулкан") - це вузькоспеціалізована зброя для бойової платформи, що швидко пересувається по полю бою (вертоліт чи літак) Їх швидкість не дає можливості тривалого утримання цілі на прицілі Саме тому вони повинні видать максимальну кількість пострілів за одиницю часу - щоб мать хоч якусь кучність А для наземного бою воно для чого? Там цілі рухаються відносно повільно Сам кулемет (при такій вазі) повинен стоять стаціонарно, або на транспортному засобі "Хижака" з Шварцнегером "передивився"? Так навіщо там така "байда"? А для відбиття атаки з повітря передбачені автоматичні ЗУ та ЗСУ
показать весь комментарий
03.03.2023 12:07 Ответить
Є відео де А. Шварцнегер розповідає іменно про епізод фільму "Хижак" зі сценою стрільби з цього кулемету. То йому зробили спеціальну підпірку, щоб віддачею не валило на землю, а потім ту підпірку в студії при "вилизуванні" матеріалу видаляли, щоб глядач не здогадався.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:24 Ответить
Але саме на цьому сайті кілька днів тому було викладено фото, де ствол кулемета розжарили саме добіла - а не докрасна чи синього кольору - осі і читай лекцію цьому фотографу чи підрозділу, який розжарив цей ствол, чому таке не можливо. І хіба тобі не відомо, що полем бою пересуваються не лише носії кулеметів як літак, який ти наводиш, а і рухомі цілі, які цей кулемет вражає - ті ж літаки, Шахеди, гелікоптери, дрони навіть автівки на великій швидкості і саме висока скрострільність дозволить уразити такі швидкі цілі та рухомі цілі. А той мініган, що використовувася під час зйомок "Хижака" не має відношення до предмету нашої розмови, бо це спеціально модифікована для зйомок фільму версія, де знижена швидкострільність, бо навіть Шварц не зміг встояти від такого шаленого темпу стрільби. І якщо в тебе є сумніви щодо доцільності використання мінігана для наземного бою, так переконайся в тому, що його втановлюють американцы на Humvee і у них немає сумнів щодо доцільності цього як у тебе.
показать весь комментарий
03.03.2023 12:32 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 12:54 Ответить
"Сам гімно їм - і вас запрошую!"
показать весь комментарий
03.03.2023 12:58 Ответить
2-3 тижні...
показать весь комментарий
03.03.2023 09:57 Ответить
Вже мабудь постачаються

Гадаю, що йдеться про питання днів, тижнів, Джерело:
показать весь комментарий
03.03.2023 10:03 Ответить
Правду о реальных поставках не разглашаются, это засекреченная часть расходов..типа скажут 5 танков или десять арт систем...для СМИ,як казав Кайзер Вильгельм... искусство войны заключено в качественной дезинформации для врага..😝
показать весь комментарий
03.03.2023 10:07 Ответить
Тепер Пригожин буде фоткати ще більші гори трупів, коли буде клянчити снаряди, які закінчуються в рашистів
показать весь комментарий
03.03.2023 10:08 Ответить
Виглядає що уже постачають...

Кількість відео рострілів орків різко зросла ,
вони вже були розслабились, коли у нас був снарядний голод і знову пішли колонами, тепер отримують сповна,

напевно щей арта прийшла з ремонту
показать весь комментарий
03.03.2023 10:18 Ответить
Якраз вчасно! На Поліссі здається повінь досягла піку (а на Брянщині снігу мало) - скоро вода почне спадать Земля почне потроху підсихать і Луку кацапи можуть змусить "повоювать" Так що снаряди нам ************!
показать весь комментарий
03.03.2023 10:24 Ответить
Нічим вже змушувати - майже вся росйська армія зав'язла в Україні. Вусатий тарган вже бортанув Ху#ла, коли йому була вкрай необхідна білоруська армія під час невдалого великого наступу, а зараз і тим паче пошле його, бо нічого йому за це вже не буде і він не бажає, щоб Ху#л його потягнуло у м'ясорубку
показать весь комментарий
03.03.2023 10:30 Ответить
А ти варіант : Лука "скопопостижно здох" і на його місці - "маріонетка Кремля", не враховуєш?
показать весь комментарий
03.03.2023 10:58 Ответить
На кшталт якоїсь тіхановської або бабарики. Тоді все вже буде тіпа законно.
показать весь комментарий
03.03.2023 11:22 Ответить
Голими руками Луку не візьмеш. Цей тип за собою сотні тисяч у могилу забере. Такі набагато чого здатні, щоб утримати владу да дожити до ста років
показать весь комментарий
03.03.2023 11:50 Ответить
Розкажи про це Скрипалям
показать весь комментарий
03.03.2023 12:09 Ответить
Навіть вони вижили, а параноїк Лука, одержимий власною безпекою, маючи потужні спецслужби та армію може не хвилюватися за своє життя у найближчому майбутньому, як би він не витирав ноги об Ху#ла
показать весь комментарий
03.03.2023 12:35 Ответить
"Блажен, кто верует..."
показать весь комментарий
03.03.2023 12:56 Ответить
Дуже, дуже гарна новина!
показать весь комментарий
03.03.2023 11:20 Ответить
 
 