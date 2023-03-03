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Новости Война
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Лукашенко не так прост, не думаю, что Путину удастся его "дожать", - Данилов

лукашенко,путін

Российскому диктатору Путину вряд ли удастся "дожать" самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко и заставить его принять "непосредственное" участие в войне против Украины.

Об этом в интервью заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности главы совхоза. И ни одного дня этот пост не покидал. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться", - подчеркнул он.

По словам Данилова, Путину вряд ли удастся "дожать" Лукашенко.

"Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", - подытожил он.

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Беларусь (7913) Данилов Алексей (1066) Лукашенко Александр (3617) путин владимир (31501) россия (96018)


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Топ комментарии
+12
сегодня данилов на смене.
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03.03.2023 10:37
+7
Данілов хоче затьмарити славу відеоблохера Вовочки. Стережись.
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03.03.2023 10:52
+6
У мене не має впевненості, що бульбаші не воюють. Територія надана, ресурси передані оркам, а надалі робіть висновок
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03.03.2023 10:50
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сегодня данилов на смене.
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03.03.2023 10:37 Ответить
А нас що це цікавить ? Годі схилятися перед диктаторами !
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03.03.2023 10:39 Ответить
Чик-чирик тіпа крєпкій арєшек...
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03.03.2023 10:40 Ответить
Скоріш за все "цап-царап"...
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03.03.2023 10:46 Ответить
У біле одягнешся,щоб всі зрозуміли?
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03.03.2023 10:47 Ответить
У мене не має впевненості, що бульбаші не воюють. Територія надана, ресурси передані оркам, а надалі робіть висновок
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03.03.2023 10:50 Ответить
Тому дивним виглядає, що наші керманичі проти санкцій стосовно бульбашей. І у відповідь не гатять по ним, хоча днями бульбаші на кордоні застрелили нашого військового.
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03.03.2023 10:58 Ответить
Там бітум для "великого асфальтування'' для найвеличнішого.
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03.03.2023 11:04 Ответить
ветеринар-направленец данилов... или просто направленец... как раньше на фермах по выращиванию крупного рогатого скота были направленцы - направляли быку Соловью инструмент в нужное место для продолжения рода-племени... по виду направленец похож на бычка, по статуре - на бычару...
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03.03.2023 10:51 Ответить
Данілов хоче затьмарити славу відеоблохера Вовочки. Стережись.
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03.03.2023 10:52 Ответить
Це ж кумір царя... Таму акуратнєй
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03.03.2023 10:53 Ответить
Зелена влада намагалась кремль намахати 2019-2022, але нiц з того не вийшло.
А Лукашенко вже 30 рокiв успiшно це робить. I ось до пана Данилова нарештi доходить ,що Лука не прост, ой не прост....
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03.03.2023 10:54 Ответить
Хто , ''зелені'' намахати??? Та вони під дудку *уйла танцюють. Тільки тепер обережно, щоб по яйках по 17 не заробити.
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03.03.2023 11:06 Ответить
Принаймнi так вони пояснювали усi своi зрадницькi ходи перед вiйною. Що то типу хитрiсть така.
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03.03.2023 11:11 Ответить
З китайцями дружити хотiли для чого ? Бо думали, що великi стратегi : залучать на свiй бiк Китай та будуть мати щось типу гарантii вiд нападу рашки.
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03.03.2023 11:19 Ответить
Доречi треба визнати,що Казахстану це вдалося зробити. Но там ,скорiше за все, був розмiн пiд час Олiмпiади : Китаю - Казахстан, хутiну - Україна. Дiзнаємось через 50 рокiв, коли вiдкриють архiви.
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03.03.2023 11:24 Ответить
Нічим Ху#лу вже когось дотискати, бо ті, хто могли дотиснути удобрюють зараз українську землю, а з тим російським контингентом, що зараз в Білорусі навіть білоруська армія легко впорається. Вусатий тарган не стане іти на самогубство з Ху#лом, робив і робить все можливе, щоб його бортанути, ховається по іранам та китаям коли рашисти мруть як мухи під час невдалого наступу. А якщо його захочуть прибрати, так він щоб зберегти власну шкуру і Ху#лу ще наваляє
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03.03.2023 10:54 Ответить
Це не зовсім зрозуміло по одягу філософа Данілова.
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03.03.2023 10:59 Ответить
Завсім не здатен навчатися?
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03.03.2023 11:23 Ответить
Дядя Леха! Как там твой 35-летний сыночек на Итальянской ривьере? Макароны по неополитански готовить научился?
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03.03.2023 11:26 Ответить
данілов-двбойоб.
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03.03.2023 13:21 Ответить
Як Секретар РНБО України, Данілов не хоче розповізти, чия була ініціатива влізти в бійку між двома прокремлівськими кандитатами Лукашенко та Тихановською? Можливо сподівались що комік і домогосподарка краще поразуміються між собою? Але більш схоже що політика щодо Білорусі, після 2019року, була спрямована на те, щоб "не простий" Лукашенко без сумнівів і ваганнь зробив країну плацдармом для наступу.
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03.03.2023 23:40 Ответить
 
 