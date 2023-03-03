Лукашенко не так прост, не думаю, что Путину удастся его "дожать", - Данилов

Российскому диктатору Путину вряд ли удастся "дожать" самопровозглашенного "президента" Беларуси Александра Лукашенко и заставить его принять "непосредственное" участие в войне против Украины.

Об этом в интервью заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Цензор.НЕТ.

"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности главы совхоза. И ни одного дня этот пост не покидал. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться", - подчеркнул он.

По словам Данилова, Путину вряд ли удастся "дожать" Лукашенко.

"Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", - подытожил он.

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