Меркель назвали в Бундестаге ответственной за войну в Украине: блокировала вступление в НАТО

Глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, которые, по ее мнению, сделали возможным полномасштабное нападение РФ на Украину.

Такое мнение Штрак-Циммерман высказала в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, но Германия и Франция выступили против из-за позиции России.

По словам политика, то, что украинцы не вступили в НАТО, "было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время".

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Штрак-Циммерманн также считает, что после полномасштабного нападения России Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но придется "переписать историю Ангелы Меркель, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов".

Комментируя перспективы конфликта, глава комитета Бундестага по вопросам обороны предположила, что он вряд ли будет длиться так же долго, как Первая или Вторая мировые войны. В то же время, добавила она, президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины.

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Как известно, на Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".

После полномасштабного вторжения в Украину Меркель отказалась признать, что то ее решение могло привести к российской агрессии.