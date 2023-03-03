Меркель назвали в Бундестаге ответственной за войну в Украине: блокировала вступление в НАТО
Глава комитета по вопросам обороны в Бундестаге Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн раскритиковала решения, принятые бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель, которые, по ее мнению, сделали возможным полномасштабное нападение РФ на Украину.
Такое мнение Штрак-Циммерман высказала в интервью немецким телеканалам RTL и n-tv, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
Она напомнила, что в 2008 году в НАТО было много сторонников скорейшего принятия Украины, но Германия и Франция выступили против из-за позиции России.
По словам политика, то, что украинцы не вступили в НАТО, "было большой ошибкой со стороны французов и Ангелы Меркель в то время".
Штрак-Циммерманн также считает, что после полномасштабного нападения России Германия должна была стать на сторону Украины и поддержать ее оружием. Но придется "переписать историю Ангелы Меркель, особенно историю последних нескольких лет и полных просчетов".
Комментируя перспективы конфликта, глава комитета Бундестага по вопросам обороны предположила, что он вряд ли будет длиться так же долго, как Первая или Вторая мировые войны. В то же время, добавила она, президент РФ Владимир Путин не рассчитывал на широкую и устойчивую поддержку Украины.
Как известно, на Бухарестском саммите НАТО 2008 года Германия и Франция заблокировали предоставление Украине, а также Грузии плана действий по членству в НАТО, опасаясь эскалации со стороны России. С тех пор обеим этим странам Альянс лишь обещал вступление "однажды".
После полномасштабного вторжения в Украину Меркель отказалась признать, что то ее решение могло привести к российской агрессии.
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- на охорону, на броньований транспорт, то дістатись В'ячеслава Максимовича убивцям було б не так просто. Довелося б стріляти у залі парламенту, що є відкритим терором.
А так видали все за "нещасний випадок на дорозі", причому оприлюднили дані, що смерть настала в результаті пролому черепа кастетом... Хуцпа.
Меркель та ***** - обидва зі спецслужб НДР. І цим все сказано.
Ще більше вона зганьбилася в енергетичній програмі, коли атомні реактори були позапланово виведені з мережі, а замініти їх повинні були відновлювальні джерела. Це звучало дуже красиво. Натомість державна підтримка вітроенерґії була припинена, а покривати дефіцит електроенерґії вирішили дуже просто: потрягнемо ще одну трубу з росії. І що тій молекулі метану до того, що за ті гроші русня вбиватиме українців. Горить же ж вона однаково.
Та стара шмара Меркель багато гівна тоді відлила Україні і як хвойда бігала то в рашу то назад.
Це ваша власна конгеніальна догадка?
Не дуже оптимістична, бо (а це вже МОЯ конгеніальна догадка) Турції при Ердогані ЄС не світить. А жити він буде довго
Це не 73 дупоголових були проти НАТО (вони ж і крепкава хазяйственника выбрали),
а Меркель, Макрон та інші антінатовськи та антієвропейськи політики.
Не арабезуглезе верещало, що "Нато пагане", а Столтенберг!
Та й 9 батьків США - підлеглі опи.
От тепер все буде зебасто!
Не дура! Понимала, что делает. Сознательно садила ЕС на нефтегазовую ордынскую иглу!
Наши прозорливые политики не видели к чему все идет, для чего строятся в обход Украины трубопроводы несколько лет. Все хорошо, прекрасная Маркиза. И хороши у нас дела...
Она по сути уничтожила армию Германии за годы своего правления, уничтожив Бундесвер!
Германия не в состоянии собрать 70 работоспособных танков.
Уйлостан просто купил немецких политиков прошлых лет, надо это признать.
Вона усвідомлено гробила заводи Сіменс та Дорньє, заблокувавши їм усі кредити.
В результаті - Сіменс перемістив виробництво на Уралвагонзавод, а Дорньє з усім обладнанням потрапив в корпорацію СУ.
Американці в останній момент зуміли перехопити конструкторське бюро Дорньє з усією техдокументацією та передати своїм авіавиробникам.
паРаша- дурка на 1/9 земной суши...
Одного из создателей «Спутника V» задушили на москве
на москве убили одного из создателей вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова.
на ма аскве в бытовой ссоре убит старший научный сотрудник Центра Гамалеи Андрей Ботиков, участвовавший в разработке вакцины «Спутник V»
Фото: skmoscowgsu / Telegram
на ма аскве в ходе ссоры убит ученый Андрей Ботиков - один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил источник РБК в мвд паРаши и подтвердил собеседник в территориальном отделе полиции. Ранее об убийстве Ботикова со ссылкой на источник сообщили «риаНовости».
Как сообщил источник РБК, убийство произошло во время ссоры с гостем Ботикова.
Тот задушил ученого. Убийство произошло в квартире Ботикова на улице Рогова на северо-западе Москвы.
Старший помощник руководителя столичного главка следственного комитета Юлия Иванова сообщила «РИА Новости», что «29-летний молодой человек поссорился с хозяином и задушил его ремнем». Он был задержан и в ходе допроса признал свою вину.
По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/03/03/2023/6401fbae9a7947e430327f32?from=newsfeed
Нагадайте мені, який відсоток населення України хотів тоді в те НАТО?
Відмінне питання!
Здається, ще менше ніж (100 - 73)%.
DW
DW
Шрьодер не дасть збрехати, тотальний розвал Бундесверу і Бундесінтереси …
В Україні шуфрич з вітренчихою стільки років он яке витворили в Одесі Миколаєві проти вступу в НАТО України!!!
І живі, шуфряк навід в Комітеті ВРУ під охороною Стефанчука-Зеленського засідає….
Мабуть, мертвечук добре взяв за причинне місце їх обох, от вони і не знешкоджують агента ***** у ВРУ !!!!
Меркель то далече, а опозажопні ригоАнали ось, керують у ВРУ !!!
Стефанчук може підтвердити, не про яйця, а про агентів москви!!
https://www.slovoidilo.ua/2021/08/24/infografika/suspilstvo/30-rokiv-nezalezhnosti-yak-zminyuvalosya-stavlennya-***********-chlenstva-nato Членство України в НАТО - як змінювалося ставлення українців » Слово і Діло (slovoidilo.ua)
І що ж ми бачимо? У 2008 році лише 20 відсотків українців підтримували вступ у НАТО. Більше 60 - проти. І аж до 2014 року підтримка вступу падала. Ото уявіть собі - 2008 рік, УКраїні надають план щодо членства, Ющенко неймовірними зусиллями і якимсь чудом виконує умови і от, 2010 рік, вибори президента і заодно референдум. Як ви думаєте, як проголосує мудрий наріт за вступ, якщо ************ стає яник? Згадно з опитувань - 25 за, 65 проти. Все.
Я до речі бувши проти яника на той момент все одно був проти НАТО. Бо був малолітній довбойоб.
Вся Германія просто продравши кисляки - прозріла.
Дивіться, бо бабушка ще розповідати почне. В **** будуть всі.
страшний геморойвелику бубочку замість ситої старості. Бо, наскільки я розумію, коли лунають такі звинувачення, то "копачі" копали під вищезгадану фрау вже давно і ретельно (ну, німці так і працюють).
Дійде черга й до інших ...
І обов'язково - до тварі "голубка миру" з руками по лікті в українській крові і продовжувачів його справи.
Правда, ті, хто б'є поклони перед "демократичним" Заходом, який нічого Україні не винен, продовжуватимуть свої мантри.
А тоді й дізнаємося, які були домовленості і за скільки продали Україну та українців.
Вину з населення і влади з 1991, політики і домовленостей (і з штатами, і з рашкою) зе-команди це не знімає, звичайно.