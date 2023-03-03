"Желаю РФ кровавой смерти": Предатель Украины Димитриев, ехавший с танковыми колоннами в Киев, разочаровался в "русском мире"
Предатель Украины Игорь Димитриев, в 2014 году бежавший в Россию, выразил пожелание смерти РФ и призвал убираться из Украины.
Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Игорь Димитриев был депутатом Одесского горсовета от пророссийской партии "Родина". Восхвалял "русский мир", в 2014-м бежал в Россию, а в 2022-м вместе с российскими танковыми колоннами ехал на Киев, и 24 февраля 2022-го писал, что через несколько часов достанется украинской столицы, что Россия уже победила", - отметил журналист.
Спустя год войны РФ против Украины и тяжелых поражений россиян Димитриев изменил свои взгляды, пишет Бутусов.
"Димитриев изменил свои взгляды и разочаровался в "русском мире", понял, что РФ проиграет эту ужасную войну. И 25 февраля 2023 года он обнародовал у себя на канале совершенно другой пост - где высказывает пожелание смерти России за все ее преступления, и требование" к россиянам убираться из Украины. Очень символическая трансформация пророссийского политика", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.
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Нехай приїжджає, на місці вже розберуться чи зрадник він, чи ні. Може ще й винагородять по повній. Чи за вашим планом - зробив дєло і гуляй смєло?
2) Если он такое пиз.нул, то значит уже не в кацапстане. А значит пора начинать искать хероя. Только был выпуск у Стерненко, что наши ребята из соответствующих органов не особо спешат экстрадировать аквафрешных патриотов и участников боевых действий на стороне свинособак. Нужно обратить внимание общественности на этого гуся.
По приказу выжившего из ума путающегося в показаниях зазвездившегося кремлевского старпера.
То он пищал о том что украинцы вдруг стали нацистами и выбрали себе президента еврея то вдруг стал пищать о каких то исконно россий
ских землях которые эта тварь воруя и убивая пистит у Украины, то в ботоксной его башке вдруг возникла мысль о то что это не Россия напала на Украину а это на
Россию запад напал.
Клиент путается в показаниях. Клиент ссыт прекратить войну иначе ему хана и Гаага.
И эта тварь покупает себе еще сутки и еще сутки сидения в Кремле кровью убивающих друг друга русских и украинцев. Еще тысяча вдов и там и там, еще тысяча воющих матерей, еще тысяча сирот...
Вот цена суток сидения на троне в кремле омерзительного плешивого кровососа.
Це не слова Дімітрієва. Це репост руснявого телеграм-каналу Moscow calling, який у свою чергу розмістив лист/відгук свого підписника. А підписником, судячи з тексту, є руснявий мешканець Києва, який "был среди тех, кто, проснувшись в Киеве год назад рано утром от звуков взрывов, почувствовал радость".
І Дімітрієв і цей підписник розчарувались в росії, але за світоглядом, ментальністю і думками залишились тим, кого порядні люди називають словом "русня".
П.С. "Бутусов і К" велике до вас прохання. Перевіряйте інформацію перед тим, як публікувати на сайті і у своєму телеграм-каналі.
Будьте будь ласка уважні навіть при цитуванні зрадників. Саме цього ми всі чекаємо від поважних українських видань.
пiзно всрався...це тобi вже не допоможе. здохнеш, як пес, разом зi своїми москальськими хазяями.