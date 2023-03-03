"Желаю РФ кровавой смерти": Предатель Украины Димитриев, ехавший с танковыми колоннами в Киев, разочаровался в "русском мире"

Предатель Украины Игорь Димитриев, в 2014 году бежавший в Россию, выразил пожелание смерти РФ и призвал убираться из Украины.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Игорь Димитриев был депутатом Одесского горсовета от пророссийской партии "Родина". Восхвалял "русский мир", в 2014-м бежал в Россию, а в 2022-м вместе с российскими танковыми колоннами ехал на Киев, и 24 февраля 2022-го писал, что через несколько часов достанется украинской столицы, что Россия уже победила", - отметил журналист.

Спустя год войны РФ против Украины и тяжелых поражений россиян Димитриев изменил свои взгляды, пишет Бутусов.

"Димитриев изменил свои взгляды и разочаровался в "русском мире", понял, что РФ проиграет эту ужасную войну. И 25 февраля 2023 года он обнародовал у себя на канале совершенно другой пост - где высказывает пожелание смерти России за все ее преступления, и требование" к россиянам убираться из Украины. Очень символическая трансформация пророссийского политика", - подытожил главный редактор Цензор.НЕТ.

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