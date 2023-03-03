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Новости Санкции против России
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Минюст США нанимает десятки новых прокуроров. Задача – контроль за санкциями против РФ, - WSJ

сша,мін'юст

Администрация президента США Джо Байдена расширяет штат федеральных агентов, расследующих нарушение санкций и экспортного контроля против России.

Об этом пишет The Wall Street Journal, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Корпорации находятся на передовой, (они. – Ред.) часто видят эти нарушения в первую очередь", – сказал помощник генерального прокурора Мэтт Олсен.

По его словам, этот шаг Министерства юстиции добавляет 25 новых прокуроров в его отдел контрразведки и контроля за экспортом, что является частью более широких усилий, направленных на то, чтобы компании и другие третьи стороны не помогали России уклоняться от санкций США.

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Олсен добавил, что новые прокуроры будут работать с корпорациями по расследованию санкций и уклонению от экспортного контроля, а также будут возбуждать уголовные производства против компаний в случае нарушений.

Кроме дополнительных прокуроров, отдел контрразведки также наймет юриста, который будет консультировать по расследованиям, связанным с корпорациями.

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В прошлом году США и их западные союзники ввели границу международной торговли и финансовых ограничений по РФ с целью заставить Кремль вывести свои силы из Украины. По словам представителей администрации, Москва в ответ привлекла государственные и частные компании из Ирана, Китая и Турции во избежание экономической блокады.

россия (96018) санкции (11422) США (27043) прокурор (1131)


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Прокурорам мінюсту США варто звернути особливу увагу і на цих"покидьків з червоного хреста" Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема комп'ютерною та оргтехнікою для потреб окупаційної адміністрації. Джерело:
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03.03.2023 11:35 Ответить
********* забезпечить роботою новий штат прокурорів на роки.
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03.03.2023 11:37 Ответить
Чекаємо сотні тюремних строків на тисячі років за гратами у совокупності від тих прокурорів. І американці на це здатні
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03.03.2023 11:52 Ответить
Там про контроль за виконанням санкцій.
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03.03.2023 15:06 Ответить
А я про очікувані результати цього контролю
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03.03.2023 15:07 Ответить
А у нас що??? Прокурори виносять підозри кацапським депутатам та генералам? А всередині країни процвітає кацапський "недоторкатий" бізнес як обленерго та купа інших, варто лише копнути. Санкції кажете..
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03.03.2023 11:56 Ответить
Тіки не беріть українських прокурорів.
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03.03.2023 11:57 Ответить
 
 