Наша задача: перевоспитать общество и взять ответственность за детей погибших героев, - волонтер Яровая

Дети и семьи погибших защитников не должны оставаться сами со своим горем – для них важна поддержка и понимание, а не планшеты, велосипеды и пакетики подарков.

Об этом в программе "На линии огня" на Прямом канале рассказала Дана Яровая волонтер, руководительница направления помощи семьям погибших воинов фонда "Мрия", передает Цензор.НЕТ.

"Украина получила наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В результате у нас останется огромное кладбище защитников, у которых были дети. Эти дети не имеют на себе почувствовать то, что испытывали украинцы после Второй мировой - чувство "безотечества", - сказала Яровая.

Также волонетр добавила, что дети павших героев - это общественная обязанность, к которой нужно приучать людей.

"Мы несем ответственность перед детьми тех, кто положил свою жизнь за украинскую государственность и за наше будущее. Наш долг – вырастить их как своих детей. К сожалению, государственные программы с этим не справляются. Даже если все волонтерские организации объединятся в этом направлении – у нас ничего не получится. Одной и составляющей деятельности фонда "Мрия" я вижу задачу воспитывать в обществе чувство социальной ответственности в отношении детей погибших и членов их семей", - подытожила Яровая.

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