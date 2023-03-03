Наша задача: перевоспитать общество и взять ответственность за детей погибших героев, - волонтер Яровая
Дети и семьи погибших защитников не должны оставаться сами со своим горем – для них важна поддержка и понимание, а не планшеты, велосипеды и пакетики подарков.
Об этом в программе "На линии огня" на Прямом канале рассказала Дана Яровая волонтер, руководительница направления помощи семьям погибших воинов фонда "Мрия", передает Цензор.НЕТ.
"Украина получила наибольший конфликт в Европе со времен Второй мировой войны. В результате у нас останется огромное кладбище защитников, у которых были дети. Эти дети не имеют на себе почувствовать то, что испытывали украинцы после Второй мировой - чувство "безотечества", - сказала Яровая.
Также волонетр добавила, что дети павших героев - это общественная обязанность, к которой нужно приучать людей.
"Мы несем ответственность перед детьми тех, кто положил свою жизнь за украинскую государственность и за наше будущее. Наш долг – вырастить их как своих детей. К сожалению, государственные программы с этим не справляются. Даже если все волонтерские организации объединятся в этом направлении – у нас ничего не получится. Одной и составляющей деятельности фонда "Мрия" я вижу задачу воспитывать в обществе чувство социальной ответственности в отношении детей погибших и членов их семей", - подытожила Яровая.
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Я старый человек
Уже не смогу взять ребенка
Но могу каждый месяц на счет
Ребенка ,которого за мной закрепят, к примеру
Переводить 500 гривен
Да ,это небольшие деньги
Но закрепите за одним ребенком 10 человек
И у ребенка на счету будет 5000 гр в месяц
Если он малыш - эти деньги на него будут тратить живые родные
Если нет родных - опекуны
Но важно ,чтобы люди
Делали добро
НЕЗНАКОМОМУ РЕБЕНКУ
Люди ,помогая другим -испытывают ни с чем не сравнимые чувства
И ребенок будет жить ,понимая ,что его не бросили
Что есть далекие люди
Готовые ему помогать
Это и есть горизонтальные связи в обществе,на мой взгляд