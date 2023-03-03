Украинские командиры и американские генералы провели в Германии военные игры по контрнаступлению, - NYT

На военной базе США в Германии состоялись кабинетные военные учения с участием американских генералов и украинских военных. Это часть подготовки к предстоящему контрнаступлению Украины. Ранее аналогичные учения помогли ВСУ спланировать наступление в Херсонской области.

Об этом пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Состоялась серия "кабинетных" учений, также называемых военными играми. Украинские командиры тестировали ряд вариантов наступления. Участие в "репетиции" принимали самые высокие американские генералы. Они помогали ВСУ разработать наиболее эффективную стратегию. Но решение о том, как именно планировать контрнаступление, все равно останется за украинскими военными.

Участник учений, американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, высоко оценил "феноменальную" адаптивность ВСУ и добавил: "Мы собираемся помочь им адаптироваться еще лучше".

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Обучение посетил генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США. Он описал "огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, предназначенными для обозначения возможных сражений".

"Украинцы перемещают вещи на этих картах, чтобы выяснить, как им лучше действовать, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков. Это обычное дело, которое делают все военные", - рассказал он и отказался детализировать варианты, которые украинцы опробовали на учениях.

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Суть операції не розголошується. Джерела NYT припустили, що ЗСУ можуть прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з Кримом.

NYT також зазначають, що військові планувальники Пентагону вважають критично важливим надання Україні засобів ППО, а не лише танків, боєприпасів та бойових машин.

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Нагадаємо, раніше американська преса неодноразово писала, що "кабінетні" навчання для ЗСУ були проведені в Німеччині також влітку 2022 року, коли ЗСУ планували контрнаступ на півдні України.