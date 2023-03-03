Украинские командиры и американские генералы провели в Германии военные игры по контрнаступлению, - NYT
На военной базе США в Германии состоялись кабинетные военные учения с участием американских генералов и украинских военных. Это часть подготовки к предстоящему контрнаступлению Украины. Ранее аналогичные учения помогли ВСУ спланировать наступление в Херсонской области.
Об этом пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Состоялась серия "кабинетных" учений, также называемых военными играми. Украинские командиры тестировали ряд вариантов наступления. Участие в "репетиции" принимали самые высокие американские генералы. Они помогали ВСУ разработать наиболее эффективную стратегию. Но решение о том, как именно планировать контрнаступление, все равно останется за украинскими военными.
Участник учений, американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, высоко оценил "феноменальную" адаптивность ВСУ и добавил: "Мы собираемся помочь им адаптироваться еще лучше".
Обучение посетил генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США. Он описал "огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, предназначенными для обозначения возможных сражений".
"Украинцы перемещают вещи на этих картах, чтобы выяснить, как им лучше действовать, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков. Это обычное дело, которое делают все военные", - рассказал он и отказался детализировать варианты, которые украинцы опробовали на учениях.
Суть операції не розголошується. Джерела NYT припустили, що ЗСУ можуть прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з Кримом.
NYT також зазначають, що військові планувальники Пентагону вважають критично важливим надання Україні засобів ППО, а не лише танків, боєприпасів та бойових машин.
Нагадаємо, раніше американська преса неодноразово писала, що "кабінетні" навчання для ЗСУ були проведені в Німеччині також влітку 2022 року, коли ЗСУ планували контрнаступ на півдні України.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це Ви написали "https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це? "?
Мабуть якщо б Сирський його не влаштовував, то і його би звільнив. Так що все у статті є. Тільки треба читати неупереджено.
Як на мою думку, то виборчими правами мали б користуватися лише ті громадяни України, які знають Конституцію України. Надіюсь, що відповідна конституційна норма все-таки появиться...