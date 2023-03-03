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Новости Война
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Украинские командиры и американские генералы провели в Германии военные игры по контрнаступлению, - NYT

навчання,games,військові,ігри,war

На военной базе США в Германии состоялись кабинетные военные учения с участием американских генералов и украинских военных. Это часть подготовки к предстоящему контрнаступлению Украины. Ранее аналогичные учения помогли ВСУ спланировать наступление в Херсонской области.

Об этом пишет New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Состоялась серия "кабинетных" учений, также называемых военными играми. Украинские командиры тестировали ряд вариантов наступления. Участие в "репетиции" принимали самые высокие американские генералы. Они помогали ВСУ разработать наиболее эффективную стратегию. Но решение о том, как именно планировать контрнаступление, все равно останется за украинскими военными.

Участник учений, американский генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, высоко оценил "феноменальную" адаптивность ВСУ и добавил: "Мы собираемся помочь им адаптироваться еще лучше".

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Обучение посетил генерал Марк Милли, глава Объединенного комитета начальников штабов США. Он описал "огромный стол с картами, значками и другими военными атрибутами, предназначенными для обозначения возможных сражений".

"Украинцы перемещают вещи на этих картах, чтобы выяснить, как им лучше действовать, и они определяют преимущества и недостатки связанных с этим рисков. Это обычное дело, которое делают все военные", - рассказал он и отказался детализировать варианты, которые украинцы опробовали на учениях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Война закончится переговорами, ни Россия, ни Украина не достигнут своих целей, - генерал США Милли

Суть операції не розголошується. Джерела NYT припустили, що ЗСУ можуть прорвати російські оборонні рубежі на північному сході чи сході країни, зокрема в Донецькій та Луганській областях. Україна також може розпочати наступ на півдні, націлившись на так званий сухопутний міст, який сполучає материкову частину Росії з Кримом.

NYT також зазначають, що військові планувальники Пентагону вважають критично важливим надання Україні засобів ППО, а не лише танків, боєприпасів та бойових машин.

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Нагадаємо, раніше американська преса неодноразово писала, що "кабінетні" навчання для ЗСУ були проведені в Німеччині також влітку 2022 року, коли ЗСУ планували контрнаступ на півдні України.

США (27043) военные учения (3460) ВСУ (6666) Милли Марк (121) New York Times (49)


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Топ комментарии
+12
Гарна новина.
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03.03.2023 12:12
+3
Алекс, не надо бездоказательно, вносить сомнения в дееспособность генштаба. Если Сырский еще на должности, значит он Залужного устраивает. Поверь, я не подхалим ЗЕ, и даже не живу в Украине. Но я за вашу победу.
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03.03.2023 13:36
+2
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це?
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03.03.2023 12:37
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Гарна новина.
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03.03.2023 12:12 Ответить
Ось, запам'ятайте хто планує військові операції та наступи, щоб потім не вестись на піар якогось військово-командуючого типу "сирського" від команди зелених.
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03.03.2023 12:15 Ответить
https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це?
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03.03.2023 12:37 Ответить
Такі правила командної гри.
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03.03.2023 13:09 Ответить
Які правила? Ви статтю прочитали чи копіпастите методичку?
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03.03.2023 13:22 Ответить
Згадування про "методичку" - це з яких методичних рекомендацій?
Це Ви написали "https://news.liga.net/ua/politics/news/zalujnyy-o-generalah-vsu-doveryayu-syrskomu-i-drugim-ne-dumayu-chto-ya-zdes-samyy-umnyy А Залужний Сирському довіряє. Що скажете на це? "?
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03.03.2023 13:31 Ответить
Це - з інтерв'ю Залужного. Чи прочитати статтю релігія не дозволяє?
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03.03.2023 14:03 Ответить
А Залужний, як командний гравець, міг сказати щось інше?
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03.03.2023 16:45 Ответить
У статті по посиланню є відповідь на ваше питання. Треба просто почитати.
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03.03.2023 16:48 Ответить
У статті, на яку Ви посилаєтесь, відповіді на моє питання немає! Відповідь на нього міститься в указах Президента України, які ймовірно є таємницею для Вас, про призначення Залужного та Сирського на займані ними посади.
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03.03.2023 17:00 Ответить
За його словами, він довіряє генералам ЗСУ, проте з початку великої війни звільнив десятьох, оскільки їм "було не до цього", а ще один воєначальник застрелився.
Мабуть якщо б Сирський його не влаштовував, то і його би звільнив. Так що все у статті є. Тільки треба читати неупереджено.
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03.03.2023 17:22 Ответить
Ви мабуть не знаєте і не розумієте, що воєнначальника призначеного на посаду указом Президента України може звільнити з посади тільки Президент України!
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03.03.2023 18:23 Ответить
Ну я Вам так відповім: так. Я - не юрист, тому не знаю. Ви - юрист? Можете привести статті законів, які підтверджують Ваші слова?
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03.03.2023 20:41 Ответить
Не обов'язково бути юристом щоб бути свідомим громадянином України та знати Конституцію України. Але, очевидно, Ви ще не доросли до цього...
Як на мою думку, то виборчими правами мали б користуватися лише ті громадяни України, які знають Конституцію України. Надіюсь, що відповідна конституційна норма все-таки появиться...
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04.03.2023 00:08 Ответить
Алекс, не надо бездоказательно, вносить сомнения в дееспособность генштаба. Если Сырский еще на должности, значит он Залужного устраивает. Поверь, я не подхалим ЗЕ, и даже не живу в Украине. Но я за вашу победу.
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03.03.2023 13:36 Ответить
А до чого тут Бахмут? Його давно пропонували залищити, щоб зосередитися саме на кнтрнаступі. Чи ви думаєте, що контрнаступати будуть хлопці, які Бахмут тримають?
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03.03.2023 12:34 Ответить
США и Маск Драгоном отправили на МКС майора ВВС РФ в отставке, Андрея Федяева, военного летчика 2-го класса. Жиза.
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03.03.2023 12:23 Ответить
Бахмут жирна пастка ?
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03.03.2023 13:06 Ответить
Только хотел сказать, что эти тренировки с генералами НАТО, проводят перед наступлением, но увидел что это уже указано в статье. Ну успехов! Гребаное ***** в кремле, молись у гундяя.
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03.03.2023 13:29 Ответить
Путін - це втілення Сатани. Він не молиться
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03.03.2023 14:05 Ответить
Вы зря так считаете, ***\ло молиться и еще как. Неоднократно его показывали в церкви.
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03.03.2023 14:07 Ответить
то для показухи. насправді воно вірить в шизоїдний окультизм з шаманами і прочей муттю.
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03.03.2023 15:25 Ответить
Ви серйозно вважаєте за істину те, що він робить на камеру задля бидломаси?
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03.03.2023 14:09 Ответить
Вот нафига это писать? Мож еще планы выложить, силы и средства предоставить для отчета перед Шабуней?
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03.03.2023 15:48 Ответить
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03.03.2023 19:03 Ответить
Чому контрнаступ, а не наступ? Таке враження що у нас використовують слова якы быльше сподобались, а не ты якы потрыбно.
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03.03.2023 19:04 Ответить
Засвідчення для тих, хто тикає на військову освіту. Інколи навіть її наявність у професійних генералів і командирів не гарантує їм успіхів на фронті.
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03.03.2023 19:20 Ответить
 
 