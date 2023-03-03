Более 20 лет проживал в Италии, но вернулся защищать Украину: В бою против оккупантов погиб тероборонец Богдан Бодак

Тероборонец Богдан Бодак после начала вторжения РФ вернулся из Италии в Украину, чтобы защищать Родину.

Об этом пишет издание La Stampa, передает Цензор.НЕТ.

В 2000 году он вместе с матерью поселился в Пьяченце (Италия), где нашел работу сначала в логистике, затем водителем грузовика.

По данным издания, Богдан через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ вернулся из-за границы, чтобы встать на защиту Родины.

"В ноябре был ранен в Краматорске на Донбассе. Госпитализирован и после периода реабилитации он решил вернуться к борьбе", - пишет La Stampa.

20 января Богдан погиб во время артиллерийских обстрелов россиянами.

Украинского защитника похоронили 1 февраля во Львове. Ему было 39 лет.

Он родился во Львове, окончил бывшее Среднее профессионально-техническое училище №26. После этого работал в сфере перевозок в Италии.

"Боролся с государством-террористом в рядах 125-й отдельной бригады территориальной обороны Регионального управления "Захід" Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины. У Богдана Бодака остались мама, сестра и две дочери", - отметили в горсовете.

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