Более 8 тыс. украинцев уже заработали ₴43 миллиона в "Армии восстановления". ИНФОГРАФИКА

В "Армию восстановления" присоединились более 8 тысяч безработных украинцев, на оплату услуг которых направлено 43 миллиона.

Об этом сообщила Государственная служба занятости, передает Цензор.НЕТ.

"Больше всего вовлеченных в выполнение общественно полезных работ в Полтавской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.

"Армия восстановления" – проект, введенный правительством осенью 2022 года. В его рамках безработных вовлекают в восстановление страны через выполнение общественно полезных работ. Их работу оплачивают на уровне минимальной зарплаты – 6700 грн.

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Проект работает в 11 регионах. Последней к нему недавно присоединилась Николаевская область.