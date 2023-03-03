Более 8 тыс. украинцев уже заработали ₴43 миллиона в "Армии восстановления". ИНФОГРАФИКА
В "Армию восстановления" присоединились более 8 тысяч безработных украинцев, на оплату услуг которых направлено 43 миллиона.
Об этом сообщила Государственная служба занятости, передает Цензор.НЕТ.
"Больше всего вовлеченных в выполнение общественно полезных работ в Полтавской, Донецкой и Киевской областях", - говорится в сообщении.
"Армия восстановления" – проект, введенный правительством осенью 2022 года. В его рамках безработных вовлекают в восстановление страны через выполнение общественно полезных работ. Их работу оплачивают на уровне минимальной зарплаты – 6700 грн.
Проект работает в 11 регионах. Последней к нему недавно присоединилась Николаевская область.
Топ комментарии
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+12 Юрій Петрович #301281
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+10 Олег Сергеев #560142
показать весь комментарий03.03.2023 12:52 Ссылка
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"Новий мегаскандал у Міноборони - НАБУ викрила аферу із закупівлям «золотих» пластикових пляшок. Після 24 лютого 2022р, коли відомству дозволили обходити тендери Prozorro, - у Міноборони закупили 100К пластикових пляшок по $7,9 за штуку. Але в той час реальна ціна на цей виріб була $0,59. Гешефт на оборудці міг сягнути $700 000.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Т/К Путч.."
а якщо повними сім'ями, з дітьми та старими - це вже невеличке село, без церкви...
прикольно же, правда, вумний наріТ?