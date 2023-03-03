Кабмин одобрил проект соглашения о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине
Правительство Украины приняло проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Международным Уголовным Судом о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
"Соглашение направлено на содействие процессу создания и надлежащего функционирования Офиса Международного уголовного суда в Украине, главным направлением работы которого является расследование дел, находящихся на рассмотрении Суда с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году", - пояснили в министерстве.
В компетенции Международного уголовного суда есть преследование в судебном порядке конкретных лиц, ответственных за военные преступления, преступление геноцида и преступления против человечности. Украина признает юрисдикцию Суда с целью выявления, уголовного преследования и судебного разбирательства заказчиков и соучастников деяний, совершенных на территории Украины во время Революции Достоинства, а также преступлений, совершенных на территории Украины с 20 февраля 2014 года в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.
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"Через те, що ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може переслідувати в судовому порядку злочин агресії. Він також не може переслідувати в судовому порядку глав держав, таких як Путін, або проводити заочні судові процеси над його вищими. міністрами", - йдеться у статті.
При цьому більша частина доказів, які збирають іноземні правозахисні організації, направляють саме в МКС, де вони ризикують "збирати пил". Водночас, їх не приймає і Україна, оскільки місцеве законодавство забороняє розглядати докази, зібрані не українськими слідчими"(The Washington Post)
https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/29/war-crimes-ukraine-prosecution/