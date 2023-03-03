Кабмин одобрил проект соглашения о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине

Правительство Украины приняло проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Международным Уголовным Судом о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Соглашение направлено на содействие процессу создания и надлежащего функционирования Офиса Международного уголовного суда в Украине, главным направлением работы которого является расследование дел, находящихся на рассмотрении Суда с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году", - пояснили в министерстве.

В компетенции Международного уголовного суда есть преследование в судебном порядке конкретных лиц, ответственных за военные преступления, преступление геноцида и преступления против человечности. Украина признает юрисдикцию Суда с целью выявления, уголовного преследования и судебного разбирательства заказчиков и соучастников деяний, совершенных на территории Украины во время Революции Достоинства, а также преступлений, совершенных на территории Украины с 20 февраля 2014 года в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.

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