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Кабмин одобрил проект соглашения о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине

суд,кримінальний,міжнародний

Правительство Украины приняло проект Соглашения между Кабинетом Министров Украины и Международным Уголовным Судом о создании Офиса Международного уголовного суда в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Соглашение направлено на содействие процессу создания и надлежащего функционирования Офиса Международного уголовного суда в Украине, главным направлением работы которого является расследование дел, находящихся на рассмотрении Суда с начала вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины в 2014 году", - пояснили в министерстве.

В компетенции Международного уголовного суда есть преследование в судебном порядке конкретных лиц, ответственных за военные преступления, преступление геноцида и преступления против человечности. Украина признает юрисдикцию Суда с целью выявления, уголовного преследования и судебного разбирательства заказчиков и соучастников деяний, совершенных на территории Украины во время Революции Достоинства, а также преступлений, совершенных на территории Украины с 20 февраля 2014 года в соответствии с Римским уставом Международного уголовного суда.

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Кабмин (14033) МИД (6984) Международный уголовный суд (236)


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Эрмак там буде керувати?
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03.03.2023 12:59 Ответить
Полезный офис. Недалеко от ОПы прийдется подследственных привозить.
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03.03.2023 13:03 Ответить
Кремень! Криминальный, но няшный...
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03.03.2023 13:17 Ответить
А як там Римський статут вже ратифіковано чи знов неначасі. Що скаже малюська і кодло імітаторів?

"Через те, що ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може переслідувати в судовому порядку злочин агресії. Він також не може переслідувати в судовому порядку глав держав, таких як Путін, або проводити заочні судові процеси над його вищими. міністрами", - йдеться у статті.
При цьому більша частина доказів, які збирають іноземні правозахисні організації, направляють саме в МКС, де вони ризикують "збирати пил". Водночас, їх не приймає і Україна, оскільки місцеве законодавство забороняє розглядати докази, зібрані не українськими слідчими"(The Washington Post)

https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/29/war-crimes-ukraine-prosecution/
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03.03.2023 13:33 Ответить
Цікаво чи підпадають дії по знищеню УПЦ під понятя культурний геноцид частини Українського народу.
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03.03.2023 13:46 Ответить
 
 