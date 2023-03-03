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В Беларуси лауреата Нобелевской премии Беляцкого приговорили к 10 годам за решеткой

біляцький,алесь

Суд в Беларуси приговорил лауреата Нобелевской премии мира правозащитника Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна", главой которого является Беляцкий, передает Цензор.НЕТ.

Также приговоры получили коллеги Беляцкого. Заместитель председателя "Вясны" Валентин Стефанович должен по приговору суда провести в колонии усиленного режима 9 лет, а координатор кампании "Правозащитники за честные выборы" юрист Владимир Лабкович – 7 лет.

Также суд заочно приговорил правозащитника "Вясны" Дмитрия Соловьева к 8 годам колонии.

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Правозащитников обвиняли по ч. 4 ст. 228 ("контрабанда организованной группой") и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок").

По версии обвинения, с 2014 по 2021 год правозащитники "с целью использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования центра "Вясна" и других организаций обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации".

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Они также якобы готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович не признали своей вины.

Правозащитников "Вясны" содержат под стражей с 14 июля 2021 года.

Беларусь (7914) правозащитники (678) репрессии (2768)


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Топ комментарии
+10
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03.03.2023 13:16
+10
Назад в БССР ! І головне , як бульбаші говорили в 2014 " главноє , чтоб не Майдан ,не так как в Украине ... " Вітаю ,*********, - ви бидло і раби !!!!
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03.03.2023 13:20
+9
Террорист открыто захватил целую страну, подделывает выборы каждый раз и хоть бы хны. Люди бывают чудовищно бесхребетны.
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03.03.2023 13:14
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"Война-это мир,рабство-это свобода.."
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03.03.2023 13:13 Ответить
Террорист открыто захватил целую страну, подделывает выборы каждый раз и хоть бы хны. Люди бывают чудовищно бесхребетны.
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03.03.2023 13:14 Ответить
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03.03.2023 13:16 Ответить
*****....
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03.03.2023 13:16 Ответить
Назад в БССР ! І головне , як бульбаші говорили в 2014 " главноє , чтоб не Майдан ,не так как в Украине ... " Вітаю ,*********, - ви бидло і раби !!!!
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03.03.2023 13:20 Ответить
Вот ты сравнил......посмотри в зеркало.В Беларуси же диктатор без задней....и они рабы. А ты то чего НЕРАБ как мышь под веником сидишь ЗЕклоуном трусливым прибитый ......которого ты обещал в Ростов отправить при первом же косяке....два варианта всего.......либо косяков у ЗЕ не было пока....либо тытакой же терпила и раб....и не обижайся на правду.....это просто ФАКТ.(
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03.03.2023 13:54 Ответить
Їбанько, ти перший , хто назвав мене прихильником Zе-клоуна )))))))
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03.03.2023 14:05 Ответить
Роман,я уже пожилой чтобы на дешевые мурмулики твои вестись.Скинь МОЮ цитату где я назвал тебя Зеприхильником ....а не придумывай..... спрыгивая с темы твоего трусливого поведения.......Я назвал вещи своими именами.....что ТЫприбит зеклоуном и сидишь как мышь под веником сопишь в две дырки щеки дуешь и терпишь как и рабы в Беларуси.Ну это же правда и спорить глупо.
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03.03.2023 14:21 Ответить
Слышь, ты "пожилой" или того хуже, ты понимаешь, что сейчас зеклоунов убирать нельзя - страна просто развалится.
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03.03.2023 19:27 Ответить
У Вас заход некрасивый....вы грубиян.....а старших надо уважать....вашу бы дерзость да на благо Украины а не спокойной Британии....но все же попытаюсь донести Вам....в отличие от Вас я конечно понимаю что даже до 24 февраля за ТРИ года когда он ракеты в асфальт закатывал,возбуждал дела против Пороха Маруси Звиробой Софьи Федыны.....деревья садил а СВОИХ друзей на должности рассаживал........все также как мыши под веником сидели и рот боялись открыть. Всех горлопанов типа Ляшко ТягниВбока Парасюка Яроша Найема Лещенко Скрыпина Савченко Белецкого .....и прочих.... как Фома куем сдул.......денег не заплатили?(( .И я с 2014 года понимаю даже что если бы у Украины был ещё один Крым......то лаптеногие ещё бы один Майдан помогли организовать и за госпереворот выдать. Одно успокаивает.....что кроме левобережья лаптям больше ничего ЗЕпредатель с бандой не сдаст.
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03.03.2023 21:06 Ответить
у вас, долб**бов, рейтинг у луки был выше чем у ваших же презиков и до сих пор с ним мутят общие темки... такие умные и смелые бл*
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03.03.2023 16:11 Ответить
БелорУсия - наглядный пример, куда приводит НАСЕЛЕНИЕ жлобско-холопский принцип "какая разница".. ГУЛАГ - это уже совсем рядом
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03.03.2023 13:18 Ответить
Точно.Вот из-за какая разница Зеленский в плен рашистам и сдал тысячи патриотов в Мариуполе.....зная что никто не спросит и рот не откроет даже.(
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03.03.2023 14:03 Ответить
А скажіть чим ЗЕбіл краще? Волонтер Оскер під дом. арештом, Лероса вигнали з ВР і тд.
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03.03.2023 13:28 Ответить
Патріотів загратовують, а прокапські істоти даже в парламенті та ОПі сидять
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03.03.2023 13:40 Ответить
Ще років 10 і там знову введуть "кріпацтво"...
При чому(*****) - під "всеобщее адабреніє" тіпа "нуштож - ліжби небило вайни"...
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03.03.2023 13:30 Ответить
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03.03.2023 13:43 Ответить
ФУ-У-У .....
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03.03.2023 13:47 Ответить
чуть не ригнув ... "Прєдупрєждать нада " !
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03.03.2023 13:48 Ответить
Негативний відбір у дії: геніям тюрми, покидькам нагороди і повага.
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03.03.2023 14:45 Ответить
+, так называемый обратный отбор на интеллект
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03.03.2023 21:35 Ответить
 
 