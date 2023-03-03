В Беларуси лауреата Нобелевской премии Беляцкого приговорили к 10 годам за решеткой

Суд в Беларуси приговорил лауреата Нобелевской премии мира правозащитника Алеся Беляцкого к 10 годам лишения свободы за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Об этом сообщил белорусский правозащитный центр "Вясна", главой которого является Беляцкий, передает Цензор.НЕТ.

Также приговоры получили коллеги Беляцкого. Заместитель председателя "Вясны" Валентин Стефанович должен по приговору суда провести в колонии усиленного режима 9 лет, а координатор кампании "Правозащитники за честные выборы" юрист Владимир Лабкович – 7 лет.

Также суд заочно приговорил правозащитника "Вясны" Дмитрия Соловьева к 8 годам колонии.

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Правозащитников обвиняли по ч. 4 ст. 228 ("контрабанда организованной группой") и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса ("финансирование групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок").

По версии обвинения, с 2014 по 2021 год правозащитники "с целью использования на территории Беларуси для незаконной деятельности и финансирования центра "Вясна" и других организаций обналичивали деньги, полученные от различных структур и фондов, на банковские счета подконтрольной им иностранной организации".

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Они также якобы готовили граждан к участию в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, а также осуществляли финансирование и материальное обеспечение таких действий под видом правозащитной и благотворительной деятельности.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович не признали своей вины.

Правозащитников "Вясны" содержат под стражей с 14 июля 2021 года.