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Новости Война
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Украина тратит на содержание одного российского пленника около 10 тыс. грн в месяц, - Минюст

полонені,чмобікі

Около 10 тысяч гривен в месяц тратится на содержание одного российского военнопленного.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", - сказала чиновник.

Она отметила, что когда раньше в Минюсте говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги.

"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.", - пояснила замминистра юстиции.

В то же время, она отметила, что содержание заключенных в СИЗО по итогам 2021 года, а в прошлом году их не подводили, обошлось около 130 тысяч гривен в год.

Смотрите: День в лагере военнопленных: СМИ показали условия. ВИДЕО

"Соответственно, на одного удерживаемого – тоже около 11 тысяч гривен в месяц. Мало чем отличается", – отметила Высоцкая.

армия РФ (19562) Минюст (1755) расходы (142) пленные (2166) Высоцкая Елена (19)


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Топ комментарии
+50
В моєї сусідки вчительки початкових класів пенсія 2500 і це за майже 40 років праці. А вони на свинособаку в чотири рази більше витрачають. Ну я розумію треба тримати охорону свинособак, а годувати треба як паршивих собак. Краюху хліба та кварту води з калюжі!
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03.03.2023 13:40
+48
Я нихуя не понял,почему тогда прожиточный минимум не 10000грн?
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03.03.2023 13:37
+46
У людей зп и по 10к а тут на свинособаку тратят 10к, вот вам и Украина!
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03.03.2023 13:37
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Окуєнно. А я як фоп кожен місяць оплачую податків на 7 тис.
На ці гроші я б міг утримувати батьків в яких пенсія по 2500 якої лежве на комуналку вистачає.
А за розстріляне пластикове вікно їм компенсували на третину менше від фактичної ціни, бо в держави свої уявлення вартості
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03.03.2023 14:14 Ответить
Дайте мені 10 років на переутримання і 100000 грн
І покажу як можна заробити 150000 грн))
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03.03.2023 14:14 Ответить
Не переживайте ) там 10000 грн точно не йде ) по формулі яєць по 18 грн ) для років лишається 2-3тис на рило
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03.03.2023 14:16 Ответить
....відправляти на роботи, завали розбирати, копати, багато куди можна їх залучити!!!
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03.03.2023 14:18 Ответить
Завали у нас пропонують за набагато меншу суму своїм громадянам розбирати
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03.03.2023 22:39 Ответить
Це нормально для європейської країни. Але коли в нас мінімалка 6к то це виглядає ппц як їбано.
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03.03.2023 14:19 Ответить
На ланцюг і на відбудову
А росіяни хай стріляють по своїх
А за втечу ростріл
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03.03.2023 14:19 Ответить
Щось не ясно то ми їх у полон взяли, чи вони нас?
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03.03.2023 14:26 Ответить
10 тонн на корм для рашин швайнне это конечно абсурд. Но зная наше руководство в МО им. Золотого Петушка Резникова, можно утверждать, что и чиновники из МО не "в обиде"
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03.03.2023 14:28 Ответить
Ні, тут мінюст годується
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03.03.2023 15:10 Ответить
вистачить на всіх
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03.03.2023 17:38 Ответить
)))))))))))))))))) пенсіонери здаються в полон - дивимось вже завтра на всіх каналах марахвону)))))
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03.03.2023 14:35 Ответить
а на безхатька переселенця 2 000
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03.03.2023 14:38 Ответить
на пенсіонера 2200 а на кацапа 10 000, кацапи напевне на курорті.... з огляду, що наших полонених в каціпії взагалі не годуть.
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03.03.2023 14:57 Ответить
Ну, у військових забрали... Цим дали. Ми ж гуманні... А, ,,нарід,, потерпить, ,,бо не на часі,,.
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03.03.2023 14:58 Ответить
Ну - ну *****... Чого на орків виділяють більше грошей ніж на наших пенсіонерів? В рази більше!!! Та й зарплата в нас є по 5 - 7 тис. А виплати військовим врізають щоб більше на орків витрачати???? Окуєть. Країна зебілів!
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03.03.2023 14:58 Ответить
Слід перевірити вартість закупівель - там точно будуть яйця по 17 гривень... Ау, СБУ, НАЗК та інші антикорупційні органи!
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03.03.2023 15:14 Ответить
Я дивуюсь наївності коментаторів. З яких пір коментатори на ЦН почали вірити заявам українських чинуш? Скільки з тих 10 тис справді йде на їжу для кацапів, а скільки осідає в кишенях постачальників і тих, хто з ними заключив контракти? І, крім того, чинуша каже, що частина з 10 тис йде на комунальку та на зарплатню, отже, створюються робочі місця зі стабільною зарплатнею
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03.03.2023 15:17 Ответить
Ну так ми наївні і віримо всьому.так що за 11тис і спитаємо.і яка комуналка кацапам? Беремо приклад з росіян,як вони звикли і якщо не принесуть собі води і не нариють торфу то здохнуть в чому є.
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03.03.2023 22:42 Ответить
Пенитенциаршики всегда мутили на госзакупках !! Проверьте закупку рыбы и мяса, картошки и т д.
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03.03.2023 15:43 Ответить
Але ж полонені працюють, про що неодноразово розповідали. Отже мусять себе окупати. А якщо ще на них і витрачають, то це вже чиїсь приватні доходи.
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03.03.2023 17:18 Ответить
Піддони збивають.ото робота.от аби на морозі чи спеці розбирали те що самі понищили і люди могли це побачити от тоді б трохи справедливості б додалося
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03.03.2023 22:43 Ответить
Что-то в пенециарной системе неправильно, раб не должен обходиться бюджету, раб должен приносить прибыль, все ругают товарища Сталина, но он чётко ясно показал как заключённые должны приносить прибыль
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03.03.2023 17:29 Ответить
Охереть...Мои близкие потеряли все.....все что можно и им государство платит 2тыс...А этих мудаков содержать-10тыс...На кой хер вы их вообще в плен берете??У меня просто слов нет...Я просто в шоке.Это что,реально правда????
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03.03.2023 19:39 Ответить
Орків беруть на обмін.це потрібно.а от тримати їх так наче вони любі гості зовсім не потрібно і за кожного нашого скаліченого в полоні треба так само робити з полоненими путінцями чітко пояснюючи кому він за це буде дякувати.і повторювати поки не змінять відношення.от кадирівці як з баранами російськими роблять.отак і треба з ними
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03.03.2023 22:46 Ответить
а не дешевле ли этих гнид пристрелить?!
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03.03.2023 20:52 Ответить
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