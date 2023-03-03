Украина тратит на содержание одного российского пленника около 10 тыс. грн в месяц, - Минюст

Около 10 тысяч гривен в месяц тратится на содержание одного российского военнопленного.

Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.

"Если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", - сказала чиновник.

Она отметила, что когда раньше в Минюсте говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги.

"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.", - пояснила замминистра юстиции.

В то же время, она отметила, что содержание заключенных в СИЗО по итогам 2021 года, а в прошлом году их не подводили, обошлось около 130 тысяч гривен в год.

Смотрите: День в лагере военнопленных: СМИ показали условия. ВИДЕО

"Соответственно, на одного удерживаемого – тоже около 11 тысяч гривен в месяц. Мало чем отличается", – отметила Высоцкая.