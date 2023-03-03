Украина тратит на содержание одного российского пленника около 10 тыс. грн в месяц, - Минюст
Около 10 тысяч гривен в месяц тратится на содержание одного российского военнопленного.
Об этом сказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая в интервью Укринформу, передает Цензор.НЕТ.
"Если говорить о более или менее нормально просчитанной стоимости содержания пленника в лагере по итогам 2022 года, с учетом обеспечения лагеря, с налогами, зарплатами, коммунальными расходами, - эта сумма составляет около 10 тысяч гривен на одного пленника в месяц", - сказала чиновник.
Она отметила, что когда раньше в Минюсте говорили о трех тысячах гривен в месяц на содержание одного российского военнопленного, то учитывали расходы на питание и коммунальные услуги.
"Это был очень грубый подсчет и некорректный, поскольку в сумму не учли оплату труда персонала, охраны, конвоя и т.д.", - пояснила замминистра юстиции.
В то же время, она отметила, что содержание заключенных в СИЗО по итогам 2021 года, а в прошлом году их не подводили, обошлось около 130 тысяч гривен в год.
"Соответственно, на одного удерживаемого – тоже около 11 тысяч гривен в месяц. Мало чем отличается", – отметила Высоцкая.
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На ці гроші я б міг утримувати батьків в яких пенсія по 2500 якої лежве на комуналку вистачає.
А за розстріляне пластикове вікно їм компенсували на третину менше від фактичної ціни, бо в держави свої уявлення вартості
І покажу як можна заробити 150000 грн))
А росіяни хай стріляють по своїх
А за втечу ростріл