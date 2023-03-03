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Новости Война
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Бундесрат принял резолюцию в поддержку Украины: Поддерживают санкции против РФ и увеличение военной помощи

бундесрат

Бундесрат, объединяющий представителей всех 16 федеральных немецких земель, в пятницу единогласно принял резолюцию в поддержку Украины к годовщине полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

В документе требуют от РФ вывод войск со всей территории Украины и привлечения к ответственности российского руководства и военных за многочисленные военные преступления, совершенные за время полномасштабного вторжения.

Кроме того, Бундесрат поддерживает дальнейшие санкции Европейского Союза против России, увеличение военной помощи Украине и содействие ее членству в ЕС.

Отдельно отмечается возможность сотрудничества немецких и украинских регионов, в частности через города-побратимы, в вопросах образования, науки, культуры, полиции и правосудия, что могло бы способствовать послевоенному восстановлению Украины.

Во время голосования в зале Бундесрата присутствовал приглашенный посол Украины в Германии Алексей Макеев.

"Для нас очень важно выразить солидарность 16 немецких земель с Украиной. Мы стоим рядом с вами, мы разделяем ваши страдания и скучаем вместе с вами по погибшим", - отметил президент Бундесрата Петер Ченчер.

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Германия (7059)


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Топ комментарии
+5
Якийсь цікавий перевод федерального сейму.
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03.03.2023 14:47
+3
это не политкорректно
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03.03.2023 14:53
+2
Бундесрат
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03.03.2023 14:56
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всі дають , всі дають... я не пойму , чому ми ще не завдали стратегічної поразки окупантам...
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03.03.2023 14:45 Ответить
Якийсь цікавий перевод федерального сейму.
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03.03.2023 14:47 Ответить
Краще б не перекладали
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03.03.2023 14:59 Ответить
это не политкорректно
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03.03.2023 14:53 Ответить
Бундесдефекат?
)))
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03.03.2023 16:09 Ответить
Бундесрат
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03.03.2023 14:56 Ответить
вибачте, я не можу це читати .
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03.03.2023 15:07 Ответить
ну есть такое. Бундесрат, звучит конечно как то не так
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03.03.2023 15:18 Ответить
Що,і навіть Баварія?
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03.03.2023 16:31 Ответить
 
 