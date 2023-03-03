Артиллерия и большое количество снарядов - это номер 1 из того, что нам нужно - Зеленский

Украине нужна артиллерия не для того, чтобы стрелять по территории РФ, а чтобы выбросить оккупантов из своей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с латвийским лидером Эгилсом Левитсом.

"Артиллерия – это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей", – заявил глава государства.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо Украине сделать, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, президент отметил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".

Кроме того, по его словам, государства, помогающие Украине, могут также абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия.

"Также и о самолетах. Дефицит с самолетами – начать тренировку. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, а также Литвы и Эстонии могут помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", - добавил он.

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