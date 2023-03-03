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Артиллерия и большое количество снарядов - это номер 1 из того, что нам нужно - Зеленский

артилерія

Украине нужна артиллерия не для того, чтобы стрелять по территории РФ, а чтобы выбросить оккупантов из своей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с латвийским лидером Эгилсом Левитсом.

"Артиллерия – это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей", – заявил глава государства.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо Украине сделать, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, президент отметил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".

Кроме того, по его словам, государства, помогающие Украине, могут также абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия.

"Также и о самолетах. Дефицит с самолетами – начать тренировку. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, а также Литвы и Эстонии могут помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", - добавил он.

Читайте также: ЕС планирует в течение недель передать Украине совместно закупленные боеприпасы, - Financial Times

Зеленский Владимир (20769) помощь (7861) артиллерия (643)


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Топ комментарии
+14
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03.03.2023 15:25
+8
Нарешті дійшло. Невже перестав піаритись на темі літаків і зайнявся ділом. Подяка США за пєндєль
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03.03.2023 15:23
+8
З 2019 по 2022 рік в пріоритеті було фінансування закупівлі російського та білоруського бітуму на 500 млрд.грн.У 2021 році витрати становили 132 млрд.грн.
Цікаво хто тоді був президент?Хто контролював більшість у парламенті? Чий уряд не закуповував НІЧОГО для ЗСУ у військовопромислового комплексу?
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03.03.2023 15:40
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І бажано ще велику кількість субснарядів у кожному **********, тобто касетні **********, бо вони чудово зарекомендували себе під Бахмутом
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03.03.2023 15:21 Ответить
Ага, то есть всё-таки надо было разворачивать своё массовое производство боеприпасов, при чём ещё начиная с 2014-го или зачем, когда можно дербанить на госсзакупках, а потом всё переложить на плечи партнёров, можно уточнить правильный ответ?..
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03.03.2023 15:22 Ответить
Ну от США, наприклад, виготовляли за місяць приблизно 15-20% від поточних потреб ЗСУ. Європа - стільки ж приблизно. Зараз вони вкладають мільярди у збільшення своїх потужностей у 6-7 разів кожен протягом 1-2 років.
І Ви правда вірите, що ми отак просто могли виготовляти в рази більше за Захід, розгорнувши виробництво з нуля на кілька років?
Це до речі до всіх тих, хто вірить у "вітчизняний оборонпром", але рахувати не дуже хоче.
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03.03.2023 15:45 Ответить
не "не хоче", а "нездатний"
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03.03.2023 15:48 Ответить
Так, тут ви праві. Але якщо взагалі нічого не робити, *********** більше не стає.
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03.03.2023 15:53 Ответить
Напоминаю, длительность Второй Мировой 6 лет. Вот бы страны во время неё надеялись друг на дружку и сидели ждали, когда им что-то поставят... Есть химия, есть металлургия, есть инженеры, ещё не до конца превратившиеся в гавноюристов-экономистов, но вот мозгов и воли нет, всё хотели сидеть тихонько и дербанить, а теперь вот весь мир призываем помочь. А если "устанут" помогать, всех вокруг будем винить или всё-таки своим заниматься, не надеясь на дядю?
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03.03.2023 16:20 Ответить
Нарешті дійшло. Невже перестав піаритись на темі літаків і зайнявся ділом. Подяка США за пєндєль
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03.03.2023 15:23 Ответить
А літаків ніхто не дає, бо виділені гроші потратили на яйця по 17.
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03.03.2023 16:35 Ответить
Потрібно просто перестати красти... Бо перед Байденом - буде дуже невдобно.
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03.03.2023 15:24 Ответить
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03.03.2023 15:25 Ответить
З 2019 по 2022 рік в пріоритеті було фінансування закупівлі російського та білоруського бітуму на 500 млрд.грн.У 2021 році витрати становили 132 млрд.грн.
Цікаво хто тоді був президент?Хто контролював більшість у парламенті? Чий уряд не закуповував НІЧОГО для ЗСУ у військовопромислового комплексу?
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03.03.2023 15:40 Ответить
Штурмова авіація що непотрібна чи її у нас вдосталь?
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03.03.2023 15:29 Ответить
у штурмової авіації ККД нижчий ніж у артилерії - тому вона менш рентабельна
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03.03.2023 17:23 Ответить
Навпаки є перевага ,стволи так не зношуються якщо це А10 з гарматою GAU-8 яка здатна ушкодити танк та викликати детонацію боєкомплекту ,а є ще керовані бомби !
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03.03.2023 17:36 Ответить
ти спочатку порахуй скільки це коштує - а потім вже будеш дурню молоти
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03.03.2023 17:50 Ответить
****, в тебе УкрОборонПром пір рукою, концерн (не увага, завод!) Антонов тощо...коли ти вже почнеш думати?
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03.03.2023 15:40 Ответить
Був!Але про це треба було думати далекого з 2019 року ,а чим вони займалися чотири роки всі знають.
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03.03.2023 15:43 Ответить
это та ольха которую зэ-гнида заблокировал в 19году...сколько горя сделал выродок малорос

Украина использует РСЗО Ольха-М собственного производства (!), управляемые ракеты которой имеют большую дальностью полета, чем HIMARS

Об этом https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-is-using-guided-rockets-with-more-range-than-himars-launched-ones заявил первый замглавы Нацассоциации оборонной промышленности Винник. "Ольха-М" имеет дальность 110 км и боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью.

Точность РСЗО повышают так называемые "газовые рули", которые используются для наведения ракет на цель с использованием GPS. "Ольху-М" хотят модифицировать для увеличения дальности до 150 км. Испытания новых вариантов будут проводиться на поле боя.
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03.03.2023 15:49 Ответить
Хоч трішечки мозку для головнокомандуючого і вміння їм користуватися, ось що ще потрібніше.
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03.03.2023 22:59 Ответить
 
 