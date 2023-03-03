Артиллерия и большое количество снарядов - это номер 1 из того, что нам нужно - Зеленский
Украине нужна артиллерия не для того, чтобы стрелять по территории РФ, а чтобы выбросить оккупантов из своей.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с латвийским лидером Эгилсом Левитсом.
"Артиллерия – это номер 1 из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, а также снаряды в большом количестве, чтобы остановить Россию. Не стрелять по их территории, а чтобы их выбросить из нашей", – заявил глава государства.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что необходимо Украине сделать, чтобы ускорить поставки оружия для ВСУ, президент отметил: "Публично говорить о том, чего нам не хватает".
Кроме того, по его словам, государства, помогающие Украине, могут также абсолютно публично поддерживать поставки того или иного оружия.
"Также и о самолетах. Дефицит с самолетами – начать тренировку. Мы проговорили это и имеем подтверждение со стороны Великобритании, Польши. Сегодня говорили, где наши партнеры из Латвии, а также Литвы и Эстонии могут помочь в тренировочных миссиях. Нам нужны самолеты. Просто не говорить и что-то там обещать, а просто учить наших ребят и передавать самолеты", - добавил он.
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І Ви правда вірите, що ми отак просто могли виготовляти в рази більше за Захід, розгорнувши виробництво з нуля на кілька років?
Це до речі до всіх тих, хто вірить у "вітчизняний оборонпром", але рахувати не дуже хоче.
Цікаво хто тоді був президент?Хто контролював більшість у парламенті? Чий уряд не закуповував НІЧОГО для ЗСУ у військовопромислового комплексу?
Украина использует РСЗО Ольха-М собственного производства (!), управляемые ракеты которой имеют большую дальностью полета, чем HIMARS
Об этом https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-is-using-guided-rockets-with-more-range-than-himars-launched-ones заявил первый замглавы Нацассоциации оборонной промышленности Винник. "Ольха-М" имеет дальность 110 км и боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью.
Точность РСЗО повышают так называемые "газовые рули", которые используются для наведения ракет на цель с использованием GPS. "Ольху-М" хотят модифицировать для увеличения дальности до 150 км. Испытания новых вариантов будут проводиться на поле боя.