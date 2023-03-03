В районе Енакиево ВСУ уничтожили российский Су-34, один из пилотов погиб, - Воздушные силы

Украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе Енакиево.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"3 марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение самолета и катапультирование его пилотов.

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