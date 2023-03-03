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Новости Война
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В районе Енакиево ВСУ уничтожили российский Су-34, один из пилотов погиб, - Воздушные силы

єнакієво

Украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе Енакиево.

Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.

"3 марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.

Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение самолета и катапультирование его пилотов.

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ликвидация (3667) Воздушные силы (2393)


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Топ комментарии
+24
Гинуть люди, а свинособаки дохнуть
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03.03.2023 15:24
+21
ух ти , таки наші шмальнули
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03.03.2023 15:24
+20
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03.03.2023 15:25
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ух ти , таки наші шмальнули
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03.03.2023 15:24 Ответить
Гинуть люди, а свинособаки дохнуть
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03.03.2023 15:24 Ответить
Гинуть - нашi вояки, а ворожi - знищуються.
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03.03.2023 15:28 Ответить
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03.03.2023 15:25 Ответить
За котика миттєва вподобайка.
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03.03.2023 15:29 Ответить
то вже не котик, а вгодований котисько. )
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03.03.2023 17:01 Ответить
Фото кошандроидов - запрещенный расслабляющий прием! 🐱
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03.03.2023 15:36 Ответить
Ну, вот наконец-то вышли в эфир, а то скромничали - уже начали писать, что их запалили свои !
А всё таки наши Герои, наши...
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03.03.2023 15:25 Ответить
Спершу кацапня взагалі раділа, бо думала, що то наша пташка)
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03.03.2023 16:49 Ответить
Хоть тушкой, хоть чучелом - но дамой))
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03.03.2023 15:26 Ответить
Долетался урод......
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03.03.2023 15:28 Ответить
Так теперь и над горловкой можно сбивать. !! Бо там каждый день взлетает !!
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03.03.2023 15:29 Ответить
Від Нью-Йорка до Горловки - 12 км.
Наприклад для БУКа це не дистанція, були б ракети.
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03.03.2023 15:48 Ответить
Бо там каждый день взлетает !!

В Головке неоткуда взлетать. Транзитом пролетают. Возможно из Мариуполя, Мелитополя или Бердянска, если там полосы позволяют.
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03.03.2023 16:05 Ответить
Єйськ або Таганрог.
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03.03.2023 16:43 Ответить
Таки Гуд !
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03.03.2023 15:29 Ответить
Кацап поспішав на концерт кабиздоха і таки встиг 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
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03.03.2023 15:30 Ответить
на оргію з Жериновським ))
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03.03.2023 15:36 Ответить
Moloci
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03.03.2023 15:32 Ответить
В одном ТК пишут что сами завалили:

"Сообщается, что неизвестный военный самолет был сбит в районе Енакиево в «ДНР»

Судя по кадрам, оба пилота успели катапультироваться."
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03.03.2023 15:32 Ответить
Nevidel parasiutov kogda sbyli samoliot.I sbyli samoliot Ukrainskije vojenyje ,s importnix PVO mne tak pokazalos
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03.03.2023 23:57 Ответить
Можливо й так. Я передав те, що з'явилось у поточних плітках на телеграм каналах.
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04.03.2023 10:29 Ответить
може то диниерівці їх вальнули?))) Бо дістала вже русня всіх своїми війнами?))))))))))))
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03.03.2023 15:45 Ответить
Ще рік і не буде в коZломордих,армейской авіації
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03.03.2023 15:48 Ответить
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03.03.2023 18:09 Ответить
 
 