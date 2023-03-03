В районе Енакиево ВСУ уничтожили российский Су-34, один из пилотов погиб, - Воздушные силы
Украинские защитники уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе Енакиево.
Об этом сообщила пресс-служба Воздушных сил, передает Цензор.НЕТ.
"3 марта 2023 года в районе Енакиево, около 13.30, зенитчиками Никопольского зенитного ракетного полка воздушного командования "Восток" уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
Один из пилотов погиб, второй – готовится составить ему компанию", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в сети опубликована видеозапись, на которой зафиксировано падение самолета и катапультирование его пилотов.
Топ комментарии
+24 Грицько Добрий
показать весь комментарий03.03.2023 15:24 Ссылка
+21 Born #524311
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+20 MausMike
показать весь комментарий03.03.2023 15:25 Ссылка
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А всё таки наши Герои, наши...
Наприклад для БУКа це не дистанція, були б ракети.
В Головке неоткуда взлетать. Транзитом пролетают. Возможно из Мариуполя, Мелитополя или Бердянска, если там полосы позволяют.
"Сообщается, что неизвестный военный самолет был сбит в районе Енакиево в «ДНР»
Судя по кадрам, оба пилота успели катапультироваться."