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Новости Война
4 249 59

По 41% немцев выступают за и против того, чтобы Украина уступила территории ради мира, - опрос

німеччина

Немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки России в обмен на мир.

Об этом свидетельствуют последние данные опроса ZDF-Politbarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

41% считают, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне.

Столько же (41%) выступают за то, чтобы помочь Украине отвоевать все удерживаемые Россией территории, включая Крымский полуостров.

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Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры.

Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, тогда как 45% не боятся этого.

Сторонники AfD (73%) оценивают такой риск как особенно высокий, так же как и левые (69%) и Свободная демократическая партия (68%).

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При этом большинство немцев (86%) не верят, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Только 11% доверяют Китаю в этом вопросе.

Германия (7059) опрос (2851)


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Топ комментарии
+17
Такі опитування громадьскої думки в Німеччині свідчать про те що тим хто опитує занятись нічим. Навіть в Україні вони недоречні, а можливо і злочинні.
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03.03.2023 15:55
+17
Надо предложить тих немцив, которые ЗА, отдасть свой Гамбург кацапом, чтобы покласти мир.
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03.03.2023 15:59
+16
а задайте заспаным бюргерам подобный вопрос, только про возврат в зад кацапам ГДР
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03.03.2023 16:01
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Ні про що. А точніше-по#уй.
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03.03.2023 15:51 Ответить
Звідки такий по#уїзм?
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03.03.2023 15:54 Ответить
Треба обломками берліньскої стіни викласти - "не має"
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03.03.2023 16:09 Ответить
Звідти,звідки і у рядового бюргера на наші проблеми.
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03.03.2023 16:29 Ответить
Тобі розум ще десь зайняти, ціни би не було!
Ці настрої формують позицію політиків. І в результаті, по досягененню критичного рівня, будуть впливати на поставку озброєнь.
В Україні при владі одні артисти, сценаристи, стенд- аппери, коміки, клоуни, промоушеоністи, а думки витрачати кошти не на дебіломарафони із Поворознюком, а на формування громадської думки у Німеччині, не виникає у жодної владної істоти.
Будуть надіятися, що воно якось само собою розсосеться.
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03.03.2023 17:56 Ответить
В тебе я розуму точно не займу,за відсутності такого.
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04.03.2023 00:51 Ответить
Такі опитування громадьскої думки в Німеччині свідчать про те що тим хто опитує занятись нічим. Навіть в Україні вони недоречні, а можливо і злочинні.
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03.03.2023 15:55 Ответить
Нічого нового, класика, просто відробляють взяте бабло.
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03.03.2023 16:07 Ответить
саме так , якісь недолугі блогери хайпожори ходять і питають всіляку фігню.
Прикро що в нас теж є такі ж блогери хайпожори що її тут передруковують викликаючи у нас печію. Бо інакше в нас бути не може, ми тут всі з розятреними ранами бо навколо війна, і вбивають не якихось там німців, а саме нас!
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03.03.2023 16:07 Ответить
А это такая хитрая уловка, когда мнение пипла, который в большинстве своём весьма далёк от проблемы, спрашивается по каждому чиху. И действительно кем и зачем вообще проводятся такие "опросы"? А дикость данной ситуации, в том что граждане другого государства, отвечают жить ли вам или нет, отдать вам своё государство или пока подождать и прочий бред. Интересно почему опросов в Первую и Вторую не проводилось, где там было всезнающее общественное мнение со своими "давайте договариваться", " а мы устали", "шо там по санкциям", " давайте сохраним Гитлеру лицо", "давайте не унижать Германию" и подобной дичи
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03.03.2023 16:09 Ответить
Надо предложить тих немцив, которые ЗА, отдасть свой Гамбург кацапом, чтобы покласти мир.
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03.03.2023 15:59 Ответить
Краще Шлезвіг-Гольштейн віддати Данії.
Все одно німці їздять в Данію на заробітки))
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03.03.2023 16:30 Ответить
А им тот Гамбург и не нужен.
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03.03.2023 16:59 Ответить
Кому не нужен, немцив? Ну пусть тогда и отдасть Гамбург кацапом, чтобь достичь мир в Украини.
А у кацапив Гамбург нужен, чтобь обосрать его наскризь, как делают везде.
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03.03.2023 17:17 Ответить
Кацапам не нужен. Им территории Украины нужны, и немцы с их Гамбургом к этому никакого отношения не имеют.
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03.03.2023 17:18 Ответить
судя по тому как они берут рейхстаг каждый год, кацапам все надо.
Потому я не против, чтоб им отдали германию вместо Украины.
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03.03.2023 22:06 Ответить
а задайте заспаным бюргерам подобный вопрос, только про возврат в зад кацапам ГДР
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03.03.2023 16:01 Ответить
А колишня НДР майже збігається з землями Полабських слов'ян, яких німці тупо винищили в 9-13 століттях.
Лишились тільки германізовані назви міст (Бранібор-бранденбург, Любек, Мейзен-мишин, Лаузіц-лужица...), і кілька десятків тисяч представників племені Лужицьких Сербів (сорби). А племенні союзи Лютичів (viltsi), Полабів, Шпреван (шпрее), Доленчан (долензее), древан, Ободритів (Мекленбург і Ольденбург) були повністю знищені.
Доречі Барлін (берлін) був територією союза Лютичів-Вільців, які були в 11 столітті данниками Польщі. Отож, Берлін тре віддати Польщі))
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03.03.2023 16:40 Ответить
Це опитування еквівалентне опитуванню "довба#об, не довба#об". Тому що тільки довба#об може повірити що коли щось віддав гопнику, той заспокоїться і почне жити по законам, а не прийде через тиждень ще за чимось...
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03.03.2023 16:02 Ответить
Це опитування свідчить, що влада України на інформаційному фронті займається будь- якою муйнею, окрім формування думки про війну в Україні в західних суспільствах.
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03.03.2023 18:00 Ответить
Уже неплохо..
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03.03.2023 16:02 Ответить
v smysle? čto ne 80, a toljko 41 procent idiotov tam?
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04.03.2023 00:42 Ответить
Аморально проводити такі опитування!Хоча вони мають право обговорити майбутнє своїх земель, наприклад віддати пів країни на поталу рф і звести новий берлінський мур!
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03.03.2023 16:02 Ответить
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03.03.2023 16:03 Ответить
Бундеси вже забули, як їх після другої світової розпиляли? І як на стіну лізли, не бажали з совєтами жити?? Чи бажають, щоб мокши виконали оте своє скрєпноє "можем повторить"?

А то вони ж самі були загарбниками...а ми ні на кого не нападали, щоб нас кромсали
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03.03.2023 16:03 Ответить
в нашій країні вирішуємо лише ми що і як нам робити. нехай німці вирішують у себе вдома що і кому віддавати.
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03.03.2023 16:04 Ответить
Яким боком німці до української території? Східна Німеччина - колишня НДР, це суцільний німецький совок.
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03.03.2023 16:04 Ответить
Я не проти, якщо раісі передадуть Берлін або Мюнхен заради миру. Так легко бути не проти, коли це на тебе не впливає =)
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03.03.2023 16:04 Ответить
це ж нащадків згвалтувань дідами опитували. австрія і німеччина - всі нащадки згвалтувань
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03.03.2023 16:08 Ответить
Написи кацапів "На Берлін" їм нічого не говорять? Впаде Україна - ви слідуючи, і НАТО не врятує. Бо Орбан вето накладе.
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03.03.2023 16:09 Ответить
Не забувайте, що в Німеччині якрас і живе 41 процент кацапів і їх "гаварящего" етносу... Дивуватися немає чому...
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03.03.2023 16:09 Ответить
......та пох, что там 41%....... до следующих выборов 3 с лишним года........
.......думаю что к этому времени от Рассеи ,как таковой , мало что останется....
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03.03.2023 16:09 Ответить
який придурок взагалі так ставить питання??? яким чином пов'язано "віддати землі расії" і "зупинити війну"? Хоч хтось притомний є в Німеччині, хто пояснить населенню, що расія землі забере, людей повбиває, покатувавши, а зупиняти війну не буде? от просто не буде і все.
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03.03.2023 16:17 Ответить
"Десятиліттями витравлюючи з німців войовничий дух https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%96%D2%91%D1%84%D1%80%D1%96%D0%B4_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6) Зігфріда , раптом від них почали очікувати відповідального лідерства в боротьбі з Кремлем і російською навалою в Україні.

Схему "очікування - реальність" найкраще ілюструє https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155914/ опитування Інституту дослідження громадської думки YouGov в Німеччині. У разі збройного нападу на їхню країну лише 5% опитаних німців заявили про готовність піти добровольцями до війська. 33% намагатимуться продовжувати своє звичне життя, а 24% заявили про бажання у разі війни виїхати з країни якомога швидше."

("Країна наляканих Леопардів")
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03.03.2023 16:19 Ответить
Якщо вони віддають від Штутгарта по Берлін,то питання дійсно серйозне,недаремно думки розділилися.А якщо тільки якийсь Дрезден з Мюнхеном,то чого ж так хвилюватися?Віддали та й забули,було б за що переживати.
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03.03.2023 16:21 Ответить
Но надо понимать и то, что Пуйло не пажалеть никаких грошей, чтобь перевирнуть захидне мнение суспильств, что бы захидни политики почувствавали необхиднисть соображать. Я прям ето вижу в моей крайне. Моя особисто думка - у Пуйло ето не получится никогда. Потому что адекватные люди бачут что кацапы натворили в Украини. В своьо время Совок делал тоже самое, когда Сполучени щати решили разположить ядерные ракети среднего радиуса дий в Нимечина, Франция и Британия - были крупные митинги полезных идиотов про МИР, нет войне, нет ядерное оружие и в конце концов совок понял, что проиграл ету гру, и скоро после етого скончался НХ.
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03.03.2023 16:25 Ответить
Питання в тому, на що і на скільки в нього вистачить грошей.
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03.03.2023 16:29 Ответить
У них нет войны, поэтому мнения разные.
Вы вспомните, когда рашики начали бомбить Сирию, много у нас было против той войны ?
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03.03.2023 16:26 Ответить
У нас даже до 24 февраля многие с пеной у рта визжали что разийских войск в Украине нету и нужно просто дагавариться с папачленцами, пока рашисты не начали бомбить Киев и другие города и над ихними головами начали летать ракеты сразу прозрели и просрались. Или наоборот, просрались а потом прозрели.
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03.03.2023 16:32 Ответить
Спросите их про Берлинскую Стену, фундамент еще остался или новый заливать придется
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03.03.2023 16:27 Ответить
Нехай ідуть гуляють німці... Хай дудлять пиво в затишку, доки Путін не прийшов...
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03.03.2023 16:27 Ответить
надо было меньше поволжских кацапов у себя привечать, тогда бы и статистика была бы как в нормальной стране.
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03.03.2023 16:28 Ответить
Наводнили страну всяким совковым говном , вот и результат.
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03.03.2023 16:32 Ответить
А вони готові "повернути" росії території колишньої НДР? Ні? Так не треба і 3,14здіти.
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03.03.2023 16:42 Ответить
Треба в УКРАЇНІ провести опитування-----------

Скільки україньців готові пожертвувати Баварією
заради миру на землі!
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03.03.2023 16:45 Ответить
Только проблема территорий это не проблема Германии. За свои территории Германия наверняка постоит. А чего её чужие должны беспокоить?
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03.03.2023 17:00 Ответить
Пардон, а яке відношення німці взагалі мають до питання тереторій України?
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03.03.2023 17:33 Ответить
А вони не проти ще зробити опитування щоб віддати росії колишню територію ГДР, ради миру на землі? Було б цікаво глянути на результати, бо чуже завжди легше віддавати ніж своє
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03.03.2023 17:35 Ответить
41% даунів.... А ще в нас розповвдають про мудрий наріт.... І це німеччина....
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03.03.2023 18:01 Ответить
Понятен инфантилизм в ответе на такой вопрос, так как речь не о территории Германии. Также далеко не каждый немец в курсе того, что раше нужна вся Украина, а не только её часть. История с Крымом и полномасштабное вторжение - это чётко показало.
Лучше задать вопрос: готовы ли немцы к войне с рашей после захвата Украины?
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03.03.2023 18:08 Ответить
Хватит нести чушь. Зачем немцам и русакам воевать, а не торговать? Назовите хотя бы одну причину. И если честно сомневаюсь, что им нужна вся Украина. Максимум рускоязычные области, а минимум крымский коридор. Те земли, которые были отжаты у РП в древности им не нужны скорее всего, я лично не могу себе представить, каким образом смогут натянуть там свой режим, партизаны ******.
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03.03.2023 19:10 Ответить
Пока чушь несешь ты, так как такой же далёкий как ***** в понимании Украины, разделяя её на разные регионы. По-моему даже и ***** поняло, что и сухопутный коридор в Крым им не удержать, так как Херсонщина и Запорожье, за исключением некоторых ублюдков, в рашу не рвется. Зато хотелки у ***** - иметь влияние на Европу как при совке. И балтийские страны также в поле видимости. И воевать за них как за страну НАТО придётся уже и немцам.
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03.03.2023 19:25 Ответить
А зачем этим ублюдкам воевать с Украиной? По тем же тупым понятиям. ***** бредит идеей о воссоздании совка с его влиянием на европейские страны. Вы, я вижу, из секты любителей русского мира, что дураком прикидываетесь, задавая глупые вопросы
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03.03.2023 20:36 Ответить
а як ти думаєш чому росія така велика по розмірам? І як ти думаєш, росіяни чи російськомовні завжди на тій території жили? І куди ділися місцеві? І я не тільки про залишки тувінців чи татар.
І як хоча б трохи котєлок поварить від цих думок, задумайся чому росія нападає на інші незалежні держави, яка в них мета.

Якщо не допетриш сам, підказую - причина та же, що призвела до такої великої території росії станом на 2023 рік.
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03.03.2023 23:56 Ответить
Партизани їх і так будуть їб..ти... І найбільше- в "русскоязычных областях"...
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03.03.2023 19:25 Ответить
Нехай свою землю СУКИ віддають... Хоча, якби на них поперли москалі, - вже давно німчиками й не воняло б... Був би регіон москалії...
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03.03.2023 19:10 Ответить
Майже смішно! Запиувати у німців про українські території. Чому б не запитати у них про їх території?
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03.03.2023 19:59 Ответить
 
 