По 41% немцев выступают за и против того, чтобы Украина уступила территории ради мира, - опрос
Немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки России в обмен на мир.
Об этом свидетельствуют последние данные опроса ZDF-Politbarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
41% считают, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне.
Столько же (41%) выступают за то, чтобы помочь Украине отвоевать все удерживаемые Россией территории, включая Крымский полуостров.
Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры.
Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, тогда как 45% не боятся этого.
Сторонники AfD (73%) оценивают такой риск как особенно высокий, так же как и левые (69%) и Свободная демократическая партия (68%).
При этом большинство немцев (86%) не верят, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Только 11% доверяют Китаю в этом вопросе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ці настрої формують позицію політиків. І в результаті, по досягененню критичного рівня, будуть впливати на поставку озброєнь.
В Україні при владі одні артисти, сценаристи, стенд- аппери, коміки, клоуни, промоушеоністи, а думки витрачати кошти не на дебіломарафони із Поворознюком, а на формування громадської думки у Німеччині, не виникає у жодної владної істоти.
Будуть надіятися, що воно якось само собою розсосеться.
Прикро що в нас теж є такі ж блогери хайпожори що її тут передруковують викликаючи у нас печію. Бо інакше в нас бути не може, ми тут всі з розятреними ранами бо навколо війна, і вбивають не якихось там німців, а саме нас!
Все одно німці їздять в Данію на заробітки))
А у кацапив Гамбург нужен, чтобь обосрать его наскризь, как делают везде.
Потому я не против, чтоб им отдали германию вместо Украины.
Лишились тільки германізовані назви міст (Бранібор-бранденбург, Любек, Мейзен-мишин, Лаузіц-лужица...), і кілька десятків тисяч представників племені Лужицьких Сербів (сорби). А племенні союзи Лютичів (viltsi), Полабів, Шпреван (шпрее), Доленчан (долензее), древан, Ободритів (Мекленбург і Ольденбург) були повністю знищені.
Доречі Барлін (берлін) був територією союза Лютичів-Вільців, які були в 11 столітті данниками Польщі. Отож, Берлін тре віддати Польщі))
А то вони ж самі були загарбниками...а ми ні на кого не нападали, щоб нас кромсали
.......думаю что к этому времени от Рассеи ,как таковой , мало что останется....
Схему "очікування - реальність" найкраще ілюструє https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155914/ опитування Інституту дослідження громадської думки YouGov в Німеччині. У разі збройного нападу на їхню країну лише 5% опитаних німців заявили про готовність піти добровольцями до війська. 33% намагатимуться продовжувати своє звичне життя, а 24% заявили про бажання у разі війни виїхати з країни якомога швидше."
("Країна наляканих Леопардів")
Вы вспомните, когда рашики начали бомбить Сирию, много у нас было против той войны ?
Скільки україньців готові пожертвувати Баварією
заради миру на землі!
Лучше задать вопрос: готовы ли немцы к войне с рашей после захвата Украины?
І як хоча б трохи котєлок поварить від цих думок, задумайся чому росія нападає на інші незалежні держави, яка в них мета.
Якщо не допетриш сам, підказую - причина та же, що призвела до такої великої території росії станом на 2023 рік.