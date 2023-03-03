По 41% немцев выступают за и против того, чтобы Украина уступила территории ради мира, - опрос

Немцы разделились в вопросе того, должна ли Украина идти на территориальные уступки России в обмен на мир.

Об этом свидетельствуют последние данные опроса ZDF-Politbarometer, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

41% считают, что Запад должен оказывать давление на Украину, чтобы она признала территориальные потери, если это могло бы положить конец войне.

Столько же (41%) выступают за то, чтобы помочь Украине отвоевать все удерживаемые Россией территории, включая Крымский полуостров.

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Возможные последствия предоставления Украине тяжелого вооружения также вызывают споры.

Для 49% опрошенных это увеличивает риск нападения России на западные государства, тогда как 45% не боятся этого.

Сторонники AfD (73%) оценивают такой риск как особенно высокий, так же как и левые (69%) и Свободная демократическая партия (68%).

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При этом большинство немцев (86%) не верят, что Китай мог бы быть нейтральным посредником в войне. Только 11% доверяют Китаю в этом вопросе.