Один из разработчиков вакцины "Спутник V" Ботиков был убит в Москве, его задушили во время ссоры, - росСМИ
В Москве во время ссоры убит ученый Андрей Ботиков - один из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V".
Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
По данным издания, убийство произошло во время ссоры с гостем Ботикова. Он задушил ученого. Убийство произошло в квартире Ботикова по улице Рогова на северо-западе Москвы.
Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что "29-летний парень повздорил с хозяином и задушил его ремнем". Он был задержан и во время допроса признал свою вину. По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.
Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии. Именно это научное учреждение к августу 2020 года разработало вакцину от COVID-19 "Спутник V" Ботиков – соавтор патента на вакцину. Он был среди ученых, которые получили от Путина награду за создание препарата. В июне 2021 года его имя было упомянуто в указе Владимира Путина о награждении, ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.
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вся паРаша - дурка на 1/9 земной суши...
У нас это значительно меньше повлияло на народ, т.к. у многих были дома в деревнях и еды было больше, могли сами себя прокормить. Очень многие гоняли на закупы в Румынию и Турцию и зарабатывали лишних деньжат. Мы в основном не жили с 86 по 94 год как многие кацапы, стоя часами с голодным желудком, ненавидя всех вокруг, где каждый человек в очереди вызывает ненависть у всех, кто стоит за ним, ведь он мог забрать последнюю палку колбасы или ножку от синюшной курицы. А удостоверение вызывало фантастическую зависть и ощущение могущества, если ты служить власти, то тебе все можно, весь народ перед тобой будет преклонятся, просто лижи власти без остановки и получи удостоверение.
АПушкин))
После совместных утех мальчики поссорились из-за того, что клиент, якобы не заплатил за услуги. Алексей взял Андрея на удушающий и удерживал, пока партнёр не перестал подавать признаки жизни. Обездвиженного Андрея добили ножом. После расправы преступник забрал ценные вещи из квартиры. Своей девушке Алексей признался в убийстве, но в полицию она не пошла.
Утром Андрея потеряли на работе в лаборатории. Коллеги обратились в полицию. Самые страшные опасения подтвердились. Труп убиенного направили в морг, а Алексея быстро задержали. Он уже дал признательные показания. Столичный СК возбудил уголовное дело.
Вбивцю швидко затримали - ну так як зарані знати, то шо ж там шукати.
визвав хлопця з екскорту та погано розплатився...))
на паРашi все, як завжди...