Один из разработчиков вакцины "Спутник V" Ботиков был убит в Москве, его задушили во время ссоры, - росСМИ

В Москве во время ссоры убит ученый Андрей Ботиков - один из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, убийство произошло во время ссоры с гостем Ботикова. Он задушил ученого. Убийство произошло в квартире Ботикова по улице Рогова на северо-западе Москвы.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что "29-летний парень повздорил с хозяином и задушил его ремнем". Он был задержан и во время допроса признал свою вину. По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

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Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии. Именно это научное учреждение к августу 2020 года разработало вакцину от COVID-19 "Спутник V" Ботиков – соавтор патента на вакцину. Он был среди ученых, которые получили от Путина награду за создание препарата. В июне 2021 года его имя было упомянуто в указе Владимира Путина о награждении, ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.