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Один из разработчиков вакцины "Спутник V" Ботиков был убит в Москве, его задушили во время ссоры, - росСМИ

росія

В Москве во время ссоры убит ученый Андрей Ботиков - один из разработчиков вакцины от коронавируса "Спутник V".

Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

По данным издания, убийство произошло во время ссоры с гостем Ботикова. Он задушил ученого. Убийство произошло в квартире Ботикова по улице Рогова на северо-западе Москвы.

Старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова сообщила, что "29-летний парень повздорил с хозяином и задушил его ремнем". Он был задержан и во время допроса признал свою вину. По данным СК, ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за тяжкое преступление.

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Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалии. Именно это научное учреждение к августу 2020 года разработало вакцину от COVID-19 "Спутник V" Ботиков – соавтор патента на вакцину. Он был среди ученых, которые получили от Путина награду за создание препарата. В июне 2021 года его имя было упомянуто в указе Владимира Путина о награждении, ему был вручен орден "За заслуги перед Отечеством" ІІ степени.

Автор: 

вакцина (3815) россия (96057) убийство (6505) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+34
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03.03.2023 16:46
+28
обычное дело у кацапов, когда собутыльники на кухне убивают.
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03.03.2023 16:45
+20
Молодих хлопчиків ********?
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03.03.2023 16:45
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обычное дело у кацапов, когда собутыльники на кухне убивают.
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03.03.2023 16:45 Ответить
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03.03.2023 16:46 Ответить
Это он только в 2013 заметил? Дебилизация там началась ещё по возвращении *****.
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03.03.2023 16:53 Ответить
Фильм Брат был снят еще до того как Путин стал президентом.
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03.03.2023 17:00 Ответить
Но в питере, где х@йло уже на тот момент было не последним "человеком".
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03.03.2023 17:17 Ответить
ленин.троцький психічно хворі люди, Троцький сам визнавав, що страждає епілепсією. Познайомились на лікуванні у Швейцарії.
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03.03.2023 18:35 Ответить
.

вся паРаша - дурка на 1/9 земной суши...

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04.03.2023 10:46 Ответить
это он говорил в 2013 году , он находился в этой среде , по этому опоздал с выводом как минимум на 20 лет , когда мне пришлось в 90-ых проехать до Балогое и одратно за двое суток , мне все стало понятно еще тогда , там даже воздух тяжелый , на лицах обреченность , в глазах страх , при общении пониаешь что мы живем на разных планетах ( не то что в других странах ) , чувство такое , как будто ты попал в огромный дурдом , тотальный алкоголизм , злоба , понимание собственной бесполезности , ...........представь себе теперь , что с такой массой сделали за 20 лет , это уже не люди , это даже не подопытные крысы , это ФАРШ .
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03.03.2023 17:00 Ответить
Это все пошло с середины 80-ых, когда пошел голод. Когда за щуплую курицу нужно было стоять 2 часа в очереди. Когда порядочный интеллигент с высшим образованием стоял в очереди, а потом подходил депутатик, показывал корочку и забирал последнюю курицу без очереди, а интеллигент уходил голодный домой, то у него все в голове изменилось. Груз200 хорошо это показал, за это Балабанова и убили новичком, когда он немного понял, что такое русский дух, где русью пахнет.

У нас это значительно меньше повлияло на народ, т.к. у многих были дома в деревнях и еды было больше, могли сами себя прокормить. Очень многие гоняли на закупы в Румынию и Турцию и зарабатывали лишних деньжат. Мы в основном не жили с 86 по 94 год как многие кацапы, стоя часами с голодным желудком, ненавидя всех вокруг, где каждый человек в очереди вызывает ненависть у всех, кто стоит за ним, ведь он мог забрать последнюю палку колбасы или ножку от синюшной курицы. А удостоверение вызывало фантастическую зависть и ощущение могущества, если ты служить власти, то тебе все можно, весь народ перед тобой будет преклонятся, просто лижи власти без остановки и получи удостоверение.
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03.03.2023 18:28 Ответить
а чому ну було курки для інтелігента ?. Бо звикли ляпати - хохли і чебуреки нам "должни"
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03.03.2023 18:37 Ответить
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03.03.2023 16:53 Ответить
Від ковіда не захищає, від ременя не захищає... "Спутник V", шо ти таке?
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03.03.2023 18:07 Ответить
ВОТ ТЫ КАКОВ ..КОВИД УСПЕЛ ПОДУМАТЬ АВТОР ПРИВИКИ...
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03.03.2023 16:45 Ответить
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03.03.2023 16:57 Ответить
Пішов розробляти новічок
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03.03.2023 16:45 Ответить
Молодих хлопчиків ********?
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03.03.2023 16:45 Ответить
Вулиця Рогова все пояснює.
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03.03.2023 16:45 Ответить
Души прекрасные порывы!
АПушкин))
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03.03.2023 16:47 Ответить
Все было вроде нормально. Сидели, выпивали... Драка началась после слов "Семантика этюдности в прозе Пришвина неоднозначна"!
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03.03.2023 18:57 Ответить
Задушили? А где же кувалда? Незачет
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03.03.2023 16:47 Ответить
В Питере открылся подростковое отделение ЧВК «Вагнер» - молодежный клуб «Вагнеренок». Там собираются «морально, философски, физически и политически» готовить школьников и студентов умереть «на благо России».
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03.03.2023 16:49 Ответить
Простите за излишнюю любознательность, но скажите - а кувалды детишкам выдали? Или хотя бы паяльники?..
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03.03.2023 17:20 Ответить
Поки шо молотки...
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03.03.2023 18:11 Ответить
На одного ''співпвтора'' менше. Іншим його ''доля'' перепаде
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03.03.2023 16:49 Ответить
За поребриком зараз дуже жорсткий стиль наукових дискусій.

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03.03.2023 16:54 Ответить
....усьо просто
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03.03.2023 18:18 Ответить
антіваксери дісталися до нього
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03.03.2023 16:56 Ответить
Не помогла прививка...
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03.03.2023 16:58 Ответить
Від російського сказу не прив'єшся
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03.03.2023 17:01 Ответить
Так і напишуть, помер від побічних дій препарату V
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03.03.2023 17:05 Ответить
обычное для кацапов дело - Шариков задушил Преображенского, воспользовавшись отсутствием Борменталя, который жарил Зинку
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03.03.2023 17:06 Ответить
Хотел написать, ну, мол у Вас и фантазия! Но, чуть подумав, согласился!
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03.03.2023 17:14 Ответить
Вот что Спутник V животворящий делает!(С.)
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03.03.2023 17:07 Ответить
P.S. ...и заслуги перед отечеством( любой степени)!)))
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03.03.2023 17:10 Ответить
Шкода, що задавили тільки одного розробника "спутніка", їх треба всіх повбивати, підарів.
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03.03.2023 17:09 Ответить
Згодний з Вами, всі скільки їх там є мільйонів!)
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03.03.2023 17:12 Ответить
Гарні друзі у москальських вчених . Скажи хто твій друг і я скажу хто ти
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03.03.2023 17:13 Ответить
Шалун працівний хлопчиків ******** та ще й з кримінальний минулим.
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03.03.2023 17:14 Ответить
у путінський пропаганді скажуть,що якби його не задушив друг по чарці то це зробив би солдат нато))
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03.03.2023 17:21 Ответить
Кто много знает о вакцине Спутник V - живёт мало..
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03.03.2023 17:26 Ответить
а может в кремле кто нибудь задушит ************ ремнём!................................
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03.03.2023 17:28 Ответить
Явно голубочки. Вчоний ******** шоколад…Ось і підіслали йому солоденького
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03.03.2023 17:37 Ответить
Гость узнал чем он занимался вот нервы и сдали😂
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03.03.2023 17:49 Ответить
Ага, такой себе случайный "гость" - сам по себе возник из ниоткуда, профессионально втёрся, преложил выпить, и тихо без шума выполнил заказ.
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03.03.2023 17:53 Ответить
"История для ооооочень толерантных людей. Андрей Б. (именно он имел прямое отношение к созданию вакцины), пригласил в гости друга, Алексея З. для весёлого времяпрепровождения. Жаль, не поинтересовался прошлым ночного мотылька. Лёха сидел 10 лет за похищение человека, а после освобождения начал оказывать интим-услуги. На встречу с клиентом проститут пришёл со своей девушкой, которая ждала любимого в подъезде.

После совместных утех мальчики поссорились из-за того, что клиент, якобы не заплатил за услуги. Алексей взял Андрея на удушающий и удерживал, пока партнёр не перестал подавать признаки жизни. Обездвиженного Андрея добили ножом. После расправы преступник забрал ценные вещи из квартиры. Своей девушке Алексей признался в убийстве, но в полицию она не пошла.

Утром Андрея потеряли на работе в лаборатории. Коллеги обратились в полицию. Самые страшные опасения подтвердились. Труп убиенного направили в морг, а Алексея быстро задержали. Он уже дал признательные показания. Столичный СК возбудил уголовное дело.
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03.03.2023 17:58 Ответить
як любителя детективів, мене насторожує одна обставина: вакцинатор навряд чи шукав собі друга в другому кінці мегаполіса. По телефону? Ну так попасти на вбивцю теж малоймовірно. Виглядає все як вміло розставлена пастка. Клієнт не заплатив? - це той що мав нагороди від пуйла? у нього грошей не було? - казки для наївних.
Вбивцю швидко затримали - ну так як зарані знати, то шо ж там шукати.
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21.03.2023 09:18 Ответить
Хлопчина прийшов щоб розжитися новичком, а той скряга не хотів давати або забагато запросив. Ну і отримав на горіхи. Думаю, що справедливо. Хлопця потрібно негайно звільнити і вибачитися.
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03.03.2023 17:59 Ответить
пили спутник .. супутник по п'янці поригав на ботікова, ,,,той від того здох .. новини московії..
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03.03.2023 18:01 Ответить
ну і порядки в ординському академічному середовищі. оце так метода дискусу : )
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03.03.2023 18:05 Ответить
Ну і знайомі у старшого наукового співробітника
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03.03.2023 18:10 Ответить
😬🤔😱
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04.03.2023 18:17 Ответить
Бо не вакцинувався "Пфайзером", а не кацапським шмурдяком, і не носив маску? "Роробник" уже смішно. Вкрадені наробки вакцини кацапи назвали своєю.
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03.03.2023 18:21 Ответить
СЧЕТ 1 - 0 . БОЯРЫШНИК ПОБЕЖДАЕТ СПУТНИК .........
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03.03.2023 19:04 Ответить
Да всё это хvйня Будучий боец вагнеровиц тоесть пакет
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03.03.2023 19:06 Ответить
Здох, ну і здох.
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03.03.2023 19:34 Ответить
любители био оружия подыхают,видимо к весне....
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03.03.2023 19:59 Ответить
лучший кацап-дохлый кацап!
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03.03.2023 20:46 Ответить
там ****** (настоящие, это не оскорбление) шо жертва шо убийца
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03.03.2023 21:40 Ответить
.

визвав хлопця з екскорту та погано розплатився...))

на паРашi все, як завжди...
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04.03.2023 10:31 Ответить
 
 