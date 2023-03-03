Мы получим танковую армию, но есть дефицит. Партнеры могут помочь его закрывать, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина в скором времени получит свою танковую армию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
По словам главы государства, ускорить этот процесс сможет постоянное покрытие дефицита в технике со стороны партнеров.
"Как бы то ни было, мы получим танковую армию. Абсолютно уверен в этом. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы, наши ребята учатся. Скоро все будет. Но, вместе с тем, есть соответствующий дефицит. Закрывать (с помощью партнеров. - Ред.) просто все эти дыры – постоянный дефицит – вот что может нам помочь. И верить в победу, как верим мы. И тогда мы победим", - сказал он на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.
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у разі запитання про місцезнаходження Баканова:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент Зеленський.
Дефіцит зразу щезне, ще й на другу армію вистачить.