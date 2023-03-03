РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13309 посетителей онлайн
Новости Война
6 950 25

Мы получим танковую армию, но есть дефицит. Партнеры могут помочь его закрывать, - Зеленский

танк,один,леопард,leopard

Президент Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что Украина в скором времени получит свою танковую армию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам главы государства, ускорить этот процесс сможет постоянное покрытие дефицита в технике со стороны партнеров.

"Как бы то ни было, мы получим танковую армию. Абсолютно уверен в этом. Мы уже видим, как наши Вооруженные силы, наши ребята учатся. Скоро все будет. Но, вместе с тем, есть соответствующий дефицит. Закрывать (с помощью партнеров. - Ред.) просто все эти дыры – постоянный дефицит – вот что может нам помочь. И верить в победу, как верим мы. И тогда мы победим", - сказал он на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом.

Читайте также: Польша начнет производство южнокорейских танков K2 в Познани

Автор: 

Зеленский Владимир (20769) танк (2271)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+20
поясните вове зе что такое танковая армия и сколько там коробок и вабще где Баканов
показать весь комментарий
03.03.2023 17:08
+13
Дай бог , шобы после победы военные пришли к власти, лет на пяток... Назрел вопрс вымести шелупонь драной метлой из Украины.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:13
+13
показать весь комментарий
03.03.2023 17:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
поясните вове зе что такое танковая армия и сколько там коробок и вабще где Баканов
показать весь комментарий
03.03.2023 17:08 Ответить
істоти які прикидаються мертвими

у разі запитання про місцезнаходження Баканова:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент Зеленський.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:22 Ответить
Скільки пластикових фляг за сім з половиною долларів треба засунути і куди нашому Яйцеголовому міністру щоб появилася нова танкова армія
показать весь комментарий
03.03.2023 17:47 Ответить
Ну така собі маленька танкова армія .
показать весь комментарий
03.03.2023 17:11 Ответить
Вова, скинься з каломойським хоч на пару танків, з тих грошей, що ви накрали.
Дефіцит зразу щезне, ще й на другу армію вистачить.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:11 Ответить
Дай бог , шобы после победы военные пришли к власти, лет на пяток... Назрел вопрс вымести шелупонь драной метлой из Украины.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:13 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 17:18 Ответить
Эта больше подходит...
показать весь комментарий
03.03.2023 17:32 Ответить
Так он же и не скрывал это когда говорил что никому ничего не должен.....кроме своего сыночка.....а ты про Ростов рассказывал в 2019.....сметуны выдиванные.((
показать весь комментарий
03.03.2023 18:27 Ответить
Про шо оно пернуло? Снял из себя обязанность не создавать дефицит , вместо асфальта?
показать весь комментарий
03.03.2023 17:11 Ответить
Ну да Вова, пиз......ть тебе нет равных.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:13 Ответить
Скільки танків можна було придбати на гроші, за які фінансується єдиний телемарафон, канал "дурДом", велике крадівництво, роздута армія чиновників, елітних пенсіонерів і т.п. пан Зе не підкаже?
показать весь комментарий
03.03.2023 17:15 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 17:20 Ответить
Шо оно мелет? На ТА по всей Европе танков не хватит. Это как про миллиард деревьев.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:17 Ответить
Дефіцит почався з приходом ''зелепузіків'' до влади. Почали красти все до чого дотягнулися!
показать весь комментарий
03.03.2023 17:17 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 17:18 Ответить
Боневтік, потрібно було виділяти кошти на армію і створювати свою танкову армію, всі можливості для цього, а коли у тебе дефіцит розуму, то тут ніхто не допоможе, хіба що кувалда від Пригожина по голові
показать весь комментарий
03.03.2023 17:22 Ответить
Да он считать не умеет.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:23 Ответить
Як все ще тримається коли наверху такі словоблуди.
показать весь комментарий
03.03.2023 17:26 Ответить
показать весь комментарий
03.03.2023 17:32 Ответить
гидрант ты наш... когда же ты, падла, сдохнешь... позор ты падла Украины... соплежуй...
показать весь комментарий
03.03.2023 17:44 Ответить
Чому він на весь світ патякая, чого в нас не достатьньо, невже без нього не розберуться?
показать весь комментарий
03.03.2023 18:16 Ответить
Ні, Володю! Танкової армії буде вкрай замало! Обов'язково ще потрібна повітряна армія! Без неї ніяк неможливо розпочинати контрнаступ!
показать весь комментарий
03.03.2023 18:48 Ответить
Зеля звик говорити по тому, що інший напише. Слухати його онлайн мову - це собі мізки поламати, логічність відсутня.
показать весь комментарий
03.03.2023 20:49 Ответить
 
 