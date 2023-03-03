Враг пытается вести наступательные действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об оперативной информации о российском вторжении по состоянию на 18.00 3 марта 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечернем своде отмечается: "В течение суток противник нанес 30 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре.

Угроза нанесения российской федерацией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

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На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Противник продолжает удерживать определенные подразделения в приграничных с Украиной районах. За прошедшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Медведевка Черниговской области; Собки, Бачевск, Уланово, Стариковое, Атинское, Павловка, Рясное Сумской области и районов около 10 населённых пунктов Харьковской области. Среди них – Стрелечья, Старица, Волчанск, Бударки, Амбарное.

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжал вести наступательные действия в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное Донецкой области, успеха не имел. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов вблизи линии столкновения. Среди них – Двуречная, Купянск, Крахмальное Харьковской области; Макеевка, Кременная, Диброва и Белогоровка – Луганской области и Северск и Раздоловка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении противник не оставляет попыток оцепить город Бахмут. За сутки нашими защитниками были отбиты многочисленные атаки в районах населенных пунктов Васюковка, Дубово-Васильевка и Бахмут Донецкой области. Вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что рядом с районом ведения боевых действий, в частности, Федоровка, Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Майорск и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник безуспешно атаковал позиции наших войск вблизи населенных пунктов Красногоровка, Каменка, Авдеевка, Марьинка и Победа. Совершил артиллерийские и минометные обстрелы в районах почти 20 населенных пунктов. Среди них - Веселое, Бердичи, Авдеевка, Победа, Новомихайловка, Водяное, Угледар и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборону, пытается улучшить тактическое положение для возобновления наступления. Совершил артиллерийские обстрелы 15 населенных пунктов. В частности это – Времовка, Новоселка, Зеленое Поле Донецкой области; Гуляйполе, Зализничное и Каменское Запорожской области; Берислав, Казацкое, Белозерка и Днепровское Херсонской области и Херсон, а также город Очаков Николаевской области. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

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В Луганской области так называемая оккупационная власть продолжает оказывать давление на местное население, в частности на наименее защищенные слои. В населенных пунктах Сватовского района захватчики лишили возможности получать пенсии и другие социальные выплаты путем отключения банкоматов. Пенсионерам и другим категориям населения, которые нуждаются в социальной защите, предложено получать выплаты наличными в определенные дни. Однако через такую организацию люди в большинстве своем физически не могут получить деньги.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Наши защитники сбили вражеский самолет Су-34 и БпЛА типа "ZALA".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пункт управления, 3 района сосредоточения противника, склад боеприпасов, 2 состава ГСМ, а также станцию РЭБ врага".

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