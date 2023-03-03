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Новости Война
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К коалиции по созданию спецтрибунала по России присоединились уже 29 государств, - Кулеба

кулеба

Коалиция, которая работает над параметрами будущего специального трибунала по России за преступление агрессии против Украины, уже насчитывает 29 государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с коллегами из Нидерландов и Эстонии во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашу встречу мы посвятили прежде всего вопросу создания специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины. Этот процесс начался еще в прошлом году, мы постепенно двигаемся к созданию такого трибунала, и роль Нидерландов и Эстонии в этом процессе очень важна", - сказал Кулеба.

По его словам, в основную группу стран, работающих над параметрами будущего трибунала, на сегодняшний день уже входит 29 государств.

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"26 января состоялось первое заседание этой коалиции по созданию спецтрибунала, в нем приняло участие 21 государство. Сейчас их 29. Среди этих государств одно из Латинской Америки, то есть прогресс очевиден", - отметил глава МИД.

Он сообщил, что договорено о проведении второго заседания по созданию спецтрибунала 21-22 марта в Страсбурге.

Министр также поблагодарил Нидерланды за решение разместить в Гааге Международный центр по уголовному преследованию за совершение преступления агрессии против Украины.

На встрече говорилось также о шагах по ускорению поставок в Украину артиллерийских боеприпасов и другого вооружения.

россия (96057) трибунал (283) Кулеба Дмитрий (2880)


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И тут Штирлиц понял - будут бить...
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03.03.2023 19:45 Ответить
кулеба це обовьязково треба зробити як і трибунал для ворюг і мародерів з партіі зеленського міністерства оборони міністров і депутатів а також зрадників любого рангу на службі президента
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03.03.2023 19:47 Ответить
А трибунал для всіх без винятку депутатів? Чи тільки із партії Зеленського? Яку партію будемо виключати?
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03.03.2023 20:07 Ответить
у мародерів нема партіі.. всіх кто крав. просто зараз рулять слугі і опж..
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03.03.2023 20:22 Ответить
Ну раз зараз рулять, тоді є пропозиція, війну ворюгам і мародерам від влади розпочати з 2019. Буде і справедливо, і попереднім на радість.
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03.03.2023 20:29 Ответить
ні треба з 92 начати..для мародера срока давності не може бути
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03.03.2023 20:32 Ответить
Толку з кількості країн, ви ще усю Африку приєднайте і не забудьте Папуа Нову Гвінею, достатньо з десяток країн, але тих які мають можливість і бажання судити рашистів і путю.
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03.03.2023 20:42 Ответить
Сподіваюсь 29 - це для старту. Будь яка цивілізована країна мусить бути в цьому списку. А їх набагато більше.
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03.03.2023 22:44 Ответить
 
 