К коалиции по созданию спецтрибунала по России присоединились уже 29 государств, - Кулеба

Коалиция, которая работает над параметрами будущего специального трибунала по России за преступление агрессии против Украины, уже насчитывает 29 государств.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по результатам встречи с коллегами из Нидерландов и Эстонии во Львове, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нашу встречу мы посвятили прежде всего вопросу создания специального трибунала для наказания России за преступление агрессии против Украины. Этот процесс начался еще в прошлом году, мы постепенно двигаемся к созданию такого трибунала, и роль Нидерландов и Эстонии в этом процессе очень важна", - сказал Кулеба.

По его словам, в основную группу стран, работающих над параметрами будущего трибунала, на сегодняшний день уже входит 29 государств.

Также смотрите: Из контейнеров для боеприпасов сделают 120 мобильных бань для фронта. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"26 января состоялось первое заседание этой коалиции по созданию спецтрибунала, в нем приняло участие 21 государство. Сейчас их 29. Среди этих государств одно из Латинской Америки, то есть прогресс очевиден", - отметил глава МИД.

Он сообщил, что договорено о проведении второго заседания по созданию спецтрибунала 21-22 марта в Страсбурге.

Министр также поблагодарил Нидерланды за решение разместить в Гааге Международный центр по уголовному преследованию за совершение преступления агрессии против Украины.

На встрече говорилось также о шагах по ускорению поставок в Украину артиллерийских боеприпасов и другого вооружения.