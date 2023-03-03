США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн дол, - Блинкен

США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, понтонные переправы, запускаемых с бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование, и другое техническое обслуживание, обучение и поддержку", - заявил Блинкен.

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