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США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн дол, - Блинкен
США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, понтонные переправы, запускаемых с бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование, и другое техническое обслуживание, обучение и поддержку", - заявил Блинкен.
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ще не чув, що б американці називали українців украми.
всю цю зневажливисть до українців і америкаців залишимо нелюдям-коцапам...
Если они и будут ******* друг-друга, то с подлодок, из северных морей.