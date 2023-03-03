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США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн дол, - Блинкен

сша,артилерія

США выделили Украине новый пакет военной помощи в размере 400 млн долларов.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Этот пакет военной помощи включает в себя больше боеприпасов для поставляемых США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, понтонные переправы, запускаемых с бронетранспортеров, боеприпасы и оборудование, и другое техническое обслуживание, обучение и поддержку", - заявил Блинкен.

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Автор: 

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Если Россия применит ядерное оружие в любом месте, в любом масштабе это вызовет такие последствия для РФ которые превзойдут все что Россия когда-либо испытывала в своей истории. Мы сними с себя все ограничители. Москва предупреждена" - было заявленно сегодня в Конгрессе США.
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03.03.2023 20:06 Ответить
Амерам-черговий респект за підтримку України...
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03.03.2023 20:06 Ответить
давайте все таки не будемо називати американців амерами.
ще не чув, що б американці називали українців украми.
всю цю зневажливисть до українців і америкаців залишимо нелюдям-коцапам...
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03.03.2023 21:37 Ответить
Щира подяка США за величезну допомогу та підтримку.
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03.03.2023 20:10 Ответить
Ну, хоть дома все нормально...
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03.03.2023 20:56 Ответить
Щиро дякуємо, Америко.
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03.03.2023 21:13 Ответить
Днями в Европу прилетел самолёт ,ссудного дня,, вся ударная часть 6 флота США в Средиземном море несколько дней назад перебазировалась ближе к Эгейскому морю, якобы в Эстонию залетали Б-52. И на тебе такое заявление сегодня. Чуть пугануло. Что то кацапы явно задумали накануне всего этого. Может блефуют?
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03.03.2023 22:31 Ответить
Там и там блеф. Забудьте про б-52 и медведей, в качестве бомберов. Это прошлый век, пво им не преодолеть, к земле такие бомберы не прижимаются ) Их используют в качестве понтов скорее

Если они и будут ******* друг-друга, то с подлодок, из северных морей.
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04.03.2023 01:47 Ответить
 
 