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Новости Война
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Китай винит Россию в утечке информации о переговорах про поставки оружия, - The Economist

китай

По данным The Economist, власти Китая раздражены из-за того, что информация о переговорах про продажу оружия России стала достоянием гласности, и обвиняют в утечке Кремль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Издание со ссылкой на чиновника Евросоюза, который знаком с этим вопросом, сообщает, что официальный Пекин раздражен утечкой, как там уверены, из Кремля, информации о переговорах про продажу оружия.

Китай категорически настаивал, чтобы любая поддержка, которую он оказывает Кремлю, оставалась строго конфиденциальной, так как огласка подрывает претензии Пекина на "сохранение нейтралитета". Там также заметили, что "мирная инициатива" Китая была отклонена союзниками Украины, в том числе из-за утечки информации о возможных поставках оружия России, на фоне которой инициатива Пекина выглядела лицемерием.

При этом Запад, отмечает The Economist, пока вполне уверен в том, что Китай в сложившейся сейчас ситуации не начнет реальные поставки оружия Кремлю. В частности, соответствующие заверения от китайского топ-дипломата Ван И 18 февраля получил верховный представитель ЕС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден также заявлял, что "не ожидает крупной инициативы со стороны Китая по поставкам оружия России".

Читайте также: Китай не поставлял оружие России, но не снял вопрос с обсуждения, - Белый дом

Автор: 

Китай (3028) оружие (10254) россия (96057)


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Топ комментарии
+49
"Россия" - это такая территория, что любой, кто будет с ней как-либо взаимодействовать неизменно окажется вымазанный говном по самое немогу.
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03.03.2023 21:47
+24
Китайці, як і кацапи, брехали і брешуть завжди. Нагадаю недавні викриття щодо того, хто (китайці+кацапи) і навіщо влаштували пандемію.
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03.03.2023 21:51
+17
Цензор, таку новину пропускаєте:
В москве гей-проститутка задушил создателя вакцины «Спутник V».
РашаСМИ пишут, что Ботиков заказал «развлечения с асфиксией», но прибывший на место гей-любовник просто задушил вирусолога. Подозреваемого уже арестовали.
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03.03.2023 21:55
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Правила форума Совет форумчан
Китаи дає задню - не хоче давати і вале на рашку .
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03.03.2023 21:47 Ответить
"Россия" - это такая территория, что любой, кто будет с ней как-либо взаимодействовать неизменно окажется вымазанный говном по самое немогу.
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03.03.2023 21:47 Ответить
Китайці, як і кацапи, брехали і брешуть завжди. Нагадаю недавні викриття щодо того, хто (китайці+кацапи) і навіщо влаштували пандемію.
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03.03.2023 21:51 Ответить
Да вы ******* этой мулькой про пандемию.
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03.03.2023 22:42 Ответить
Китай сидів на березі річки і чекав, що повз пропливе труп московії. Але він не хтів, щоб той труп був розчленований, тому мав наміри захистити кремлядів від розпаду. Але про то дізналися яструби, що літають над Капітолієм і зробили попередження. І от...
Сидить Кітай на березі річки і думає: чекати на труп цілої московії, але без грошей, чи будь що буде з тим трупом, але з грошима?
Ділєма, аднака!
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03.03.2023 21:54 Ответить
Китай сидів на березі і чикав коли попливе труп України але коли побачив що пливе труп росії то вирішив його оживити. А весь цуцванг в тому що якщо будуть відкрито підтримувати росію то США і ЄС закриють для них ринки збуту, а якщо росію не підтримувати то після того як вона загнеться з китаю спитають про що говорив путін і сі перед тим як росія напала на Україну. Китай знає що США і ЄС знає що Китай має таємний союз з москалем.
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04.03.2023 00:11 Ответить
китайський реверс - а щє в рожу один одному вчепиться, весь світ чекає...
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03.03.2023 21:54 Ответить
Цензор, таку новину пропускаєте:
В москве гей-проститутка задушил создателя вакцины «Спутник V».
РашаСМИ пишут, что Ботиков заказал «развлечения с асфиксией», но прибывший на место гей-любовник просто задушил вирусолога. Подозреваемого уже арестовали.
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03.03.2023 21:55 Ответить
Новина 16:43
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03.03.2023 21:58 Ответить
Тема ЛГБТ не розкрита...
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03.03.2023 22:08 Ответить
Класіка -- анал .
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03.03.2023 22:10 Ответить
Анал-табу!
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03.03.2023 22:11 Ответить
Не китаєць часом?
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03.03.2023 23:15 Ответить
Китайці знайшли привід щоб залишитися в очах Кремля "білими та пухнастими" але відмовить у постачанні зброї
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03.03.2023 21:55 Ответить
це лише шишелі - секрет Полішинеля))
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03.03.2023 21:59 Ответить
ПОтому что параша всех кинет, подставит, замажет содержимым путинского чемодана
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03.03.2023 21:55 Ответить
"Лишь слегка порезался,
А оказалось - наповал,
Наступил одной ногой -
А в говне уж по уши"
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03.03.2023 22:18 Ответить
Кетайці таки справедливо підозрюють рашку в розголошенні.... Валодя зробив це умисно як помсту за план, де кетайці послаись на принципи міжнародного права.
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03.03.2023 22:23 Ответить
Срані комуністи назавжди залишаться довбограями, в який колір їх не фарбуй і як не називай
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03.03.2023 22:23 Ответить
Што ні дєлаєт дурак,
Всьо он дєлаєт нє так!
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03.03.2023 22:25 Ответить
Ахахаха, китайцы сейчас еще ***** и санкций накинут, для показухи перед Западом.
А ведь нужно было поддержать Украину хотя бы словом...
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03.03.2023 22:44 Ответить
Всем понятно что китаезы хотели снабжать мордор оружием, но поскольку дело они имеют с идиотами что то пошло не так.
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03.03.2023 23:45 Ответить
Китайці злі за витік інформації про постачання зброї, а тепер будуть злі за витік інформації про витік інформації.
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03.03.2023 23:45 Ответить
Кіно і нємці
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03.03.2023 23:52 Ответить
Все договоры с кацапами нужно писать сразу на туалетной бумаге, потому что твердой бумагой потом можно пораниться.
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04.03.2023 04:08 Ответить
Кетайцы, да шо вы встрепенулись, никто вас не сливал, у вас по глазам видно, что вы что-то мутите с Лаптестаном. И за это получите тапком
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04.03.2023 05:31 Ответить
 
 