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Новости Война
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"Гибридный трибунал" против РФ не снят с обсуждения, несмотря на несогласие Украины, - Еврокомиссия

еврокомиссия,єврокомісія

В ЕС продолжают обсуждать создание так называемого "гибридного трибунала", который мог бы привлекать к ответственности за совершение преступления агрессии РФ, несмотря на протесты Украины.

Об этом заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс во время общения с журналистами во Львове на полях конференции United for Justice, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Рейндерс дал понять, что обсуждение создания так называемого "гибридного трибунала" не снято с повестки дня, хотя со стороны украинской стороны звучало неприятие такого варианта.

"Я очень открыт к тому, чтобы создать специальный трибунал, организовать процесс. Но мы должны быть уверены, что мы имеем поддержку большой части международного сообщества. Я изначально знал, что первой идеей Украины было создание специального трибунала, а это означает - международное соглашение, что займет какое-то время", - пояснил Рейндерс.

Еврокомиссар подчеркнул, что Еврокомиссия "очень открыта" к тому, чтобы поддержать создание спецтрибунала, которого хочет Украина. "Но мы должны убедить других, и мы еще не там", - добавил он, отметив, что убеждать нужно не только членов ЕС, но и государства за его пределами.

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"Поэтому мы (работаем. - Ред.) с различными вариантами - специальный трибунал или гибридный трибунал, много сложных смешанных решений", - отметил Рейндерс.

Как сообщалось, Офис президента Зеленского публично заявлял о неприемлемости идеи о создании так называемого "гибридного трибунала" как инструмента расследования преступления агрессии РФ потому, что "гибридный трибунал" не дает гарантий того, что он приведет к снятию иммунитета с Путина, Лаврова и Мишустина.

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Еврокомиссия (1468) россия (96057) Евросоюз (17263) трибунал (283)


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так дермаки вообще не хотят никакого трибунала для своего начальства в кремле
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03.03.2023 22:03 Ответить
Не знав що Єврокомісію очолює дєрмакі, а мІровоє прАвітельство напевно теж ?
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03.03.2023 22:10 Ответить
нет дермаки возглавляют Украину
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03.03.2023 22:20 Ответить
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03.03.2023 22:22 Ответить
Розстріляти або повісити - так тяжко вирішити?
Можливо поєднати...
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03.03.2023 22:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aaoi1tKs72k Ой, у лузі, червона калина | Knafaim, група прославлення ВЄМО - YouTube
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03.03.2023 22:46 Ответить
Ну а, врешті решт, усе як завжди похєрять. Механізму притягнення злочинців до суду нема. З кожної праски волають, на кожному кроці намагаються посадити нас за стіл переговорів з москалями. Який там, нах, трибунал після цього?!
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03.03.2023 23:15 Ответить
Так і війни ніякої немає - де-юре...
Єдиним дійсним трибуналом для мокшів, є наші хлопці ЗСУ...
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04.03.2023 00:55 Ответить
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО НОВОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ !!! А ЛУЧШЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗ НИХ !)
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04.03.2023 02:35 Ответить
 
 