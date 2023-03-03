Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, - Байден о предоставлении помощи Украине Германией
Президент США Джо Байден в ходе встречи в Белом доме заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.
"Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что кроме военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы способствовали историческим изменениям у себя дома – увеличению расходов на оборону и уходу от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – заявил Байден, отметив, что они шли "нога в ногу" в поддержке Украины.
В то же время он добавил, что США и Германия как союзники по НАТО делают альянс "сильнее и способнее".
Со своей стороны Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
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А потім порівняйте з номенклатурою і строками надання озброєння наприклад Британією.
А Байден робить політику, а не бикує. Що б там не було за «зачиненими дверями» з союзниками поводитись треба шанобливо.
П.С. Поки пан Шольц відправляв в Україну 5000 касок та непокоївся, полеглі воїни мого міста заповнили 1/5 частину спеціально відведеної території цвинтаря (~120х80 метрів). Пан Шольц платить за війну залізячками, а українці--життями та здоров'ям.
Досить робити ці маніпуляції. Ще раз порівняйте з Британією
але треба віддати Германії і Шольцу належну повагу.
після довгих довгих ввагань починаю бачити Германію
Так, що - щира подяка.
Шольцу взагалі могло бути пох... (С)