Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, - Байден о предоставлении помощи Украине Германией

Президент США Джо Байден в ходе встречи в Белом доме заявил, что поддержка Украины канцлером Германии Олафом Шольцем "изменила мир" во время войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает CNN.

"Вы вмешались и оказали критически важную военную поддержку, и, знаете, я бы сказал, что кроме военной поддержки, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой. И вы способствовали историческим изменениям у себя дома – увеличению расходов на оборону и уходу от российских источников энергии – я знаю, что это было нелегко, очень тяжело для вас", – заявил Байден, отметив, что они шли "нога в ногу" в поддержке Украины.

В то же время он добавил, что США и Германия как союзники по НАТО делают альянс "сильнее и способнее".

Со своей стороны Шольц заявил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

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