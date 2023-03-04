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Пентагон сообщил о содержании нового пакета военной помощи Украине: боеприпасы и бронетранспортерные мосты
Министерство обороны США сообщило о содержании нового пакета военной помощи Украине, о котором было объявлено сегодня.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Как говорится в сообщении Пентагона, 33-е изъятие оборудования из запасов Министерства обороны США, оцениваемое в 400 миллионов долларов, содержит, в частности:
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- дополнительные артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
- дополнительные боеприпасы калибра 25 мм;
- бронетранспортерные мосты;
- взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;
- тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запчасти и другое полевое оборудование.
Напомним, 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.
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Sophia-Maria Duglass #550966
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