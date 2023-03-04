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Новости Помощь Украине
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Пентагон сообщил о содержании нового пакета военной помощи Украине: боеприпасы и бронетранспортерные мосты

пентагон

Министерство обороны США сообщило о содержании нового пакета военной помощи Украине, о котором было объявлено сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в сообщении Пентагона, 33-е изъятие оборудования из запасов Министерства обороны США, оцениваемое в 400 миллионов долларов, содержит, в частности:

  • дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
  • дополнительные артиллерийские снаряды калибра 105 мм;
  • дополнительные боеприпасы калибра 25 мм;
  • бронетранспортерные мосты;
  • взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;
  • тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

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боеприпасы (2356) оружие (10254) Пентагон (1467) США (27061)


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04.03.2023 00:09 Ответить
Само-собою - можна так задоволено "либиться", коли у тебе в "заступниках" та помічниках "Генерал Повінь" та полковники "Грязюка" і "Твань болотяна", а дороги вже за літо перекрив дотами та мінами
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04.03.2023 07:51 Ответить
"зміст нового пакету від США " не вказує на те,що це є пакет, для наступу ЗСУ і звільнення окупованих рашистом українських територій.
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04.03.2023 00:13 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aaoi1tKs72k Ой, у лузі, червона калина | Knafaim, група прославлення ВЄМО - YouTube
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04.03.2023 00:26 Ответить
спасибо Штатам и Байдену -без них зэ-плесень уже сдала бы Украину
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04.03.2023 01:33 Ответить
Що там у нас верховна рада виділила на армію? А, збільшила фінансування телемарафону, підняла собі заробітну плату, виплатила собі премію. Єрмак президент, де наш чмоня?
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04.03.2023 08:48 Ответить
...жги быдлонасекомышей с ьолот мацковии.БОГ увидит снаряды крупней пришлет.Слава Солдатам Великой Ukrainy
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04.03.2023 10:14 Ответить
 
 