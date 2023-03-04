Пентагон сообщил о содержании нового пакета военной помощи Украине: боеприпасы и бронетранспортерные мосты

Министерство обороны США сообщило о содержании нового пакета военной помощи Украине, о котором было объявлено сегодня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как говорится в сообщении Пентагона, 33-е изъятие оборудования из запасов Министерства обороны США, оцениваемое в 400 миллионов долларов, содержит, в частности:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

дополнительные артиллерийские снаряды калибра 105 мм;

дополнительные боеприпасы калибра 25 мм;

бронетранспортерные мосты;

взрывные боеприпасы и оборудование для уборки помех;

тестовое и диагностическое оборудование обслуживания и ремонта транспортных средств;

запчасти и другое полевое оборудование.

Напомним, 3 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил об очередном пакете военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.

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