Глава оборонного комитета Госдумы Картаполов советует бизнесу закупать ПВО для защиты: всегда найдется лазейка для беспилотника
Глава комитета российской Госдумы по обороне Андрей Картаполов предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Moscow Times.
"Есть достаточно недорогие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами, которые каждая уважающая себя корпорация может закупить и поставить на свои объекты", - отметил он.
По его словам, власти России расписались в неспособности оградить всю критически важную инфраструктуру страны от украинских атак. С учетом размеров государства "всегда найдется лазейка", по которой на ее территорию может залететь ударный беспилотник.
В этой связи он предложил российским корпорациям самим закупать системы противовоздушной обороны (ПВО) для борьбы с дронами, поскольку средства Минобороны "сосредоточены на прикрытии важных государственных и военных объектов".
По мнению депутата, такой вклад бизнеса в безопасность позволит защитить нефтебазы, газораспределительные станции, электростанции, мосты, путепроводы и заводы.
Он также отметил, что информация об имеющихся системах ПВО, включая их параметры, уже известна украинским военным, поскольку у них есть средства разведки; кроме того, такие данные им предоставляют страны НАТО.
"То есть они примерно знают, где наши средства ПВО расположены, и запустить беспилотник по маршруту, чтобы он прошел, не только огибая рельеф, но и обходя эти же районы противовоздушной обороны, вполне возможно", - отметил Картаполов.
Российский депутат считает нужным заставить местных бизнесменов закупать средства противодействия дронам на постоянной основе, даже в случае окончания войны в Украине. По его словам, системы ПВО пригодятся и в дальнейшем "для противодействия террористам".
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"Создадим ПВО методом народной стройки!"
Каракумський канал вот так побудували - мотиками за пару років 😂
И если в 87-м Маттиас Руст сумел незамеченным сесть со своим самолетиком на Красной Площади, то сейчас там сумеет сесть эскадрилья Ф-35.
"Руст перетнув радянський кордон біля міста https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%85%D1%82%D0%BB%D0%B0-%D0%AF%D1%80%D0%B2%D0%B5 Кохтла-Ярве і взяв курс на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 Москву .
На аеродромі Тапа (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%96%D1%8F Естонія ), оголосили тривогу і підняли два чергових винищувачі. Винищувачі виявили літак Руста, але не отримали інструкцій для подальших дій і, зробивши кілька прольотів над літаком «Cessna» (літак Руста рухався на малій висоті і з малою швидкістю польоту, що робило неможливим постійний супровід його швидкісними винищувачами), просто повернулися на аеродром. Рухаючись до Москви, Руст орієнтувався за полотном залізниці https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Ленінград - Москва. Під час його польоту в повітря підіймалися наступні ланки з аеродромів Хотілово і Бежецьк, але наказу збити «Сессну» так і не надійшло.
Існує версія, що автоматизована система ППО https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Московського військового округу була відімкнена для профілактичних робіт, тому стеження за літаком-порушником довелося здійснювати в ручному режимі і координувати телефонним зв'язком. Однак, за словами Маршала Радянського Союзу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%BE%D0%B2_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Д. Т. Язова , ППО його вела до Москви тому, що після історії зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B7_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BE%D0%BC_Korean_Air_007 збитим південно-корейським лайнером отримала розпорядження не збивати цивільні літаки".
Тобто все - в боязні взять на себе відповідальність Був вихідний день і "генералітет" пиячив на дачах під травневим сонцем Додзвониться до них не могли а чергові служби на пунктах ППО боялися прийнять рішення самостійно
Я просто згадую звичайних савєцкіх солдат в ублюдошних шинелях і кірзачах + дєдовщіна.
Жарт. Перестріляйтесь там на болотах.
Медицина, освiта - то все давно за грошi iз власної кишенi. Тепер вже ї оборона також. То може краще анархiя , як що вiд держави жодної користi ?
А Захiд може дати стимул : хто перший вийде зi складу РФ - з того знiмемо усi санкцii, хто другий - лише половину.