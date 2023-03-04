Защищая Украину, в бою под Бахмутом погиб старший солдат Виталий Бахир. ФОТО
Защищая Украину, в результате минометно-артиллерийского обстрела вблизи Бахмута Донецкой области погиб житель Черновицкой области старший солдат Виталий Бахир.
Об этом сообщил в фейсбуке Сторожинецкий городской голова Игорь Матейчук, информирует Цензор.НЕТ.
"С глубоким сожалением, сообщаем о невосполнимой потере – смерти от рук агрессора жителя нашей громады. Житель с. Комаровцы, старший солдат БАХИР Виталий Феодосиевич, 04.10.1982 г.р., верный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, 01.03.2023 погиб во время оборонного боя в результате минометно-артиллерийского обстрела вблизи г.Бахмут, Донецкой области", - говорится в сообщении.
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У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять!