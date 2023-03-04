Защищая Украину, в бою под Бахмутом погиб старший солдат Виталий Бахир. ФОТО

Защищая Украину, в результате минометно-артиллерийского обстрела вблизи Бахмута Донецкой области погиб житель Черновицкой области старший солдат Виталий Бахир.

Об этом сообщил в фейсбуке Сторожинецкий городской голова Игорь Матейчук, информирует Цензор.НЕТ.

"С глубоким сожалением, сообщаем о невосполнимой потере – смерти от рук агрессора жителя нашей громады. Житель с. Комаровцы, старший солдат БАХИР Виталий Феодосиевич, 04.10.1982 г.р., верный военной присяге на верность Украинскому народу, мужественно исполнив воинскую обязанность, в бою за Украину, ее свободу и независимость, 01.03.2023 погиб во время оборонного боя в результате минометно-артиллерийского обстрела вблизи г.Бахмут, Донецкой области", - говорится в сообщении.

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