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Новости Война
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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 152 190 человек (+820 за сутки), 302 самолета, 3409 танков, 2414 артсистем, 6683 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 152 190 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 152 190 (+820) человек ликвидировано,

танков - 3409 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,

РСЗО - 487 (+3) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 302 (+1) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,

специальная техника – 230 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 152 190 человек (+820 за сутки), 302 самолета, 3409 танков, 2414 артсистем, 6683 бронированные машины 01

"Данные уточняются", - говорится в сообщении.

армия РФ (19592) Генштаб ВС (6434) уничтожение (7171) техника (1746) потери (4420)


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Топ комментарии
+33
Арта порадувала. Плюшки от партнеров работают.
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04.03.2023 08:13
+24
Отак наші славні козаки привітали Неньку Україну з добрим ранком! Така статистика збадьорює краще, ніж кава! Бережіть себе, хлопці, повертайтеся живими та з перемогою! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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04.03.2023 08:22
+22
М"ясорубка працює.
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04.03.2023 08:18
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Арта порадувала. Плюшки от партнеров работают.
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04.03.2023 08:13 Ответить
М"ясорубка працює.
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04.03.2023 08:18 Ответить
Колоїдний млинок краще - соняшники скоріше отримають поживні речовини у доступній формі. А30М1 найкращий колоїдний млинок у виконанні хаймарсів.)
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04.03.2023 12:23 Ответить
"Бальшоє наступлєніє" поступово,при допомозі ЗСУ,перетворюється у велику утилізацію.Слава ЗСУ.
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04.03.2023 08:19 Ответить
Отак наші славні козаки привітали Неньку Україну з добрим ранком! Така статистика збадьорює краще, ніж кава! Бережіть себе, хлопці, повертайтеся живими та з перемогою! Слава ЗСУ! Слава Україні!
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04.03.2023 08:22 Ответить
Ану - хто в ГосДурі першим заверещить про "Атечественную вайну русскава народа"?
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04.03.2023 08:22 Ответить
Вже волають "атечество в АПАСНАСТИ".
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04.03.2023 08:27 Ответить
"Всьо па плану", "ідут учєнія".

Сарказм.
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04.03.2023 09:07 Ответить
Добре але замало . За сьогоднішній ранковий обстріл мого рідного Нікополя , за розбиті будинки , за ці жахи під обстрілами бажаю щоб вони здохли всі ! Вот коли ЗСУ скаже що більше цієї ***** кацапської нема ото буде щастя !!!
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04.03.2023 08:23 Ответить
Тримайтесь і бережіть себе. Важко таке читати, а як вам таке переживати. Залишайтесь живими.
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04.03.2023 08:39 Ответить
Розпад расєї і гражданська війна на її теріторії може тільки успокоїть мою душу . 8 місяців спим в подвалах і чуєм як снаряди над нами літають , не бачим близьких нам людей і созванюємся чи всі живі . Страшно .....
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04.03.2023 08:48 Ответить
Не маю слів ,які можуть виразити моє співчуття вам і ненависть руському духу. Мої рідні трохи в тилу і то я прокидаюся уночі, щоб прочитати чи не бомбили. А дзвінок уранці,то зовсім вибиває з колії. Страшно за ВАС, боляче, тривожно. Залишайтесь живими, будь ласка.
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04.03.2023 09:23 Ответить
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04.03.2023 08:26 Ответить
Попри кількість орків, їх наступ, Бахмут, Авдіївка, Мар'їнка тримаються. Техніка донорів в дорозі, Слава ЗСУ.

Там учора читала про Сирського. Без паніки, він просто відповідає за цей напрямок. Залужний пока не світиться,бо покроково розробляє наступний етап разом з офіцерами НАТО. Усе буде Україна
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04.03.2023 08:32 Ответить
особливо радує збільшення кількості знищених артсистем і рсзв
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04.03.2023 08:40 Ответить
Та й знищений Су-34 і мертвий пілот(другий в важкому стані) гріє душу
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04.03.2023 09:26 Ответить
...никакой жалости выродкам с болот мацковии....
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04.03.2023 10:10 Ответить
Смерть кацапо-фашисткий оккупантам! Пошел второй год войны, нужно поддерживать темп чтобы в 2024 уничтожить 300к и 600-700 покалечить, итого будет лямчик.
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04.03.2023 13:25 Ответить
уже сейчас 408 свиноцабак в сутки - это среднее число за 373 дня...
300к - это 444 свиноцабаки\средний показатель утилизации...\ в сутки...
это сильно заниженный план утилизации...!
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04.03.2023 14:05 Ответить
 
 