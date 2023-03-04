Общие боевые потери РФ с начала войны – около 152 190 человек (+820 за сутки), 302 самолета, 3409 танков, 2414 артсистем, 6683 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 4 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 152 190 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составляют:

личного состава - около 152 190 (+820) человек ликвидировано,

танков - 3409 (+4) ед,

боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,

артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,

РСЗО - 487 (+3) ед,

средства ПВО - 247 (+0) ед,

самолетов - 302 (+1) ед,

вертолетов - 289 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),

крылатые ракеты – 873 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,

специальная техника – 230 (+0).

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"Данные уточняются", - говорится в сообщении.