Общие боевые потери РФ с начала войны – около 152 190 человек (+820 за сутки), 302 самолета, 3409 танков, 2414 артсистем, 6683 бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 4 марта 2023 года потери российских оккупантов составляют примерно 152 190 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.03.23 ориентировочно составляют:
личного состава - около 152 190 (+820) человек ликвидировано,
танков - 3409 (+4) ед,
боевых бронированных машин - 6683 (+10) ед,
артиллерийских систем - 2414 (+12) ед,
РСЗО - 487 (+3) ед,
средства ПВО - 247 (+0) ед,
самолетов - 302 (+1) ед,
вертолетов - 289 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 2066 (+5),
крылатые ракеты – 873 (+0),
корабли /катера - 18 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 5289 (+8) ед,
специальная техника – 230 (+0).
"Данные уточняются", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сарказм.
Там учора читала про Сирського. Без паніки, він просто відповідає за цей напрямок. Залужний пока не світиться,бо покроково розробляє наступний етап разом з офіцерами НАТО. Усе буде Україна
300к - это 444 свиноцабаки\средний показатель утилизации...\ в сутки...
это сильно заниженный план утилизации...!