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США и Южная Корея объявили о проведении в марте самых больших за пять лет военных учений

корея,навчання

Американские и южнокорейские военные объявили о проведении в марте крупнейших за пять лет совместных учений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Голос Америки.

На совместной пресс-конференции представители южнокорейских и американских военных заявили, что с 13 по 23 марта будет проведено обучение "Щит свободы" - командно-штабная тренировка с использованием компьютерного моделирования для укрепления потенциалов обороны и реагирования. В этот период состоятся отдельные крупномасштабные совместные полевые учения Warrior Shield FTX.

Представитель американской армии сообщил, что учения будут включать отработку совместной высадки десанта, а по масштабу их можно сравнить с крупнейшими весенними полевыми учениями союзников "Молодой орел" (Foal Eagle).

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Тем временем над Корейским полуостровом пролетел стратегический американский бомбардировщик В-1В как демонстрация силы Северной Кореи.

Пхеньян пригрозил принять "беспрецедентно" решительные меры против таких учений.

Последнии учения "Молодой орел" проводилась в 2018 году. После этого США и Южная Корея отменили или сократили масштаб некоторых совместных маневров, чтобы поддержать ныне зашедшую в тупик дипломатическую работу с Пхеньяном, а также в связи с пандемией COVID-19.

Появление бомбардировщика В-1В произошло впервые в рамках совместных военных учений с Южной Кореей, начиная с 19 февраля. Северная Корея очень нервно реагирует на развертывание бомбардировщиков В-1В. После предыдущих полетов В-1В Пхеньян на следующий день провел опробование двух ракет малой дальности.

Министерство обороны Южной Кореи сообщило, что использование В-1В демонстрирует решительность и способность США использовать весь спектр своих военных возможностей, включая ядерные, для защиты союзников.

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Как сообщалось, 23 февраля Северная Корея провела испытания четырех стратегических крылатых ракет в ходе учений, призванных продемонстрировать ее способность осуществить ядерную контратаку.

КНДР (1221) США (27061) военные учения (3462) Южная Корея (340)


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04.03.2023 10:03 Ответить
Будемо чекати на тони гівна в ефірі від мокшан))
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04.03.2023 10:08 Ответить
Урок для Китаю.
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04.03.2023 10:23 Ответить
Добрий натяк Сі і Кіму, щоб сиділи тихесенько по своїх тоталітарних норах. Варто було ще Японію долучити до навчань і поплавати біля Сахаліну - кокошники були б в шоці, адже там в пуйла гола срака, бо захист Далекого Сходу перемелений ЗСУ на сході України.
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04.03.2023 10:32 Ответить
 
 