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Новости Война
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462 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине: под завалами дома в Запорожье нашли тело 7-месячной девочки

запоріжжя

По состоянию на утро 4 марта 2023 более 1391 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 462 ребенка погибли и более 930 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

"Стало известно о гибели 7-месячной девочки в результате ракетных обстрелов врагом г. Запорожья 2 марта", - говорится в сообщении.

Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 445, Харьковской – 272, Киевской – 123, Херсонской – 90, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.

Также читайте: Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон активных боевых действий: Отказ родителей не допускается

армия РФ (19592) дети (6556) Запорожье (2675) Офис Генпрокурора (2490)


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ООН нічого «заявити» не хоче?
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04.03.2023 10:20 Ответить
нє бо воно наразі просто лайНОО...
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04.03.2023 10:24 Ответить
Ні. В них вікенд.
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04.03.2023 10:24 Ответить
Оті імпотенти?
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04.03.2023 10:24 Ответить
Є такий хороший фільм "Готель Руанда" про геноцид однієї з етнічних груп в Африці. Так ось роль ООН там чітко показана - спостерігаємо, нічого не робимо, покидаємо небезпечну територію.
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04.03.2023 13:22 Ответить
Приносити в жертву дітей гоїв,то найвища насолода для жидів.
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04.03.2023 10:26 Ответить
Кацапапов надо убивать всех, независимо от пола и возраста. Жаль,что нечем да и не дадут.
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04.03.2023 10:26 Ответить
Янголята..

горіть, кацапи, у Пеклі! Тварюки, щоб ваші ви@лядки ні життя ні щастя не мали..
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04.03.2023 10:26 Ответить
Царство Небесне...
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04.03.2023 10:52 Ответить
 
 