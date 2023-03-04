462 ребенка погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине: под завалами дома в Запорожье нашли тело 7-месячной девочки
По состоянию на утро 4 марта 2023 более 1391 ребенок пострадал в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По официальной информации ювенальных прокуроров 462 ребенка погибли и более 930 получили ранения разной степени тяжести.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
"Стало известно о гибели 7-месячной девочки в результате ракетных обстрелов врагом г. Запорожья 2 марта", - говорится в сообщении.
Как отмечается, эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 445, Харьковской – 272, Киевской – 123, Херсонской – 90, Запорожской – 84, Николаевской – 83, Черниговской – 68, Луганской – 66, Днепропетровской – 64.
Из-за массированных бомбардировок и обстрелов в течение года вооруженными силами РФ повреждено 3126 учебных заведений. 438 из них разрушены полностью.
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