РФ потеряла более 200 тысяч человек. Убиты и ранены 1800 офицеров, - командующий НАТО в Европе Каволи

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 человек убитыми и ранеными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом Каволи сказал на традиционной трапезе Матиае в Гамбургской ратуше.

По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО необходимо приспособиться к новой реальности.

Он отметил, что масштабы войны против Украины невероятны, а россияне потеряли более 2000 основных боевых танков.

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Каволи также отметил, что более 200 000 человек были убиты или ранены, среди которых более 1800 офицеров.

Также, как заявил генерал, армия России выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - сказал он.