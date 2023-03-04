РФ потеряла более 200 тысяч человек. Убиты и ранены 1800 офицеров, - командующий НАТО в Европе Каволи
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 человек убитыми и ранеными.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом Каволи сказал на традиционной трапезе Матиае в Гамбургской ратуше.
По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО необходимо приспособиться к новой реальности.
Он отметил, что масштабы войны против Украины невероятны, а россияне потеряли более 2000 основных боевых танков.
Каволи также отметил, что более 200 000 человек были убиты или ранены, среди которых более 1800 офицеров.
Также, как заявил генерал, армия России выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.
"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - сказал он.
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Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.
тобто загалом 199077. і це без врахування чмобіків з л/днр.
Після втечі «другої за кількістью армії миру» з-під Харкова, Куп'янська, Ізюму та з Херсонської області місцеві жителі ховали трупи загиблих воїнів «Русского мира» у лісопосадках за селом. Документів і військових жетонів у бурятів, сахатих, тувінців і тунгусів зазвичай не буває. Іноді в кишені громадянина Хабаровська, який почив в українських степах, знаходили записку такого змісту: ««Вы убили …имярек из российского города … Прошу сообщить семье по телефону…». Далі було написано номер мобільного телефону окупанта.
Російські «зондеркоманди» поховання не церемоняться із трупами загиблих однополчан. На Донбасі полеглих воїнів, у яких «закінчився контракт», привозили «Камазами» на міське сміттєзвалище та вивалювали під ніж бульдозера. Але це скоріше виняток, ніж правило.
Якщо дозволяє ситуація, то мертвих омських та псовских спецназівців та найманців - зеків ПВК «Вагнера» за православним звичаєм надають землі або спалюють у мобільних крематоріях.
Рити глибокі могили бракує часу і небезпечно для життя, тому команда могилізації ховає побратимів у лісопосадках на малій глибині та маскує поховання хмизом. На цих могилах не ставлять хрестів і вдови на них не плачуть. Ніхто не приносить букети квітів і вічний вогонь не палає.
Кинуті біженцями здичавіли собаки збиваються в зграї і в пошуках їжі знаходять по трупному запаху, розривають поховані неналежним чином останки воїнів міністра нападу РФ Сергія Шойгу і обгладжують їхні тіла.
Те, що не доїли чотириноги, дістається воронам, які терпляче чекають неподалік на сухої гілки закінчення собачої «трапези». І це велика проблема. Собаки Донецької незалежної радянської соціалістичної республіки вже дивляться на місцевих жителів, як на їжу.
Так, наприклад, труп російського найманця, пана Данилюка Віктора Васильовича, який приїхав в Україну з Магаданської області насаджувати «Русский мир», багато днів розкладався в полі під Дебальцевим.
Українські військові по рації просили забрати останки покійника, але росіяни відмовилися забирати тіло товариша по службі і відповіли нецензурною лайкою.
Схоже, що «старші брати» давно вже втратили людську подобу і уявлення про християнські та загальнолюдські цінності.
ви теж повинні мати танк "
И Javelin
При 150к дохлых бравых кацапских дятлов никак общие потери в 200тыс не складываются.
Это как минимум 300к, на деле вполне может и 400к. Так что цифры с потолка озвучивают, видимо то, до чего могут дотянуться подтвердить своей разведкой. Однако лучше чем ВСУ дела на фронте никто не может знать, ни Моссад ни ЦРУ ни ми6
а в "блиндажике" ещё 3 - 200х - будем докладывать...?\нет - они не свежие...!\
тому що більшість підарастів та підарасток - це сатаністи.
https://www.youtube.com/watch?v=NiDkNXFWHHg