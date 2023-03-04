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Новости
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РФ потеряла более 200 тысяч человек. Убиты и ранены 1800 офицеров, - командующий НАТО в Европе Каволи

каволі

Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что Россия потеряла в Украине более 200 000 человек убитыми и ранеными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Spiegel, об этом Каволи сказал на традиционной трапезе Матиае в Гамбургской ратуше.

По его словам, после полномасштабного вторжения России в Украину НАТО необходимо приспособиться к новой реальности.

Он отметил, что масштабы войны против Украины невероятны, а россияне потеряли более 2000 основных боевых танков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": F-16 и ракеты большой дальности могут помочь Украине победить РФ, - руководитель сил НАТО в Европе Каволи

Каволи также отметил, что более 200 000 человек были убиты или ранены, среди которых более 1800 офицеров.

Также, как заявил генерал, армия России выпускает более 23 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

"Если кто-то приходит с танком, вы тоже должны иметь танк. Однако один из уроков холодной войны состоит в том, что точность оружия – это то, что имеет значение. Кроме того, важна производственная мощность оборонной промышленности. Войну выигрывает тот, кто может производить быстрее всего", - сказал он.

армия РФ (19592) потери (4420) Каволи Кристофер (57)


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Топ комментарии
+28
В кожну російську родину по цинковій труні чи обрубку з України
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04.03.2023 11:31
+12
"Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше" --- ну це давня істина, в другій світовій також поки американці до 1943 року не перевели всю свою економіку на воєнні рельси і не почали в повному обсязі надавати союзникам зброю то німці йшли вперед
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04.03.2023 11:35
+7
Причем тут твой анашенков к реальным оценкам?
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04.03.2023 11:46
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НУ хоча б так
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04.03.2023 11:29 Ответить
В кожну російську родину по цинковій труні чи обрубку з України
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04.03.2023 11:31 Ответить
Шановний пан . Ваши дописи приємно читати!
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04.03.2023 18:42 Ответить
Щиро дякую!
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04.03.2023 18:44 Ответить
"Війну виграє той, хто може виробляти найшвидше" --- ну це давня істина, в другій світовій також поки американці до 1943 року не перевели всю свою економіку на воєнні рельси і не почали в повному обсязі надавати союзникам зброю то німці йшли вперед
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04.03.2023 11:35 Ответить
Це як Битва за Атлантику. Янкі топили більше підводних човнів ніж випускали нацисти і робили більше кораблів, і суден ніж встигали потопити субмарини гітлерівців. Війну виграє той у кого більше ресурсів.
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04.03.2023 14:37 Ответить
Ні, той, хто ефективніше свої ресурси використовує
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04.03.2023 18:51 Ответить
а як у НАТО поранених рахують? мабуть ж не так, як прийнято по коефіцієнту 1 до 3 чи 1 до 2 до вбитих?
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04.03.2023 11:37 Ответить
Ну судя по цифрам как и конашенков
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04.03.2023 11:42 Ответить
Причем тут твой анашенков к реальным оценкам?
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04.03.2023 11:46 Ответить
а при тому,що нашим екпердам аби тільки перднути
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04.03.2023 11:57 Ответить
Если бы он сказал "миллион" это другое дело?
Реальные цифры полезнее

Можно оценить эффективность или дальнейшие действия и тому подобное
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04.03.2023 12:02 Ответить
он такой же мой как и твой если в тему не вник или тупо не понял сказаного то лучше промолчать чем выставить себя слегка притормаживающим специально,персонально для тебя-у конашенкова потерь нет Или трудности с пониманием иронии?
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04.03.2023 13:18 Ответить
Скоріш за все під кожну країну і навіть під конкретні події із конкретними обставинами свій коефіцієнт. Залежить від якісті та доступності тактичної медицини на полі конкретного бою (може змінюватись від бою до бою). Скоріш за все десь 1:3 в середньому.
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04.03.2023 11:45 Ответить
ну какое 1:3 ? У кацапов санитарные потери в районе 100%!
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04.03.2023 12:24 Ответить
я десь читав, що в НАТО прийнято скирдувати в одну кучу вбитих і тих поранених, які після поранення дійшли по дорозі до шпиталю, чи вже у шпиталі, чи стали каліками, тобто тих, які не зможуть вже стати знову в стрій. хоча і ця цифра в 200 к голів є мабуть занижена.
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04.03.2023 12:39 Ответить
))) читайте. уважніше
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05.03.2023 22:15 Ответить
Такі гори трупів дійсно складно порахувати, з супутника не видно, які вони заввишки, а більшість так взагалі могли не врахувати, бо їх розкидало по частинах і її собаки обгледіли
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04.03.2023 12:41 Ответить
тому я схильний більше вірити їхнім закритим зведенням генштабу, якими вони оперують і які вони передають путлеру на стіл. а там ще на 18.02. було таке: Суббота 18.02.2023г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 143178 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 17 февраля это 49267 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 24 февраля 2023 года. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 6632 убитыми и пропавшими безвести.

тобто загалом 199077. і це без врахування чмобіків з л/днр.
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04.03.2023 13:01 Ответить
да там в паРаше никто не знает точных цифр...\много разных факторов...\
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04.03.2023 13:20 Ответить


Після втечі «другої за кількістью армії миру» з-під Харкова, Куп'янська, Ізюму та з Херсонської області місцеві жителі ховали трупи загиблих воїнів «Русского мира» у лісопосадках за селом. Документів і військових жетонів у бурятів, сахатих, тувінців і тунгусів зазвичай не буває. Іноді в кишені громадянина Хабаровська, який почив в українських степах, знаходили записку такого змісту: ««Вы убили …имярек из российского города … Прошу сообщить семье по телефону…». Далі було написано номер мобільного телефону окупанта.

Російські «зондеркоманди» поховання не церемоняться із трупами загиблих однополчан. На Донбасі полеглих воїнів, у яких «закінчився контракт», привозили «Камазами» на міське сміттєзвалище та вивалювали під ніж бульдозера. Але це скоріше виняток, ніж правило.

Якщо дозволяє ситуація, то мертвих омських та псовских спецназівців та найманців - зеків ПВК «Вагнера» за православним звичаєм надають землі або спалюють у мобільних крематоріях.

Рити глибокі могили бракує часу і небезпечно для життя, тому команда могилізації ховає побратимів у лісопосадках на малій глибині та маскує поховання хмизом. На цих могилах не ставлять хрестів і вдови на них не плачуть. Ніхто не приносить букети квітів і вічний вогонь не палає.

Кинуті біженцями здичавіли собаки збиваються в зграї і в пошуках їжі знаходять по трупному запаху, розривають поховані неналежним чином останки воїнів міністра нападу РФ Сергія Шойгу і обгладжують їхні тіла.

Те, що не доїли чотириноги, дістається воронам, які терпляче чекають неподалік на сухої гілки закінчення собачої «трапези». І це велика проблема. Собаки Донецької незалежної радянської соціалістичної республіки вже дивляться на місцевих жителів, як на їжу.

Так, наприклад, труп російського найманця, пана Данилюка Віктора Васильовича, який приїхав в Україну з Магаданської області насаджувати «Русский мир», багато днів розкладався в полі під Дебальцевим.

Українські військові по рації просили забрати останки покійника, але росіяни відмовилися забирати тіло товариша по службі і відповіли нецензурною лайкою.

Схоже, що «старші брати» давно вже втратили людську подобу і уявлення про християнські та загальнолюдські цінності.
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04.03.2023 18:46 Ответить
З дитинства бачив я, як вітер ганяв кості загиблих у війні червоноармійців. У той час, як витрачали мільйони рублів на баб з мечамми та всю країну обставили істуканами героїв , яких навіть невдосужилися поховати по-людськи, а якщо ховали то скопом і цинічно називали це братьскими могилами, бо вони були скотськими, де ховали людей як худобу у скотомогильнику. Бачив жахливі розвалюхи, де у злиднях кинуті державою та радянскьим суспільством без догляду доживали свої дні ветерани, пам'ятаю їх сльози на очах, коли вони просили в Бога смерті, щоб не мучитися. Бачив, як русский мир відноситься до своїх солдат і нічого іншого я не очікував від нащадків совків.
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04.03.2023 19:08 Ответить
Саме так - "обкладали шинами і спалювали на місцевих сміттезвалищах"! Хлопці з Херсонщини розказували, що вони дуріли від цього солодкувато-приторного смогу, який надвечір накривав село.
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05.03.2023 00:01 Ответить
То вже їхня справа, як вони рахують. Головне, що їх розвідка ще ніколи не підводила з першого дня війни, коли західна розвідка завчасно нас попереджала про вторгнення і всі інші дані їх розвідки з часом виявилися достовірними
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04.03.2023 13:40 Ответить
Більше зброі -- шоб вбивати іх густіше -- тоді вони будуть не встигати відновлюватись .
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04.03.2023 11:38 Ответить
130 000 000 набоїв буде ІПСО для вати
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04.03.2023 11:47 Ответить
Знову ця еквілібристика про втрати.
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04.03.2023 11:50 Ответить
Лише скромний підрахунок жмурів на фотках пригожина.
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04.03.2023 12:48 Ответить
дивись зведення ГШ ЗСУ
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04.03.2023 19:45 Ответить
зможеш підтвердити цитатою ??
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05.03.2023 10:33 Ответить
удалил...\без обид...?\
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06.03.2023 07:53 Ответить
" Якщо хтось приходить з танком,
ви теж повинні мати танк "
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04.03.2023 12:05 Ответить
Якщо хтось приходить з танком, ви теж повинні мати танк Джерело:
И Javelin
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04.03.2023 12:10 Ответить
и Стугну с NLAW
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04.03.2023 12:28 Ответить
"NLAWится не NLAWится, спи моя красавица" ©
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04.03.2023 12:32 Ответить
І в ажіданьі етай встрєчі душа пилаєт і гаріт, гаріт, гаріт !
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04.03.2023 14:43 Ответить
А психиатр что говорит?
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04.03.2023 12:33 Ответить
Роскажи це сотням тисяч російських матерів, а краще братам загиблих твої чмобіків, троляко. Сходи на похорони і скажи їм це очі

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04.03.2023 13:11 Ответить
Почему вы все быдлo методичное тут, такие одинаковые? Моими тут уже называли и арестовича, и золкина, и чмобиков. Может ты себе их в любимчики запишешь? Если ты не понимаешь сарказм, то пойди вздрочни, может напряжение снимешь, не будешь кидаться на людей. Я думаю что потерь 152к дохлых, и ещё больше раненых, а НАТО сильно преуменьшает, как руснявый петух канашенков. Потерь нет!)))
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04.03.2023 13:17 Ответить
amat victoria curam перемога любить навчання T_Rex
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04.03.2023 12:44 Ответить
Цифры с потолка. Есть данные нашего генштаба где тщательно и очень критично собирают статистику. Расхождение с реальностью ну максимум 10-20 процентов может быть за счёт каких нибудь не учтенных факторов, но в обе стороны, то есть данные_генштаба +/-20%.
При 150к дохлых бравых кацапских дятлов никак общие потери в 200тыс не складываются.
Это как минимум 300к, на деле вполне может и 400к. Так что цифры с потолка озвучивают, видимо то, до чего могут дотянуться подтвердить своей разведкой. Однако лучше чем ВСУ дела на фронте никто не может знать, ни Моссад ни ЦРУ ни ми6
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04.03.2023 13:03 Ответить
вот тебе один пример, подразделение докладывает - 2 - 200х по результатам аэроразведки, на следующий день заходят на позиции этих свиноцабак...
а в "блиндажике" ещё 3 - 200х - будем докладывать...?\нет - они не свежие...!\
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04.03.2023 13:26 Ответить
Які жалюгідні ці троляки з їхніми "патєрь нет", коли їм наваляли і у них по всій росії кладовища переповнені свіжими могилами їх молодиків з України. На росії вже знають про втрати по похоронкам, яка в кожній родині надійшла їх дальнім чи близькми родичам і часто не одній в їх роду, бо цих похоронок чи зниклих безвісти ні багато ні мало, а вже сотні тисяч і тепер троляки віришили вішати лапшу українцям за парєбріком, що в них "нет патєрь"
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04.03.2023 13:24 Ответить
для рашки і 200к і 500к--все одно патєрь нєт
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04.03.2023 14:33 Ответить
Мені також сумнівно, на 150 тисяч страчених 50 тис. поранених, можуть тільки снайпери! 300 - 450 тис. поранених, з них 50 тис. самоварів, повірю!
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04.03.2023 13:50 Ответить
А вони ж залишають поранених дохнути серед поля. І не тільки поранених - минулого року знайшли цілий загін без жодного ушкодження - вони просто змерзли, кинуті командуванням на призволяще. З самого початку війни в них хронічна нестача медикаментів, пусті чи посрочені аптечки, немає жгутів чи турнікетів, а чого варті лише їх госпіталі, залишені тікаючими рашистами на Харківщині. У такому лайні, та антисанітарії просто неможливо одужати навіть лекпораненому. Це в нас найменша смертність за всю істрію війн, бо наших поранених бійців найкращі карети швидкої зі всого світу з мигалками на великій швидкості доставляють до клінік у великих містах, їх чекають наші талановиті лікарі, які творить дива, повертаючи з того світу, а важкопоранених піднімають у кращих європейскьих клініках
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04.03.2023 14:44 Ответить
а чому?
тому що більшість підарастів та підарасток - це сатаністи.
https://www.youtube.com/watch?v=NiDkNXFWHHg
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04.03.2023 18:12 Ответить
НУ ТАК КОГДА ВЫ БУДЕТЕ ГОТОВЫ ПОЛНОСТЬЮ ВСТУПИТЬ !?)
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04.03.2023 19:29 Ответить
может быть. правда оценочно, по потерям офицеров, общие потери выходят где-то в районе 216 тысяч.
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04.03.2023 20:57 Ответить
 
 