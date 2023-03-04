РФ не будет наступать из Беларуси - перебрасывает силы в зоны боев, - "Беларускі Гаюн"

В Беларуси происходит новая волна ротации подразделений армии РФ – их эшелонами отправляют в зону боевых действий, а на их место для обучения прибывают новые военнослужащие.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

В Беларуси заметили, в частности, такую активность на железной дороге:

на станции Полонка сообщалось о разгрузке эшелона с техникой ВС РФ.

на станции Лесной готовился к отправке эшелон с личным составом ВС РФ.

в направлении Осиповчей прошел эшелон с техникой и личным составом ВС РФ.

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"Активность перемещений ВС РФ по железной дороге указывает на проведение новой волны ротации подразделений, завершивших курс подготовки и боевого согласования на полигонах ВС РБ. Подразделения ВС РФ эшелонами направляются в зону боевых действий, а вместо них прибывают на обучение новые военные", - говорится в сообщении.

По данным Гаюна, ротация части российского контингента региональной группировки войск свидетельствует, что Россия не накапливает свои силы в Беларуси.

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"Соответственно, в краткосрочной перспективе РФ не планирует проведение наступательной операции с территории Беларуси. Функция же РБ в этом случае - быть тренировочной базой для российских военных", - подытожили наблюдатели.