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Новости Война
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РФ не будет наступать из Беларуси - перебрасывает силы в зоны боев, - "Беларускі Гаюн"

білорусь

В Беларуси происходит новая волна ротации подразделений армии РФ – их эшелонами отправляют в зону боевых действий, а на их место для обучения прибывают новые военнослужащие.

Об этом сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн", информирует Цензор.НЕТ.

В Беларуси заметили, в частности, такую активность на железной дороге:

  • на станции Полонка сообщалось о разгрузке эшелона с техникой ВС РФ.
  • на станции Лесной готовился к отправке эшелон с личным составом ВС РФ.
  • в направлении Осиповчей прошел эшелон с техникой и личным составом ВС РФ.

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"Активность перемещений ВС РФ по железной дороге указывает на проведение новой волны ротации подразделений, завершивших курс подготовки и боевого согласования на полигонах ВС РБ. Подразделения ВС РФ эшелонами направляются в зону боевых действий, а вместо них прибывают на обучение новые военные", - говорится в сообщении.

По данным Гаюна, ротация части российского контингента региональной группировки войск свидетельствует, что Россия не накапливает свои силы в Беларуси.

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"Соответственно, в краткосрочной перспективе РФ не планирует проведение наступательной операции с территории Беларуси. Функция же РБ в этом случае - быть тренировочной базой для российских военных", - подытожили наблюдатели.

армия РФ (19592) Беларусь (7917)


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Думаю,що якби такий одни хоч ешелон перекинувся з потенційними смертниками,то "партизани" б відео не знімали)
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04.03.2023 11:47 Ответить
Ну якби ми не кіпішували та як наслідок не почали готувались то вони б точно звідти напали.

А так у них тепер просто шансів там немає. Розуміють що до РАЕС стрімкою атакою не дійдуть.

І розуміють що якщо обсеруться ще й там то можуть втратити Мінськ та отримати "их там нет" з Польщі, які визволять народ Білорусі. Тому давлять по всій лінії фронту з прицілом на те що в України люди закінчаться швидше чим в рф.
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04.03.2023 12:09 Ответить
А КУДИ їм "наступать"? У воду? Заплави річок води повні, всі болота водою насичені і луги з полями розкисли А дороги прикриті ДОТами
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04.03.2023 13:37 Ответить
 
 