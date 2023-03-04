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Новости Война
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Война в Украине показала важность гражданского руководства для мобилизации, - главком НАТО Каволи

крістофер,каволі

Гражданское руководство может мобилизовать нацию и вдохновить союзников. Война в Украине показала, как это важно.

Об этом главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сказал на традиционной трапезе Матиае в Гамбургской ратуше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, когда дела для НАТО становятся трудными, жесткая сила должна являться аргументом.

Он отметил, что уроки холодной войны показали значение точного оружия.

"Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. Войну выиграет тот, кто может производить быстрее всего", - сказал Каволи.

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Генерал подчеркнул, что с войны в Украине стало ясно, что гражданское руководство абсолютно необходимо, поскольку оно может мобилизовать нацию и вдохновить союзников.

НАТО (10051) Каволи Кристофер (57)


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Будуть розповідати казочки,але далекобійних ракет не дадуть.
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04.03.2023 11:55 Ответить
Ukrainian



Колишня ескортниця отримала відзнаку від ГУР за ,,Сприяння Воєнній розвідці України,,.
3 березня українські блогери зустрілися із представниками ОП, в тому числі з радником Михайлом Подоляком..
Ввечері Ксенія Манекен опублікувала фото з відзнакою. Нагадаю, що орденоносцями також є Пікалов і Кошовий, а за оборону Жулян генерал Кривонос отримав кримінальну справу. Чорновол і Пашинський за спасіння ракетного оснащення також мають кримінальні справи. Це просто ганьба,
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04.03.2023 11:55 Ответить




Ukrainian

А родичі загиблого в Маріуполі захисника вже рік чекають на нагороду..

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04.03.2023 11:57 Ответить
пан Галушка



за що ця тварина нагороджена?



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04.03.2023 12:29 Ответить
Поки усі вчаться з негативними прикладами українського керівництва. Але це теж дуже корисно !
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04.03.2023 11:55 Ответить
Біда в тому, що кіношники лізуть в справи армії.

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04.03.2023 12:10 Ответить
Так наше цивільне керівництво казало про "шашлички" на травневі свята та не підіймайте паніки, а до цього таке ж керівництво вигнало у Києві 1986 року десятки тисяч людей на 1 травневу ходу під радіоактивними опадами з Чорнобилю.
Зараз Зепліснява ще не закінчивши війну вже от прямо завтра, у понеділок входить до Євросоюзу.
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04.03.2023 12:13 Ответить
головком НАТО Каволі теж мабуть отримав"зелену контузію" фразою "зе лідора" а какая разница?
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04.03.2023 12:22 Ответить
як би ти, Каволі, знав яке ******** та хабарі в цих цивільних нелюдів та в ТЦК
то сидів би та не пиззздзів про що не знаєш
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04.03.2023 12:40 Ответить
 
 