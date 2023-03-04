Война в Украине показала важность гражданского руководства для мобилизации, - главком НАТО Каволи
Гражданское руководство может мобилизовать нацию и вдохновить союзников. Война в Украине показала, как это важно.
Об этом главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сказал на традиционной трапезе Матиае в Гамбургской ратуше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
По его словам, когда дела для НАТО становятся трудными, жесткая сила должна являться аргументом.
Он отметил, что уроки холодной войны показали значение точного оружия.
"Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. Войну выиграет тот, кто может производить быстрее всего", - сказал Каволи.
Генерал подчеркнул, что с войны в Украине стало ясно, что гражданское руководство абсолютно необходимо, поскольку оно может мобилизовать нацию и вдохновить союзников.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Колишня ескортниця отримала відзнаку від ГУР за ,,Сприяння Воєнній розвідці України,,.
3 березня українські блогери зустрілися із представниками ОП, в тому числі з радником Михайлом Подоляком..
Ввечері Ксенія Манекен опублікувала фото з відзнакою. Нагадаю, що орденоносцями також є Пікалов і Кошовий, а за оборону Жулян генерал Кривонос отримав кримінальну справу. Чорновол і Пашинський за спасіння ракетного оснащення також мають кримінальні справи. Це просто ганьба,
Ukrainian
А родичі загиблого в Маріуполі захисника вже рік чекають на нагороду..
за що ця тварина нагороджена?
Зараз Зепліснява ще не закінчивши війну вже от прямо завтра, у понеділок входить до Євросоюзу.
то сидів би та не пиззздзів про що не знаєш