Война в Украине показала важность гражданского руководства для мобилизации, - главком НАТО Каволи

Гражданское руководство может мобилизовать нацию и вдохновить союзников. Война в Украине показала, как это важно.

Об этом главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сказал на традиционной трапезе Матиае в Гамбургской ратуше, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

По его словам, когда дела для НАТО становятся трудными, жесткая сила должна являться аргументом.

Он отметил, что уроки холодной войны показали значение точного оружия.

"Кроме того, важны производственные мощности оборонной промышленности. Войну выиграет тот, кто может производить быстрее всего", - сказал Каволи.

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Генерал подчеркнул, что с войны в Украине стало ясно, что гражданское руководство абсолютно необходимо, поскольку оно может мобилизовать нацию и вдохновить союзников.