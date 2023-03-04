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Новости Война
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Россияне сбросили с дрона гранату на полицейских под Херсоном. Ранены 4 человека

полиция,шеврон,нацполиция

Российские военные сбросили с дрона гранату на полицейский автомобиль, в котором правоохранители ехали по вызову.

Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители на служебном автомобиле ехали по вызову, когда российские военные запустили дрон и сбросили на людей гранату. Пострадали четверо полицейских. Их госпитализировали, у всех осколочные ранения и контузия.

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В полиции добавили, что российские войска не прекращают наносить удары с РСЗО, артиллерии, танков, минометов и БПЛА по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения Бериславского и Херсонского районов. Враг попал по жилым кварталам и линиям электропередач, погиб и ранен среди мирного населения. Во время вражеских обстрелов с. Томарино погиб 33-летний тракторист.

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В областном центре под атаку врага попало коммунальное предприятие, там ранена работница, многоквартирные и частные дома в центре, микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный. В с.Чернобаевка повреждена линия электропередач. За минувшие сутки полиция открыла 25 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области.

граната (1007) Нацполиция (16550) ранение (3394) дроны (4060) Херсонская область (4862)


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Виродки свинопсячи.
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04.03.2023 12:15 Ответить
як що при виконанні серйозної задачі, то честь і хвала
як що щолкали клювами на трасі, то самі винуваті
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04.03.2023 12:36 Ответить
На виклик їхали, написано ж.
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04.03.2023 12:53 Ответить
Очень много роликов украинских, где подробно показывается не только тактика, но и механизмы сброса, типы дронов и боеприпасов. Мы учим кацапов, и они учатся у нас.
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04.03.2023 13:27 Ответить
А говорят это зона не боевых действий
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05.03.2023 03:00 Ответить
 
 