Россияне сбросили с дрона гранату на полицейских под Херсоном. Ранены 4 человека

Российские военные сбросили с дрона гранату на полицейский автомобиль, в котором правоохранители ехали по вызову.

Об этом сообщила полиция Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

"Под вражеский обстрел попала следственно-оперативная группа полиции в пгт Антоновка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители на служебном автомобиле ехали по вызову, когда российские военные запустили дрон и сбросили на людей гранату. Пострадали четверо полицейских. Их госпитализировали, у всех осколочные ранения и контузия.

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В полиции добавили, что российские войска не прекращают наносить удары с РСЗО, артиллерии, танков, минометов и БПЛА по гражданской инфраструктуре и домам мирного населения Бериславского и Херсонского районов. Враг попал по жилым кварталам и линиям электропередач, погиб и ранен среди мирного населения. Во время вражеских обстрелов с. Томарино погиб 33-летний тракторист.

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В областном центре под атаку врага попало коммунальное предприятие, там ранена работница, многоквартирные и частные дома в центре, микрорайонах Корабел, ХБК, Таврический и Северный. В с.Чернобаевка повреждена линия электропередач. За минувшие сутки полиция открыла 25 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области.