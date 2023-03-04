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Новости
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В Черном море находятся три российских ракетоносителя — один надводный и два подводных

рф,корабель,калібр

В Черном море сейчас находятся три российских ракетоносителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

"Корабли оккупантов находятся в безопасном, как они считают, районе, как можно дальше от украинских ракет, в 100 морских милях — это около 200 киллометров. (Захватчики - ред.) продолжают держать корабельную группировку достаточно большую, которая сейчас насчитывает 16 единиц, среди которых три ракетоносителя: один надводный и два подводных. Туда-сюда бродит тот надводный, поэтому есть мнение, что он заходил для переснаряжения", — сказала Гуменюк.

Также читайте: В Черное море Россия вывела три ракетоносителя с "Калибрами".

корабль (2045) Черное море (1487) Гуменюк Наталья (577)


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А немає чим їх підбити ?
Набридли вже. Стріляють безкарно.
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04.03.2023 12:11 Ответить
і всі вони ідуть нах...
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04.03.2023 12:13 Ответить
Коли з'являться генетично мотивовані бойові бички?
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04.03.2023 12:50 Ответить
Уже пора їх доставать.
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04.03.2023 13:19 Ответить
Рано или поздно подводники отбудут в москву, но есть нюанс...
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04.03.2023 13:21 Ответить
200км -це рахувати від найпівденнішої точки окупованого Криму чи найпівденнішої точки материкової України?
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04.03.2023 14:11 Ответить
Щось надводний корабель так димить, мабуть скоро стане підводним.
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04.03.2023 14:16 Ответить
 
 