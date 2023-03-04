В Черном море находятся три российских ракетоносителя — один надводный и два подводных

В Черном море сейчас находятся три российских ракетоносителя.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

"Корабли оккупантов находятся в безопасном, как они считают, районе, как можно дальше от украинских ракет, в 100 морских милях — это около 200 киллометров. (Захватчики - ред.) продолжают держать корабельную группировку достаточно большую, которая сейчас насчитывает 16 единиц, среди которых три ракетоносителя: один надводный и два подводных. Туда-сюда бродит тот надводный, поэтому есть мнение, что он заходил для переснаряжения", — сказала Гуменюк.

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