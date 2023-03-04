Луценко получил персональный приказ выбыть из Бахмута в ТРО. Его подразделение тоже перевели на другое направление.

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, ныне защищающий Украину, вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ из Бахмута и продолжить службу в ТРО.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в ОП. Не хочу во время войны говорить все, что думаю о политическом руководстве", - пишет Луценко.

Он также подробно останавливается на двух вещах:

- Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще и меньше глаз.

- Эта мелкая политическая месть не сделает Украину сильнее.

"Тех, кто голосовал не за Зеленского – 25%. А в Армии даже больше. Так что давно пора бы работать на единство, не деля хотя бы бойцов на своих и чужих. Тем более что места в окопах не спешат занять друзья президента. Но приказ есть приказ. Верю, что ВСУ победит. Делал и буду делать все, чтобы это случилось. К сожалению, не благодаря, а, вопреки политике Зеленского", - резюмирует он.

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