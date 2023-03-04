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Новости Война
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Луценко получил персональный приказ выбыть из Бахмута в ТРО. Его подразделение тоже перевели на другое направление.

луценко

Экс-генпрокурор Юрий Луценко, ныне защищающий Украину, вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ из Бахмута и продолжить службу в ТРО.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в ОП. Не хочу во время войны говорить все, что думаю о политическом руководстве", - пишет Луценко.

Он также подробно останавливается на двух вещах:

- Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще и меньше глаз.

- Эта мелкая политическая месть не сделает Украину сильнее.

"Тех, кто голосовал не за Зеленского – 25%. А в Армии даже больше. Так что давно пора бы работать на единство, не деля хотя бы бойцов на своих и чужих. Тем более что места в окопах не спешат занять друзья президента. Но приказ есть приказ. Верю, что ВСУ победит. Делал и буду делать все, чтобы это случилось. К сожалению, не благодаря, а, вопреки политике Зеленского", - резюмирует он.

Также читайте: Залужный назначил Луценко командиром взвода ударных дронов

Луценко получил персональный приказ выбыть из Бахмута в ТРО. Его подразделение тоже перевели на другое направление. 01

Луценко Юрий (7719) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+79
Такого ***@ ства , на фронті ,
я не очікував від зеленої банди 😡
Навіть тут політика ....
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04.03.2023 12:17
+70
Луцнко, як і Порошенко - особисті вороги Зеломойських.
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04.03.2023 12:25
+56
Честь!
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04.03.2023 12:15
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Страница 2 из 2
Ну навіщо Ви так? Лише рік великої війни минув, а вони вже програму "бариг" "Вільха" відновили. Оту, що кілька років пилом припадала у "честньіх ребят из народа"...
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04.03.2023 12:55 Ответить
Замінете Луценка у Бахмуті?
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04.03.2023 12:41 Ответить
поїдеш на його місце то не рухне
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04.03.2023 12:37 Ответить
Можна по різному ставитися до Югіка але він не сцикун і УБД отримає заслужено.
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04.03.2023 12:44 Ответить
Корупцію переміг Зеленський, і олігархів, і до війни приготувався розмінувавши все що міг, але він не брехун.
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04.03.2023 12:57 Ответить
Он вам ничего не должен©
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04.03.2023 12:59 Ответить
Не треба із звичайної ротації, робити зраду
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04.03.2023 12:53 Ответить
Не треба зі звичайної зради робити ротацію.
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04.03.2023 12:59 Ответить
Просто покидьки.
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04.03.2023 12:55 Ответить
А патамушо він лічьно абіділ Бубочьку!
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04.03.2023 12:56 Ответить
Ах , на такій простій статті стільки ботів запалили
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04.03.2023 13:00 Ответить
Тут багато розмов про Луценка. А чому вивели підрозділ Мадяра? Здається щось там в опі діється!
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04.03.2023 13:02 Ответить
бпла першими відводять
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04.03.2023 15:27 Ответить
ну що цуки, хто ржав із Луцика, який він смішний і т.п. Ви де, на фронті?
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04.03.2023 13:06 Ответить
Вчора Мадяр, сьогодні Луценко.... Що діється?
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04.03.2023 13:07 Ответить
ну все ж логічно. І правильно
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04.03.2023 13:46 Ответить
Схоже на те, що Бахмут виконав свою місію. Дивіться мапу.

https://deepstatemap.live/#12/48.5938/37.9681
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04.03.2023 15:35 Ответить
Ну і сцикля цей клоун! Під час війни має вдосталь часу, щоб зводити рахунки з опонентами. Видно кріт Єрмак добряче розгрузив його від виконання державний обов'язків...
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04.03.2023 13:12 Ответить
Ну, це він дарма. Спеціалізований підрозділ, яким командує Луценко, може бути більш потрібним на іншому напрямку. Ми, а може і сам Луценко, ще не знає на якому.
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04.03.2023 13:15 Ответить
Навіть не можете новину збагнути! Луценко виведено з його підрозділу ЗСУ взагалі в ТРО!!!
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05.03.2023 00:24 Ответить
Прошел слух, что идет ротация и в Бахмут заходят подразделения спецназа. Вроде готовится зачистка территории бахмута от кацапской мрази.
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04.03.2023 13:19 Ответить
Хіба щоб їх там угробити, місто обстрілюється з 3 сторін, подивіться на любе відео з інтернету яка там інтенсивність вогню ворожих мінометів і арти та і яка в цьому доцільність якщо не вирівняти фланги

І це все в умовах переваги ворога там в живій силі, арті і техніці... а у нас недостача ***********..

В Генштабі на щастя у нас сидять не відбиті на голову орки...
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04.03.2023 13:41 Ответить
Ты когда читаешь, вникаешь в суть. Это спецназ для ЗАЧИСТКИ живой силы, какие обстрелы артой, по своим? Руководить этой операцией назначен бригадный генерал Виктор Харенко.
Шота эта инфа пролетела мимо твоего дивана.
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04.03.2023 13:53 Ответить
І це все в умовах переваги ворога там в живій силі, арті і техніці... а у нас недостача ***********..
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Да, плохи дела на твоем участке, но ничего скоро тебе подмогнУт.
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04.03.2023 13:57 Ответить
Тобі б хтось поміг з лікарів...

При переміщеннях між укриттями там артою криють з трьох сторін наші підрозділи інтенсивність обстрілів дуже велика... Прилітає і в приміщення... У ворога працює аеророзвідка постійно над нашими позиціями...

Який нах... спецназ там щось змінить як там давно воюють обстріляні і добре підготовлені специ з різних підрозділів нацгвардія погранці іноземний легіон азов ... що ти хочеш ще туди завести...
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04.03.2023 14:35 Ответить
Дурачок, не бейся в конвульсиях. На тебе навскидку - https://www.youtube.com/watch?v=kXEwiw62ZTU
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04.03.2023 14:58 Ответить
Вряд-ли ты понимаешь суть своего вброса. Это в вашей балалайне спецназ = штурмовое мясо. Во всех нормальных странах спецназ = разведка. А зачистка проводится пехотой.
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04.03.2023 14:37 Ответить
Еще один воин-заочник.
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04.03.2023 14:59 Ответить
Спецназ это, на сегодняшний день, собирательное название. Это может быть ССО, "Альфа", "Корд" и др. И всех свое предназначение. Бросать их в такие мясорубки это как микроскопом гвозди забивать. ССО должен противника в тылу кошмарить.
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04.03.2023 16:02 Ответить
ССО ЗСУ,

Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут .
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04.03.2023 16:17 Ответить
Побачимо.
А що ж тоді спецназ чекав? Допоки наші там тисячами поляжуть?
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04.03.2023 14:46 Ответить
Видимо ждали, когда начнет захлебываться мясной штурм. Теперь решили, что наиболее активная фаза прошла и пришло время восстановить статус-кво в Бахмуте.
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04.03.2023 15:09 Ответить
Не знаю чи там всіх перемололи. Кацапів багато.
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04.03.2023 15:19 Ответить
Видимо ждали, когда начнет захлебываться мясной штурм.- в 3,14дерації "мяса на убой нямерено"
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04.03.2023 15:50 Ответить
Я там выше написал, какого еще Х*Я вам надо, уважаемые "знатоки" с пролежнями от сражений.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут

https://focus.ua/*******-novosti/553188-dlya-koordinacii-raboty-komanduyushchiy-sso-horenko-pribyl-v-bahmut-foto
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04.03.2023 16:21 Ответить
Як на мене, політика тут ні до чого.
З Бахмута потрохи виводять публічних осіб. Щоб не ризикувати ними.
Ризик зростає, і кому буде краще якщо такі символи спротиву загинуть або потраплять в полон. Тільки рашистам.
Взагалі командування вже давно береже публічних осіб, блогерів і т.п. Пропонує їм посади прес-офіцерів тощо.
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04.03.2023 13:42 Ответить
якщо б проти влади вякали та зрадойобили лише ті, хто як Луцик воює або хоча б насправді працює в тилу, ми б вже перемогли.
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04.03.2023 13:59 Ответить
Символи спротиву..
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04.03.2023 19:54 Ответить
Птахи Мадяра получили приказ уходить - обэтом и пишет Луценко
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04.03.2023 14:31 Ответить
Нет, Луценко пишет не об этом.
Он сейсас в звании капитана командует отдельной ротой аэроразведки.
Роту выводят в другую дислокацию, а его самого отправляют в ТРО, где он и начинал войну.
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04.03.2023 15:08 Ответить
Взводом у роті Мадяра
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04.03.2023 16:58 Ответить
Роту выводят в другую дислокацию - в Бахмуте не нужны?
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04.03.2023 23:18 Ответить
******* стыд и позор.
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04.03.2023 14:34 Ответить
Пора би ротацію зробити в так званому офісі президента,зелена мерзота мітить на другий срок,но поимеет по вухах.
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04.03.2023 14:35 Ответить
Мда... Напевно цікаві сторії почуємо після війни...
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04.03.2023 14:52 Ответить
Герой має бути один - і то Боневтік!
А то ще виявиться що Бахмут звільнив Луценко, з якого насміхалися в коломойському кварталі, а не Янєлох.
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04.03.2023 15:08 Ответить
katsapy budut' duje radi, yaksho likviduut' Lucenka
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04.03.2023 15:18 Ответить
Я диванний воїн, але якщо подивитися на мапу, то стане зрозуміло - схоже на те, що Бахмуту скоро гаплик. Нажаль.

https://deepstatemap.live/#12/48.5938/37.9681
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04.03.2023 16:00 Ответить
Banksy Залужного нарисовал ?
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04.03.2023 16:32 Ответить
https://eurosolidarity.org/2023/03/04/u-boyu-pid-bahmutom-zagynuv-partiyecz-yevrosolidarnosti-vitalij-kabachok/ Під час оборони Бахмуту загинув партієць «Євросолідарності» Віталій Кабачок
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.

Вічна пам'ять!
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04.03.2023 16:44 Ответить
Співчуття рідним загиблого. (

Цікаво, а скільки партійців від "слуг наріду" загинуло в боях за Україну?
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04.03.2023 18:08 Ответить
Как вовремя.
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04.03.2023 16:52 Ответить
Цим ідіотам треба війною займатись, а не політикою і помстою.
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04.03.2023 18:42 Ответить
Так читаєш і смішно робиться з воїна, персональний наказ і тут політика. Вже і тут зупинитись не може
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04.03.2023 22:58 Ответить
Зелёное лайно правит белом под мудрым руководством Дерьмака
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04.03.2023 23:23 Ответить
Наказом Головнокомандувача Ю.Луценко призначений командиром взводу, Ю.Луценко отримав персональний наказ. Заслужений призначає всіх ком.взводів персонально? Командирів всіх взводів отримують персональні накази про ротацію? Може він має якусь бронь як політик? Чи я чогось не розумію...
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05.03.2023 09:22 Ответить
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