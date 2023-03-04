Луценко получил персональный приказ выбыть из Бахмута в ТРО. Его подразделение тоже перевели на другое направление.
Экс-генпрокурор Юрий Луценко, ныне защищающий Украину, вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ из Бахмута и продолжить службу в ТРО.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в ОП. Не хочу во время войны говорить все, что думаю о политическом руководстве", - пишет Луценко.
Он также подробно останавливается на двух вещах:
- Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще и меньше глаз.
- Эта мелкая политическая месть не сделает Украину сильнее.
"Тех, кто голосовал не за Зеленского – 25%. А в Армии даже больше. Так что давно пора бы работать на единство, не деля хотя бы бойцов на своих и чужих. Тем более что места в окопах не спешат занять друзья президента. Но приказ есть приказ. Верю, что ВСУ победит. Делал и буду делать все, чтобы это случилось. К сожалению, не благодаря, а, вопреки политике Зеленского", - резюмирует он.
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І це все в умовах переваги ворога там в живій силі, арті і техніці... а у нас недостача ***********..
В Генштабі на щастя у нас сидять не відбиті на голову орки...
Шота эта инфа пролетела мимо твоего дивана.
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Да, плохи дела на твоем участке, но ничего скоро тебе подмогнУт.
При переміщеннях між укриттями там артою криють з трьох сторін наші підрозділи інтенсивність обстрілів дуже велика... Прилітає і в приміщення... У ворога працює аеророзвідка постійно над нашими позиціями...
Який нах... спецназ там щось змінить як там давно воюють обстріляні і добре підготовлені специ з різних підрозділів нацгвардія погранці іноземний легіон азов ... що ти хочеш ще туди завести...
Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут .
А що ж тоді спецназ чекав? Допоки наші там тисячами поляжуть?
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Для координации работы: командующий ССО Хоренко прибыл в Бахмут
https://focus.ua/*******-novosti/553188-dlya-koordinacii-raboty-komanduyushchiy-sso-horenko-pribyl-v-bahmut-foto
З Бахмута потрохи виводять публічних осіб. Щоб не ризикувати ними.
Ризик зростає, і кому буде краще якщо такі символи спротиву загинуть або потраплять в полон. Тільки рашистам.
Взагалі командування вже давно береже публічних осіб, блогерів і т.п. Пропонує їм посади прес-офіцерів тощо.
Он сейсас в звании капитана командует отдельной ротой аэроразведки.
Роту выводят в другую дислокацию, а его самого отправляют в ТРО, где он и начинал войну.
А то ще виявиться що Бахмут звільнив Луценко, з якого насміхалися в коломойському кварталі, а не Янєлох.
https://deepstatemap.live/#12/48.5938/37.9681
У боях за Україну загинув партієць «Євросолідарності», депутат Полтавської обласної ради VII скликання Віталій «Агроном» Кабачок.
«Агроном» був учасником АТО. З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну волонтерив, став добровольцем. Загинув у ніч з 2 на 3 березня під час оборони Бахмута на Донеччині.
Віталій Іванович народився 16 травня 1972 року в с. Гриньки Глобинського району. У 1989 році закінчив Криворудську середню школу, працював комбайнером, пройшов строкову військову службу.
У 1992 році створив фермерське господарство «Відродження». Проживав в Оболонській сільській територіальній громаді на Полтавщині.
Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям з приводу тяжкої втрати.
Вічна пам'ять!
Цікаво, а скільки партійців від "слуг наріду" загинуло в боях за Україну?