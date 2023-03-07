Администратора российского телеграм-канала посадили на 8,5 лет за посты о войне в Украине

Тимирязевский районный суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии общего режима администратора ТГ-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова по делу "фейков" об армии РФ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Иванова задержали по уголовному делу 2 июня 2022 года, когда истек срок отбывания ареста по его предварительному, административному делу. Поводом для уголовного преследования стали публикации "Протестного МГУ" о войне в Украине: о потерях российской авиации, нападениях на Запорожскую АЭС, о преступлениях российских военных против мирного населения в Буче и Ирпене.

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Большинство публикаций, по которым следствие обвиняет Иванова, называя их "фейками" о действиях российской армии, - это просто репосты чужих высказываний: российского оппозиционера Алексея Навального, президента Украины Владимира Зеленского, блогера Максима Каца.

В середине января после заседания Тимирязовского районного суда конвоир избил Дмитрия Иванова. Формальной причиной избиения стал отказ Иванова дать руки для наручников в тот момент, когда адвокат Мария Эйсмонт разговаривала с судьей, чтобы согласовать следующие даты заседания.

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Дмитрий Иванов рассказал, что конвоир спустил его по лестнице, выключил видеорегистратор и избил по голове и ребрам, в том числе ногами и палкой, а также заламывал руки за спину в коридоре конвойного помещения. По его словам, силовик пытался опустить его головой в унитаз и угрожал, что "введет ему палку в анальное отверстие". Второй сотрудник "наблюдал" за этим и "бездействовал".