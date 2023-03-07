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На этой неделе Польша отправит в Украину 10 танков Leopard 2, - Минобороны

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудут 10 из 14 обещанных танков Leopard 2 немецкого производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Четыре танка уже в Украине, еще 10 уедут в Украину на этой неделе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша вскоре передаст Украине 60 танков PT-91 – модернизированной версии Т-72М.

Смотрите: Канадские военные показали, как учат бойцов ВСУ осваивать Leopard 2. ФОТОрепортаж

Польша (8510) танк (2273) Leopard (116)


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Новина через п'ять хвилин.
Блащак не говорив, що Україна отримає на цьому тижні 10 танків Leopard 2 - Міноборони Польщі
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07.03.2023 14:44 Ответить
А росповсюдження подібної інформації не підпадає під статтю? Ще б маршрут та розклад руху ешелону додали.
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07.03.2023 14:45 Ответить
Скорше за все вони вже тут )
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07.03.2023 14:57 Ответить
Звісно. Газета "правда" вже надрукувала статтю про перший підбитий "Леопард" з фото героєфпамфілафцофф.
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07.03.2023 15:09 Ответить
Какой мудак сегодня вещал из зелуп про патриоты?
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07.03.2023 15:30 Ответить
Будь-який.
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07.03.2023 16:02 Ответить
И накой херес об этом писать?
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07.03.2023 16:52 Ответить
 
 