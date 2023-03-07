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На этой неделе Польша отправит в Украину 10 танков Leopard 2, - Минобороны
Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудут 10 из 14 обещанных танков Leopard 2 немецкого производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
"Четыре танка уже в Украине, еще 10 уедут в Украину на этой неделе", - сказал он.
Ранее сообщалось, что Польша вскоре передаст Украине 60 танков PT-91 – модернизированной версии Т-72М.
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Блащак не говорив, що Україна отримає на цьому тижні 10 танків Leopard 2 - Міноборони Польщі