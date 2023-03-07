На этой неделе Польша отправит в Украину 10 танков Leopard 2, - Минобороны

Министр обороны Польши Мариуш Блащак подтвердил, что в ближайшие дни в Украину прибудут 10 из 14 обещанных танков Leopard 2 немецкого производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

"Четыре танка уже в Украине, еще 10 уедут в Украину на этой неделе", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Польша вскоре передаст Украине 60 танков PT-91 – модернизированной версии Т-72М.

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