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Новости
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В ЦПК говорят, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря (обновлено)

коболев,андрій,коболєв

Информация о том, что НАБУ и САП заблокировали или арестовали счета экспредседателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева не соответствует действительности.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Разгоняют информацию, что НАБУ/САП заблокировали/арестовали счета Андрея Коболева. Это неправда. Добавим, что нам в ГПК неизвестно о заблокированных/арестованных счетах Коболева другими органами.

Напомним, что Апелляция ВАКС применила к Коболеву меру пресечения9,24 млн. грн.

Премии, выплаченные себе Коболевым, составляют:

- в 2017 году – 12 млн грн;
- в 2018 году – 266 млн грн;
- в 2021 году – 338 млн. грн. То есть – 616 млн грн (не считая зарплаты в 1 млн грн в месяц)", - говорится в сообщении.

В ЦПК говорят, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря 01

Сам Коболєв у Facebook заявив, що його рахунок все ж арештували та опублікував скріншот з повідомленням.

В ЦПК говорят, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря 02

"Учитывая очередное манипулятивное заявление от САП, хочу поделиться этим скрином. Получил эти смс прямо перед новым годом сразу после того, как сообщил нескольким моим визави в Киеве, что после новогодних праздников приеду говорить о деньгах от западных партнеров на восстановление Украины. САП конечно же сейчас скажет "Ой, это не мы." А кто? И почему? И на каких основаниях? Потому что мне до сих пор официальный ответ не предоставили", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Коболев не внес залог в 229 миллионов

Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Адрию Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн).

Коболева подозревают в противоправном получении премии в значительно большем размере, чем разрешало законодательство. Только первая часть премии составила $10 млн. вместо максимально разрешенной законодательством суммы выплат в 37,4 млн. грн. А после ухода с должности он получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.

Читайте также: ВАКС признал необоснованным подозрение Коболеву по делу о премировании

НАБУ (4231) Коболев Андрей (459) САП (2078) Центр противодействия коррупции (250)


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Топ комментарии
+8
Премії із прибутків компанії, та за справу про стягування з РФ мільярдів доларів (в можливість чого мало хто вірив).
А коли Сірожу Лещенко притягнуть за премії зі збитків Укрзалізниці?
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07.03.2023 15:20 Ответить
+5
Йоу.. одна премія як зарплата за все життя.
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07.03.2023 15:06 Ответить
+5
коли щось отримує премії за збитки-це одне,а коли хтось отримує премії за прибуток-це зовсім інше
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07.03.2023 15:18 Ответить
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Йоу.. одна премія як зарплата за все життя.
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07.03.2023 15:06 Ответить
коли щось отримує премії за збитки-це одне,а коли хтось отримує премії за прибуток-це зовсім інше
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07.03.2023 15:18 Ответить
Пішов ти в газову дупу до премій суперзлодюги кобєльова. Хто має пам*ять і глузд, той знає, що "прибуток" Гафтогазу з*явився після того, як в тарифи на газ були підвищені в кілька разів.
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07.03.2023 15:51 Ответить
Потім їх ще підвищили, а Нафтогаз при цьому знову став збитковим. А премія була за виграш справи у стокгольмському арбітражі, де ми не тільки відбили багатомільярдні зазіхання москви, а ще й залишили її винною нам кілька мільярдів доларів
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07.03.2023 15:54 Ответить
Я навіть відповідати не буду на ваші благоглупості про роль Кобельова в Стокгольмському арбітражі.
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07.03.2023 16:11 Ответить
що ти мичиш під кожним коментом?як тількі коболева зняли,куди прибуток дівся,мичало?може ціни знизили на газ,а?
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07.03.2023 16:12 Ответить
Премії із прибутків компанії, та за справу про стягування з РФ мільярдів доларів (в можливість чого мало хто вірив).
А коли Сірожу Лещенко притягнуть за премії зі збитків Укрзалізниці?
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07.03.2023 15:20 Ответить
Коболева не тронут за испарившиеся миллиарды выделенные на добычу газа которые он распилил при двух президентах а Сережа честный парень он только на Пинчука работал и его компании.
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07.03.2023 15:27 Ответить
Та а де кримінальна справа про твої мілліарди? Чи це мосійчук тобі розказала таку новину?
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07.03.2023 15:34 Ответить
Так это самое интересное деньги на увеличение газодобычу ушли а где газ?
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07.03.2023 15:39 Ответить
8 танків "Оплот" за довоєнними цінами, у премії одного чинуши.
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07.03.2023 15:25 Ответить
4 млрд, які вкрав рєзніков на одних яйцях тебе так не цікавили, як премія коболєва за багатомільярдний прибуток державі
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07.03.2023 15:35 Ответить
Було слідство, НАБУ доречі, був суд Антикорупційний доречі, де доведено що чиновник Коболєв вкрав державні кошти. Потрібно бути збоченцем, щоб важати нормальним де премії чиновників в Україні більші ніж доходи президента США за 4 роки.
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07.03.2023 15:46 Ответить
ПДРСи типу роблять вигляд, що не розуміють звідки взявся той "прибуток"? Чи то "ку-ку" в їхніх головах забагато, чи то навпаки замало, щоб зрозуміти, що "прибуток", досягнений за рахунок ПРОСТОГО ПІДВИЩЕННЯ ТАРИФІВ, не може бути заслугою. А якщо це і заслуга, то не Кобєльова, а тодішнього голови НКРЕ нєкоєго Вовка, який зараз переховується від слідства десь по лондонах.
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07.03.2023 16:02 Ответить
4 лярди-це тільки на одному контракті.там в рази більше
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07.03.2023 16:40 Ответить
Я в захваті від фанатів Пороха, які з шаленою активністю захищають тут гіперзлодюгу Кобєльова. Чому вони так заклопотані справами рудого кацапюги, за якого "органи" вже давно повинні були вчепитись мертвою хваткою бульдогів.
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07.03.2023 15:55 Ответить
Після приходу до влади Слуг Сатани,під керівництвом ЗЕ-бо невтіка,вбивці дітей і жінок,за не евакувацію,знаючи про війну,за розвал ракетної програми і ЗСУ,за продаж Півдня України (рф),за будівництво Автократії(Єрмака-Омансьського,агента ФСБ) і знищення демократичних інститутів влади,ви ще шось ждете від наркотичного малороса??? з 2019 по 2021 рік всі сектори такі як Натогаз,Енергоатом,Укрзалізниця і т.д. з прибуткових стали банкротами.І зарз ситуація між ЗСУ під керівництвом В.Залужного і офісом ОП і зе боневтіка стає дуже напруженою,ця зелена пліснява уже замислила щось дуже підле і небеспечне.
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07.03.2023 15:58 Ответить
Кожний баран повинен висіти тушею за свою ногу! Кобельов за свою, ЗЕлупа Янелох-Боневтік за свою.
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07.03.2023 16:06 Ответить
Чого ви рахуєте, якщо вже усі такі принципові та пухнасті, то у нас жоден не білий, тільки краде у різних кількостях... Хто ближче до годівниці, той більше...
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07.03.2023 16:04 Ответить
Розумієте в чому справа? Гаспадін рудий кацаписько Кобєльов виявився САМИМ, САМИМ пухнастим і САМИМ, САМИМ білим серед інших пухнастих та білих.
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07.03.2023 16:23 Ответить
Ктото знает гос.компании в мире, где служащие получают 1млн.грн = 40000у.е. в месяц?

И получают премии по 10млн.у.е.?

260млн.грн премии в 2018 году.

Это за что?

Если за выиграш у Газпрома - то к тому времени, Газпром уже заплатил деньги или нет?

Вроде он согласился заплатить только в конце 2019 года.

Также Украина рассматривала вариант, чтобы Газпром заплатил газом, вместо денег - когда решался вопрос продления контрактов на прокачку газа.

В общем похоже получил премию, пока реально еще не было денег от Газпрома
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07.03.2023 18:01 Ответить
Ви нічого не розумієте!
Коболєв це - справжній герой України. Просто він не марнославний тому взяв свою нагороду - зірку героя грошима.
А ви його, благодійника, судити надумали! Ви пігмеї на його фоні!
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07.03.2023 18:53 Ответить
 
 