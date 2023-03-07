В ЦПК говорят, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря (обновлено)
Информация о том, что НАБУ и САП заблокировали или арестовали счета экспредседателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева не соответствует действительности.
Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.
"Разгоняют информацию, что НАБУ/САП заблокировали/арестовали счета Андрея Коболева. Это неправда. Добавим, что нам в ГПК неизвестно о заблокированных/арестованных счетах Коболева другими органами.
Напомним, что Апелляция ВАКС применила к Коболеву меру пресечения9,24 млн. грн.
Премии, выплаченные себе Коболевым, составляют:
- в 2017 году – 12 млн грн;
- в 2018 году – 266 млн грн;
- в 2021 году – 338 млн. грн. То есть – 616 млн грн (не считая зарплаты в 1 млн грн в месяц)", - говорится в сообщении.
Сам Коболєв у Facebook заявив, що його рахунок все ж арештували та опублікував скріншот з повідомленням.
"Учитывая очередное манипулятивное заявление от САП, хочу поделиться этим скрином. Получил эти смс прямо перед новым годом сразу после того, как сообщил нескольким моим визави в Киеве, что после новогодних праздников приеду говорить о деньгах от западных партнеров на восстановление Украины. САП конечно же сейчас скажет "Ой, это не мы." А кто? И почему? И на каких основаниях? Потому что мне до сих пор официальный ответ не предоставили", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Коболев не внес залог в 229 миллионов
Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Адрию Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн).
Коболева подозревают в противоправном получении премии в значительно большем размере, чем разрешало законодательство. Только первая часть премии составила $10 млн. вместо максимально разрешенной законодательством суммы выплат в 37,4 млн. грн. А после ухода с должности он получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.
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А коли Сірожу Лещенко притягнуть за премії зі збитків Укрзалізниці?
И получают премии по 10млн.у.е.?
260млн.грн премии в 2018 году.
Это за что?
Если за выиграш у Газпрома - то к тому времени, Газпром уже заплатил деньги или нет?
Вроде он согласился заплатить только в конце 2019 года.
Также Украина рассматривала вариант, чтобы Газпром заплатил газом, вместо денег - когда решался вопрос продления контрактов на прокачку газа.
В общем похоже получил премию, пока реально еще не было денег от Газпрома
Коболєв це - справжній герой України. Просто він не марнославний тому взяв свою нагороду - зірку героя грошима.
А ви його, благодійника, судити надумали! Ви пігмеї на його фоні!