В ЦПК говорят, что НАБУ и САП не блокировали счет Коболева: Он утверждает, что его счет арестовали еще в конце декабря (обновлено)

Информация о том, что НАБУ и САП заблокировали или арестовали счета экспредседателя правления НАК "Нефтегаз Украины" Андрея Коболева не соответствует действительности.

Об этом в Facebook сообщает Центр противодействия коррупции, передает Цензор.НЕТ.

"Разгоняют информацию, что НАБУ/САП заблокировали/арестовали счета Андрея Коболева. Это неправда. Добавим, что нам в ГПК неизвестно о заблокированных/арестованных счетах Коболева другими органами.

Напомним, что Апелляция ВАКС применила к Коболеву меру пресечения9,24 млн. грн.

Премии, выплаченные себе Коболевым, составляют:

- в 2017 году – 12 млн грн;

- в 2018 году – 266 млн грн;

- в 2021 году – 338 млн. грн. То есть – 616 млн грн (не считая зарплаты в 1 млн грн в месяц)", - говорится в сообщении.

Сам Коболєв у Facebook заявив, що його рахунок все ж арештували та опублікував скріншот з повідомленням.

"Учитывая очередное манипулятивное заявление от САП, хочу поделиться этим скрином. Получил эти смс прямо перед новым годом сразу после того, как сообщил нескольким моим визави в Киеве, что после новогодних праздников приеду говорить о деньгах от западных партнеров на восстановление Украины. САП конечно же сейчас скажет "Ой, это не мы." А кто? И почему? И на каких основаниях? Потому что мне до сих пор официальный ответ не предоставили", - отметил он.

Ранее сообщалось, что Коболев не внес залог в 229 миллионов

Напомним, 19 января сообщили о подозрении бывшему председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Адрию Коболеву. Следствие считает, что он в мае 2018 вопреки требованиям законодательства издал приказ о премировании работников компании, на основании которого ему выплатили почти 261 млн грн (эквивалент $10 млн).

Коболева подозревают в противоправном получении премии в значительно большем размере, чем разрешало законодательство. Только первая часть премии составила $10 млн. вместо максимально разрешенной законодательством суммы выплат в 37,4 млн. грн. А после ухода с должности он получил в банке под гарантии "Нафтогаза" еще $12 миллионов.

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