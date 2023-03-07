РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13211 посетитель онлайн
Новости
3 897 24

Украина денонсирует соглашение с СНГ о помощи семьям погибших в захватнических войнах СССР

кабмін

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "о выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст законопроекта №0190.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что "полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и участие в ней Республики Беларусь полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует цели, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в пределах СНГ"

Это соглашение было подписано в 1993 году, в Москве, но Совет ратифицировал его только в 2011, когда у власти находился Янукович вместе с Партией регионов.

Это соглашение предусматривало пенсионное обеспечение для семей, чьи члены погибли в захватнических войнах СССР, прежде всего во время войны в Афганистане с 1979 по 1989 год.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин денонсировал Соглашение СНГ о сотрудничестве в области туризма

законопроект (3235) Кабмин (14034) СНГ (426)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+17
Накінець-то, так званий "інтернаціональний обов`язок" почали називати справжніми іменами-загарбницькими війнами совка.
показать весь комментарий
07.03.2023 15:43 Ответить
+5
ти дурник?
показать весь комментарий
07.03.2023 16:06 Ответить
+5
Хочете цікавий факт? Коли в 1968р. в Чехословаччині вирішили, що їм вистачить коммунізма і послабили гайки, в СРСР на це відреагували вводом військ. За цим ховаються танкові колони, десант на аеродромі в Празі....... Нічого не нагадує? Так от солдати учасники цієї радянської сво, котрі проживають в Україні, мають зараз статус учасника бойових дій. І відповідні доплати до пенсій.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:32 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А хто буде платити за "Жигулі" загиблим росіянам в Україні. ?
показать весь комментарий
07.03.2023 15:39 Ответить
Накінець-то, так званий "інтернаціональний обов`язок" почали називати справжніми іменами-загарбницькими війнами совка.
показать весь комментарий
07.03.2023 15:43 Ответить
Эти пресловутые "афганцы"-интернационалисты из захватнических войск СССР вторглись в суверенную страну и убили в Афганистане от 700 тысяч до 900 тысяч афганских крестьян, женщин, детей и стариков. 90 % погибших это были мирные жители из кишлаков, стёртых с лица земли советскими "Градами" и артиллерией.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:36 Ответить
Давно пора. Економіка України і сама Україна в руїнах, які влаштували рашисти, а влада платить тим, хто виконував злочинні накази Кремля.
показать весь комментарий
07.03.2023 15:55 Ответить
А т.зв. "афганцАм" продовжуватимемо надавати пільги та щорічні санаторії?
показать весь комментарий
07.03.2023 16:02 Ответить
ти дурник?
показать весь комментарий
07.03.2023 16:06 Ответить
Читай уважно.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:35 Ответить
в афган відправляла Українська РСР у складі окупаційних військ СССР... прикриваючись "благімі намереніямі" знову обкрадуть людей но самі красти не перестануть.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:09 Ответить
Брехня.
Україна жодного стосунку до розпорядження і контролю над збройними силами совка не мала,

І взагалі український уряд був майже фіктивним, контролював лише 5% промисловості республіки, переважно кустарної, усе інше контролювала Москва, і збройні інтервенції СРСР проти інших країн теж на совісті московитів, совок був замаскованою наново зібраною імперією рашистів.
Так що не спихуй злочини Москви на поневолену тоді Україну, якої за твердженням нинішнього московського підара-царя взагалі ніколи не існувало.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:48 Ответить
ТУПНЯ
от що значить - тупа голова, яка читати не вміє зато приписала ціле речення того, що я не писав і давай це розвінчувати.... сідай, молодець.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:08 Ответить
По суті немає що заперечити, московська істота?
Ще раз для перетружених звилин твого мозку.
Україна не відправляла українців чинити військові злочини в інші країни, це в радянський період була виключно справа рук твоїх москалів-імперіалістів
показать весь комментарий
07.03.2023 17:24 Ответить
епать якеж ти тупе.... іди гуляй, хлопчику.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:39 Ответить
....Чорнобиль також "бахнув" за Совка?...
комусь "розумному" чи засланцю треба саме зараз, не після, наприклад, Української Перемоги, незрозумілий двіж незадоволених погіршенням фінансового стану?...
мені особисто - пох (ні до афганців ні до чорнобильців відношення не маю, не знаю які так виплати), мене турбує лише Україна
сподіваймося, що зевлада, на живих людях, вже навчилася робити Україні краще
показать весь комментарий
07.03.2023 16:21 Ответить
наскільки я розумію мова йде про вихід з пост-совкового Общака, а не про припинення пуклування про своїх людей.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:27 Ответить
Йдеться про нав'язану Москвою Україні угоду у 1993 р., ратифіковану Януковичем у 2011 р., що якщо московити переселяються жити з Московії, чи з інших колишніх республік СРСР в Україну і вони у Московщині і цих країнах мали там ветеранські пільги за участь у військових злочинах Москви за кордоном в радянський період (а можливо не обов'язково навіть за кордоном, і не лише в радянські часи, а й за злочини здійснені московитами у межах нинішньої кастрованої імперії, наприклад за вбивство чеченців у 2-х війнах певно також), то Україна зобов'язується всі ці пільги за ними зберегти в нашій державі
Давно треба було скасувати цю ганебну і злочинну угоду, до того ж збиткову для України в усіх відношеннях.
Україна не поневолює інші народи, а кацапи поневолюють, і у них завжди будуть такі "ветерани", та й нинішні злочинці-окупанти, що вдерлися до нас, у них теж ще багато десятиліть будуть такими самими "ветеранами".
І якби їх підару-царю вдалося знищити незалежність України, то ті українці які вижили б, ще довго забезпечували б своєю працею пільги нинішнім окупантам, в нагороду за те, що вони вбивають і чинять різні злочини проти людяності в Україні
Україна може дозволити собі для них лише один привілей, відправити достроково до пекла
показать весь комментарий
07.03.2023 17:12 Ответить
Треба ще пенсію у ветеранів Другої світової забрати, вони теж воювали у загарбницьких війнах совка, хоча можливо їх живих немає вже. А усіляким блохершам та комікам дати довічне забезпечення у розмірі 100000 щомісячно.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:22 Ответить
Так і є.Гарнізон радянських військ на Сході Німеччини офіційно називався окупаційним корпусом.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:53 Ответить
Кудись коментуючих понесло не туди. У 18-річних хлопців не було вибору у тоталітарному Совку. Тоді комуняки підтерлись тими хлопцями - а зараз робите те саме вже ви? Приклад Німеччини вам нічого не показує?! Ветерани Другої Світової в Германії отримують допомогу від держави наскільки мені відомо.

Афганці отримували якісь пільги і до 2011 року. А мова йде про вихід з Угоди щоб не платити у общак. А не про те щоб в черговий раз потоптатись на своїх громадянах. Ми маємо дбати про своїх а про колорадів хай піклуються їх вожді.
Не будьте тими що риє.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:23 Ответить
а кого це цікавить, головне що звучить он як красиво по тексту, мамкині дурники прибігли комментить.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:10 Ответить
Хочете цікавий факт? Коли в 1968р. в Чехословаччині вирішили, що їм вистачить коммунізма і послабили гайки, в СРСР на це відреагували вводом військ. За цим ховаються танкові колони, десант на аеродромі в Празі....... Нічого не нагадує? Так от солдати учасники цієї радянської сво, котрі проживають в Україні, мають зараз статус учасника бойових дій. І відповідні доплати до пенсій.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:32 Ответить
і що з цього випливає? Давай згадаємо ще набіги татар і з онуків вищитаємо.....
показать весь комментарий
07.03.2023 17:12 Ответить
Наступні, у кого зеленський та його шайка заберуть пенсії та пільги - будуть АТОшніки , вони також воювали у "загарбницьких війнах" порошенка та свинарчуків
показать весь комментарий
07.03.2023 16:37 Ответить
Давно пора забрать льготы у различных авганцев. Они занимались терроризмом.
показать весь комментарий
07.03.2023 16:45 Ответить
і пенсії з паспортами громадянина у тих хто розмовляє мовою окупанта.
показать весь комментарий
07.03.2023 17:13 Ответить
 
 