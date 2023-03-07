Украина денонсирует соглашение с СНГ о помощи семьям погибших в захватнических войнах СССР

Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "о выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст законопроекта №0190.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что "полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и участие в ней Республики Беларусь полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует цели, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в пределах СНГ"

Это соглашение было подписано в 1993 году, в Москве, но Совет ратифицировал его только в 2011, когда у власти находился Янукович вместе с Партией регионов.

Это соглашение предусматривало пенсионное обеспечение для семей, чьи члены погибли в захватнических войнах СССР, прежде всего во время войны в Афганистане с 1979 по 1989 год.

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