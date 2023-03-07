Украина денонсирует соглашение с СНГ о помощи семьям погибших в захватнических войнах СССР
Кабинет Министров Украины подал в Верховную Раду законопроект "о выходе из Соглашения о государственной социальной помощи членам семей военнослужащих, погибших в Афганистане и других государствах, в которых велись боевые действия".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на текст законопроекта №0190.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что "полномасштабная вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины и участие в ней Республики Беларусь полностью нарушает принципы и нормы международного права, а также нивелирует цели, которыми руководствовалась Украина, заключая международные договоры в пределах СНГ"
Это соглашение было подписано в 1993 году, в Москве, но Совет ратифицировал его только в 2011, когда у власти находился Янукович вместе с Партией регионов.
Это соглашение предусматривало пенсионное обеспечение для семей, чьи члены погибли в захватнических войнах СССР, прежде всего во время войны в Афганистане с 1979 по 1989 год.
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Україна жодного стосунку до розпорядження і контролю над збройними силами совка не мала,
І взагалі український уряд був майже фіктивним, контролював лише 5% промисловості республіки, переважно кустарної, усе інше контролювала Москва, і збройні інтервенції СРСР проти інших країн теж на совісті московитів, совок був замаскованою наново зібраною імперією рашистів.
Так що не спихуй злочини Москви на поневолену тоді Україну, якої за твердженням нинішнього московського підара-царя взагалі ніколи не існувало.
от що значить - тупа голова, яка читати не вміє зато приписала ціле речення того, що я не писав і давай це розвінчувати.... сідай, молодець.
Ще раз для перетружених звилин твого мозку.
Україна не відправляла українців чинити військові злочини в інші країни, це в радянський період була виключно справа рук твоїх москалів-імперіалістів
комусь "розумному" чи засланцю треба саме зараз, не після, наприклад, Української Перемоги, незрозумілий двіж незадоволених погіршенням фінансового стану?...
мені особисто - пох (ні до афганців ні до чорнобильців відношення не маю, не знаю які так виплати), мене турбує лише Україна
сподіваймося, що зевлада, на живих людях, вже навчилася робити Україні краще
Давно треба було скасувати цю ганебну і злочинну угоду, до того ж збиткову для України в усіх відношеннях.
Україна не поневолює інші народи, а кацапи поневолюють, і у них завжди будуть такі "ветерани", та й нинішні злочинці-окупанти, що вдерлися до нас, у них теж ще багато десятиліть будуть такими самими "ветеранами".
І якби їх підару-царю вдалося знищити незалежність України, то ті українці які вижили б, ще довго забезпечували б своєю працею пільги нинішнім окупантам, в нагороду за те, що вони вбивають і чинять різні злочини проти людяності в Україні
Україна може дозволити собі для них лише один привілей, відправити достроково до пекла
Афганці отримували якісь пільги і до 2011 року. А мова йде про вихід з Угоди щоб не платити у общак. А не про те щоб в черговий раз потоптатись на своїх громадянах. Ми маємо дбати про своїх а про колорадів хай піклуються їх вожді.
Не будьте тими що риє.