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Новости Война
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Литва отправит в Германию около 40 инструкторов для подготовки украинских защитников, - Минобороны

литва

Литва отправит в Германию 40 инструкторов для обучения украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Около 40 литовских инструкторов примут участие в разных курсах подготовки украинских военных в Германии", - сказал министр.

По словам Анушаускаса, литовские военные инструкторы обучают украинских военных в Великобритании и других северных странах.

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Литва (2504) военные учения (3462) Арвидас Анушаускас (38)


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А де воювали ці інструктори ?
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07.03.2023 15:33 Ответить
а ты хоть одни учения проводил, чтоб экспертное мнение давать...
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07.03.2023 16:43 Ответить
У меня звание-- четире майора.
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07.03.2023 17:51 Ответить
мені ці навчання з інструкторами,нагадують одного тренера з плаванія.якій ходив по берегу,та розказував як треба пливти.
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07.03.2023 15:37 Ответить
Около 5000 (не одновременно, конечно) литовских солдат участвовали в войнах в Ираке и Афганистане.
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07.03.2023 15:44 Ответить
 
 