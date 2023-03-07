Литва отправит в Германию около 40 инструкторов для подготовки украинских защитников, - Минобороны

Литва отправит в Германию 40 инструкторов для обучения украинских военных.

Об этом заявил министр обороны Арвидас Анушаускас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на LRT.

"Около 40 литовских инструкторов примут участие в разных курсах подготовки украинских военных в Германии", - сказал министр.

По словам Анушаускаса, литовские военные инструкторы обучают украинских военных в Великобритании и других северных странах.

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